女學生自殺未遂震撼彈！《對決》揭醫大歧視黑幕 松本若菜槓上鈴木保奈美逼近真相

《對決》。圖片提供：Hami Video

日劇《對決》劇情越演越狠，從醫學院入學考試疑似壓低女性成績的弊案開始，一路燒出制度歧視、權力攻防與家庭拉扯。由松本若菜飾演的新聞記者原本只是想追出真相，沒想到隨著案情越挖越深，戰火不只燒進醫大校園，也一步步反噬到自己的家庭。

《對決》改編自同名小說，故事圍繞醫學院入學評分疑似對女性考生不利的爭議展開。松本若菜飾演司法線記者檜葉菊乃，為了揭開醫大入試黑幕，開始追查升學考試是否存在對女性扣分的制度性問題；鈴木保奈美則飾演身處權力核心的醫大理事，兩人從試探、攻防到正面交鋒，上演一場信念與權力的極限對決。

劇中最讓觀眾看得熱血的一幕，是松本若菜飾演的記者因堅持追查弊案，遭同事當面嘲諷是想引發社會混亂的「大嬸」。面對這種帶著性別與年齡歧視的羞辱，她沒有吞下委屈，反而當場怒吼回擊對方是「沒用老頭」，讓不少女性觀眾直呼太痛快。這場戲也讓《對決》不只是單純的社會派懸疑劇，更像把職場女性長期面對的不合理對待，狠狠攤在觀眾眼前。

《對決》。圖片提供：Hami Video

然而，《對決》真正殘酷的地方，是女主角追查的不只是別人的新聞，也逐漸變成自己的現實。劇中，檜葉菊乃的女兒正面臨升學抉擇，甚至動念報考這所深陷爭議的醫大。原本看似公共議題的入試弊案，瞬間變成母親最切身的壓力。她一方面是追求真相的記者，另一方面又是擔心女兒未來的母親，角色被迫在職業信念與家庭情感之間拉扯，讓劇情張力再度升高。

松本若菜受訪時坦言，這次首次挑戰記者角色，並不想把檜葉菊乃演成刻板印象中只會咄咄逼人的媒體人，而是希望呈現一個有血有肉、會動搖、會不安，卻仍然想把不合理之事傳達給社會的女性。她也表示，自己過去多半站在受訪者的位置，這次透過角色成為提問的一方，才更深刻感受到每一個提問背後都需要設計與用心。

更讓她難以抽離的是，《對決》觸及的女性歧視議題，並不是遙遠的戲劇設定。松本若菜坦言，自己過去也曾遇過「因為是女性所以不行」的不合理對待，只能咬牙忍下，也因此在詮釋角色時格外投入。她形容檜葉菊乃是一個帶著近似使命感的女性，想把社會裡那些被視為理所當然的不公平，大聲說出來。

另一邊，鈴木保奈美飾演的醫大理事也不是傳統意義上的反派。她身處制度核心，看似是權力守門人，卻同樣被困在體制與現實之間。鈴木保奈美受訪時直言，這個角色不是單純的壞人，而是一個不斷自問自答、明知道沒有完美解方，卻仍必須做出選擇的人。她更一語點破整部劇最殘酷的核心：「讓所有人都滿意、讓所有人都幸福的答案，其實很難存在。」

《對決》。圖片提供：Hami Video

這句話也讓《對決》的衝突不只停留在「誰對誰錯」。松本若菜想追出真相，鈴木保奈美守著制度邏輯，兩人看似站在對立面，卻各自背負著自己的理由與傷口。鈴木保奈美也透露，兩人在劇中將展開「三階段對決」，攻守位置不斷互換，甚至會出現一種讓人越看越上癮的「松本對鈴木」正面交鋒。

最新劇情再丟出震撼彈，醫大校內出現女學生自殺未遂事件，讓原本已經沸騰的入試弊案進一步升高。與此同時，鈴木保奈美飾演的醫大高層也將主動找上松本若菜，提出一個「驚人提案」，讓劇情從揭弊戰走向更危險的交換與妥協。當真相、名譽、制度與家人都被放上天秤，檜葉菊乃究竟還能不能堅持到底，也成為後續最大看點。

值得一提的是，《對決》劇中「醫學院刻意壓低女性成績」的情節，與日本過去真實發生的事件互相呼應。2018年東京醫科大學曾被揭發在入學考試中系統性調降女性考生成績，引發日本社會譁然，也讓性別是否影響公平競爭成為全國討論議題。《對決》正是透過戲劇形式，把這類制度性問題重新放到觀眾眼前。

《對決》。圖片提供：Hami Video

播出後，《對決》也受到日本觀眾好評，有人表示「看完第一集就有預感會是名作」，也有人大讚松本若菜與鈴木保奈美的對手戲張力十足，認為這樣的卡司組合「可以說是傑作等級」。當新聞追查遇上權力防線，當女性命運被制度悄悄改寫，《對決》不只是一部社會派日劇，更像是一場逼觀眾思考的尖銳提問：當所謂公平本來就不是公平，我們還能選擇沉默嗎？