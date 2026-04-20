2026-04-20 20:07 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇《危險關係》讓你認識愛情裡的PUA
吳慷仁進軍大陸影視的首部陸劇《危險關係》，因其政治立場引起爭議，因此低調開播。他飾演一位變態的精神科醫師，用專業知識在愛情裡PUA三名受害者，而孫儷飾演的大學老師，因為要調查閨密的死因，一步一步掉進吳慷仁的陷阱裡，成為他的下一個獵物，她要如何掙脫呢？
PUA是什麼？「Pick Up Artist」原意為「搭訕藝術家」，進而成為一種心理控制術，甚至延伸到不只是兩性關係，這部被譽為是首部探討愛情PUA的陸劇，讓觀眾看到孫儷如何從原本自信獨立，漸漸開始自我懷疑與否定，最後被吳慷仁掌控的歷程。
據說編劇潛伏PUA組織研究了四年，觀眾在追劇的同時，能審思自己是否被PUA了，是一部對抗PUA的指南。劇情懸疑精彩，讓人不禁一直看下去，但因為題材較為沉重，有些人不喜歡看，造成評價兩極，但我覺得非常好看，推薦給大家。
播出平台：iQIYI，共22集
更多作品可追蹤「唐蘋想很多」
https://www.instagram.com/tang.pin/
https://www.threads.net/@tang.pin
https://www.facebook.com/TANGPING1229/
#陸劇 #危險關係#孫儷 #吳慷仁#PUA
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數