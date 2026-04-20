《小資女孩》《必娶女人》CP回來了！邱澤、柯佳嬿新片《洞穴》變夫妻 入住凶宅陷心理恐懼

邱澤睽違11年攜手柯佳嬿合作新片《洞穴》升級夫妻入住「凶宅」遇怪事。圖片來源：華能國際娛樂

金獎影帝邱澤與金鐘視后柯佳嬿睽違11年再度合作，這次不再是觀眾熟悉的偶像劇情侶，而是在全新心理驚悚電影《洞穴》中升格演出夫妻，還將帶著5歲女兒搬進一間「凶宅」，從家庭日常一步步走向無法逃脫的恐懼深淵。電影今（20）日舉辦開鏡儀式，預計於2027年由美商華納兄弟發行。

《洞穴》由華能國際娛樂繼賀歲片《還錢》後，再度與華文創攜手共同製作，集結邱澤、柯佳嬿聯合主演。該片曾於2022年金馬創投榮獲「中影電影開發基金」，也曾獲得文策院「內容開發專案計劃：前期開發支持」投資，並入圍第16屆台北拍劇本獎，歷經3年多劇本開發與撰寫，終於正式啟動拍攝。

最受矚目的，莫過於邱澤與柯佳嬿相隔11年再度同框。兩人過去曾在戲劇作品中合作，留下深刻螢幕CP印象，如今轉戰大銀幕，角色關係也跟著「人生進階」，從昔日粉絲熟悉的螢幕情侶，變成一對育有女兒的夫妻。

邱澤睽違11年攜手柯佳嬿合作新片《洞穴》升級夫妻入住「凶宅」遇怪事。圖片來源：華能國際娛樂

邱澤繼電影《女孩》後再度挑戰父親角色，這次飾演一位為家庭努力打拚的好丈夫、好爸爸，原本只是想給妻女更安穩的生活，卻因意外買下一間凶宅，讓一家三口被捲入接連發生的怪事之中。這個角色表面上是支撐家庭的男人，實際上卻在房子、壓力與未知恐懼的夾擊下，一步步深陷險境。

柯佳嬿則跳脫《想見你》留給觀眾的形象，挑戰演出育有5歲女兒的堅毅母親。她在片中試圖用愛守護即將崩解的家庭，但當「家」不再是安全所在，反而變成恐懼來源，母親的保護本能也將被推到極限。全片不只主打凶宅驚悚，更聚焦人物在恐懼中的心理掙扎，以及家庭關係逐漸裂開的情感轉折。

邱澤睽違11年攜手柯佳嬿合作新片《洞穴》升級夫妻入住「凶宅」遇怪事。圖片來源：華能國際娛樂

邱澤表示，非常期待和柯佳嬿在11年後再度合作。他透露，第一次讀到《洞穴》劇本時，腦海中就浮現出各式各樣不同房子的樣貌，「是一個很有感覺、帶點魔力的故事，還沒開拍就已經把人帶進去了。」

柯佳嬿也表示，自己平時就喜歡看風格特殊的電影，因此很開心接到《洞穴》這樣的心理驚悚劇本。她提到，和邱澤合作多次，彼此有既定的默契與信任，這次兩人的角色也像是隨著真實人生推進，從過去的情侶形象走到夫妻關係，因此讓她格外期待。

邱澤睽違11年攜手柯佳嬿合作新片《洞穴》升級夫妻入住「凶宅」遇怪事。圖片來源：華能國際娛樂

《洞穴》由導演劉邦耀自編自導，他的前作短片《住戶公約第一條》曾入圍金鐘迷你劇集獎，片中小女主角白小櫻也因此片獲得最佳潛力新人獎。此次執導長片《洞穴》，劉邦耀表示，很開心作品能順利開拍，也感謝開發與籌備過程中所有協助的人，希望能為觀眾帶來一部好看的電影。

本片同時找來資深監製葉如芬、製片人宋銘忠與堅強主創團隊共同把關。葉如芬坦言，自己其實不太敢製作恐怖片，但《洞穴》設定為心理驚悚，真正可怕之處並不只是表面嚇人的橋段，而是故事背後隱藏的未知與壓迫感。她也賣關子表示，劇情內容目前仍需保密，希望屆時能在戲院讓觀眾「嚇一跳」。

《洞穴》由華能國際娛樂、海納百川影藝、中環國際娛樂、秀泰全球影城、文化內容策進院聯合出品，華能國際娛樂與華文創共同製作。從金獎卡司、凶宅題材，到心理驚悚與家庭情感交織，這部片不只是邱澤與柯佳嬿睽違11年的大銀幕合體，也將讓觀眾看見兩人不同於過往的演出面貌。