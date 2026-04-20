岡田將生升格人父後首部主演《田鎖兄弟》 睽違10年合體染谷將太 戲裡追血案、戲外放閃被虧像夫妻

《田鎖兄弟》。圖／LINE TV提供

日本人氣演員岡田將生今年1月升格人父後，首部主演的犯罪懸疑日劇《田鎖兄弟》正式開播。該劇由岡田將生、染谷將太主演，兩人飾演一對因雙親遭殺害而人生徹底改變的兄弟，長大後分別成為警察與檢察官，誓言追查31年前懸而未解的真相。戲裡是背負傷痛、聯手追兇的兄弟，戲外則是擁有20年交情的好友，這次睽違10年再度共演，也讓劇迷直呼：「光看兩人同框就值得追！」

岡田將生與染谷將太的緣分相當深，兩人自2007年日劇《生徒諸君！》首次合作後，至今已有多次共演經驗，《田鎖兄弟》更是他們第6次同台演出。

岡田將生透露，自己看到劇本時，腦中第一個浮現的就是染谷將太，認為如果能和他一起演出，或許就能自然營造出真正兄弟之間的羈絆感。也因為太希望染谷將太出演弟弟，他甚至搶在製作人之前主動邀約對方，坦言：「無論如何都想一起合作！」

《田鎖兄弟》。圖／LINE TV提供

染谷將太也對這次合作感到相當興奮，表示雖然兩人過去就有合作經驗，但像這次如此近距離地對戲，還是第一次。他形容拍攝現場真的有種「像親兄弟般相處」的感覺，而這份多年累積下來的默契，也成為《田鎖兄弟》最迷人的看點之一。兩人不需要刻意經營情感，只要站在同一個畫面裡，就能讓觀眾感受到那種熟悉、信任又帶點拉扯的關係。

《田鎖兄弟》首集播出後，除了犯罪懸疑線引發討論，岡田將生與染谷將太之間的火花也意外成為焦點。劇中飾演岡田將生搭檔的英日混血女星中條彩未，甚至直接在台詞中吐槽：「與其說你們是兄弟，感覺更像夫妻耶。」這句話一出，立刻戳中不少觀眾心聲，網友紛紛笑回：「我正想說像夫妻，沒想到劇裡直接講出來」、「以為感情不好，結果竟然住在一起，好興奮啊！」讓這對兄弟檔的化學反應從戲裡燒到戲外。

不只劇中被虧像夫妻，戲外兩人的互動也甜到讓旁人看不下去。日前主演們出席戲劇活動時，岡田將生頻頻找染谷將太搭話，讓一旁的中條彩未忍不住笑著提醒兩人「安靜」，還加碼爆料：「因為岡田先生最喜歡染谷先生了！」一句話讓現場氣氛瞬間升溫。

談到私下放鬆方式時，染谷將太分享自己會點線香、去三溫暖抒壓；岡田將生則自嘲自己私下是「超無趣的人」，染谷將太立刻接話說要送他好的線香當禮物，兄弟檔自然又親密的互動，難怪連中條彩未都忍不住吐槽。

《田鎖兄弟》。圖／LINE TV提供

除了雙男主的情誼，《田鎖兄弟》的製作陣容同樣值得期待。該劇由製作人新井順子操刀，她過去曾打造《法醫女王》、《MIU404》等高口碑日劇，向來擅長在懸疑案件中加入人物情感與社會議題。這次她談到選角時表示，岡田將生過往給人的印象多偏向「弟弟感」，因此希望透過《田鎖兄弟》讓他挑戰更具反差的哥哥角色，展現與以往不同的面貌。

至於性格內斂、情緒複雜的弟弟，她則直接想到染谷將太，岡田將生聽到後也立刻認同，認為染谷真的非常適合這個角色。

新井順子也大讚岡田將生與染谷將太在現場的默契，表示兩人自然靠近的樣子就像真正的親兄弟，甚至能在對戲過程中激發出非常細膩的表情與情緒。這也讓《田鎖兄弟》不只是單純的破案劇，而是一部把「家人傷痕」、「兄弟羈絆」與「追兇執念」交織在一起的犯罪懸疑作品。

《田鎖兄弟》。圖／LINE TV提供

劇情方面，《田鎖兄弟》從31年前的一樁命案展開。兄弟倆的父母當年遭人殺害，真兇卻因「追訴時效」問題無法被繩之以法，僅僅2天的差距，成為兄弟心中一輩子無法抹去的傷口。長大後，哥哥成為刑警，弟弟則走上檢察官之路，兩人用不同身份接近同一個真相，也讓觀眾跟著他們一步步揭開埋藏多年的黑暗秘密。

首集播出後，不少觀眾對劇情節奏與結尾反轉給出好評，尤其最後3分鐘的發展被形容「超有驚喜」，也有人表示「看到製作人是新井順子就安心了」。

在犯罪懸疑、兄弟情、追訴時效議題與雙主演默契加持下，《田鎖兄弟》有望成為近期日劇迷討論度頗高的一部新作。每週六在LINE TV更新，喜歡犯罪推理與角色情感交織劇情的觀眾，可以直接加入追劇清單。