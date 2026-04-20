她在聖誕節前慘死異鄉別墅！《世紀懸案》揭開全球最難解女製片命案

《世紀懸案》。圖片來源：天馬行空

1996年聖誕節前夕，法國知名女製片蘇菲在愛爾蘭別墅遇害，這起命案不只震驚歐洲，也因調查過程疑點重重、嫌疑人多次被捕又獲釋，成為多年來懸而未決的國際懸案。如今，六度入圍奧斯卡的名導吉姆．謝利登再度將鏡頭對準這起命案，推出電影《世紀懸案》，試圖透過一場虛構陪審團審判，重新攤開證據、證詞與人性偏見，帶領觀眾一步步逼近真相。

《世紀懸案》從蘇菲命案出發，故事虛構了一個由12名陪審團成員組成的審判現場。這群人被帶進與外界隔絕的討論室，面對多年來圍繞在案件周遭的證詞、線索與疑點，必須共同判斷嫌疑人伊恩．貝利是否有罪。電影並非單純重現命案，而是把焦點放在「如果這起案件今天重新審理，陪審團會做出什麼判斷？」這個尖銳問題上。

現實中，伊恩．貝利曾兩度遭愛爾蘭警方逮捕，但最終都因證據不足未被起訴。2019年5月，法國法院在他缺席的情況下，判處其25年有期徒刑，然而愛爾蘭高等法院後來拒絕將貝利引渡至法國，使得案件再度陷入司法與輿論的拉扯。多年來，外界對此案始終充滿疑問：到底是證據不夠，還是真相從一開始就被遺漏在某個角落？

《世紀懸案》。圖片來源：天馬行空

這也是吉姆．謝利登繼影集《小屋謀殺案：爲蘇菲尋求正義》後，再次回到同一樁案件。這回他不只與新銳導演大衛．梅里曼共同編導，更親自參與演出，與歐洲一線演員維琪．克雷普、約翰．康納斯等人一起組成片中的陪審團。電影形式宛如愛爾蘭版《十二怒漢》，看似只是一群人在密閉空間中討論案情，實際上卻逐漸揭開每個人心中的創傷、立場與偏見。

導演大衛．梅里曼透露，自己是在吉姆．謝利登完成《小屋謀殺案：爲蘇菲尋求正義》後不久與他相識，兩人一聊起這起案件，便發現其中仍有許多值得深入挖掘之處。最初，他們甚至曾計畫拍攝一部融合劇情片與紀錄片的作品，並安排維琪．克雷普飾演死者蘇菲的幽靈，重新回到案發現場。當時劇組也找來血跡噴濺專家、前FBI探員與法醫等專業人士擔任顧問，希望以更接近真實調查的方式重建案情。

不過受限於預算，最後《世紀懸案》改以陪審團視角切入，反而讓電影走向更具張力的心理辯論。觀眾不只是旁觀一場命案重演，而是被放進陪審團的位置，一邊聽證詞，一邊看證據，也一邊被迫思考：當所有線索看似都指向同一個人時，我們真的能確定那就是真相嗎？

《世紀懸案》。圖片來源：天馬行空

電影最有趣的地方，也正在於它不急著替觀眾下結論。片中陪審團成員各自帶著人生經驗走進討論室，有人相信直覺，有人堅持證據，有人被過去創傷影響判斷，也有人在辯論過程中逐漸動搖原本的立場。命案審理到最後，審的不只是伊恩．貝利是否有罪，更是人類如何理解真相、如何傾聽彼此，以及如何面對自己心中的預設答案。

《世紀懸案》將於5月15日在台上映。這部片不只是犯罪懸疑電影，也像是一場觀眾共同參與的審判實驗。當12名陪審員重新攤開蘇菲命案的所有疑點，真正被追問的或許不是「誰是兇手」，而是「我們究竟願不願意誠實面對證據、偏見與真相之間的距離」。