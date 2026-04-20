2026-04-20 20:15 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇《年少有為》用喜劇詮釋職場與創業百態
今年最爆笑的喜劇首推陸劇《年少有為》，講述裴謙(彭昱暢飾)遭公司辭退，意外獲得神秘投資者的邀請，創辦一家以「虧損」為目標的公司，虧錢才能獲得高額獎金，不然只能領極低的底薪，這個劇情主軸顛覆傳統，看起來就十分有趣。
於是裴謙想盡辦法賠錢，像是故意招募不靠譜的蝦兵蟹將，肆意給員工放假、不准加班、隨便給獎金，沒想到員工向心力超強，拼命為公司賣命。他也投資奇葩的項目，沒想到卻變成創意十足，被公認是個商業奇才，讓公司不斷賺錢，讓他苦不堪言。
《年少有為》最有趣的地方在於顛覆職場的成功法則，過程笑料百出，是一部讓人放鬆解壓的好劇，特別是當老闆的觀眾，追劇之餘也可省思對待員工的方式，並學習裴謙跳脫既有的創業思維，才能有更創新的想法。
播出平台：WeTV，共26集
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#陸劇 #年少有為#彭昱暢#創業
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