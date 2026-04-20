2026-04-20 18:44 司徒建銘
方文山攜手今皓集團開創「IP×藝術×AI×收藏」新模式《方文山×數位藝術宇宙》 台北101正式開幕
華語知名作詞人暨跨界藝術創作者 方文山，攜手今晧（3011.TW）集團旗下子公司晧飛思科技（Heph AI）打造的沉浸式展覽《方文山×數位藝術宇宙》，今（20）日於台北101一樓 GALLERY 正式開幕。現場吸引眾多媒體與內容創作者到場參與，開展首日即展現高度關注度。
方文山親自出席開幕記者會分享策展理念。他表示，本次展覽最大突破在於透過生成式 AI 打造「數位分身」，讓觀眾得以與創作思維即時互動，使藝術從單向觀看轉化為可參與、可對話的沉浸式體驗。開幕儀式中亦播放展覽前導影片，由方文山的數位分身親自擔任引導，說明本次展覽之互動機制與觀展方式。透過數位分身的敘事帶領，觀眾得以在進入展場前，即理解如何與作品進行互動，進一步強化沉浸式體驗的整體設計。
台北101辦公大樓事業處營運長張國轅致詞指出，文化不僅是回顧過去，更應走向未來。方文山長年跨足文字、音樂與東方美學，而數位藝術正是當代最能承載想像力的形式。兩者的結合，讓文化以嶄新的形式被看見，也再次強化台北101作為文化與未來交會場域的定位。
主辦單位今晧集團暨晧飛思科技董事長 石浩吉則表示，這次有幸取得方文山這樣頂級的本土IP授權，拿到他最好的藝術作品，在101這個台灣最好的場地，運用今皓集團最新的AI技術，提供給台灣最好的觀眾一個全新的展覽體驗。
石浩吉進一步指出，部分展品將與「帝圖科技」跨界合作，於台灣最大的拍賣平台及藝術電商亮相，建立更具公信力的藝術收藏管道。本次展覽首創「IP x 藝術 x AI x 收藏」商業模式，未來預計將此成功經驗複製至更多跨國、跨文化的國際級 IP，開創台灣文化與科技整合輸出的全新典範。
開幕儀式後隨即進行媒體聯訪，提問聚焦於 AI 創作、數位分身及智慧財產權等議題。本展亦獲中華民國人工智慧暨數位智慧財產權協會(AIDIPA)支持與技術指導，凸顯產業界對 AIGC 發展趨勢的高度關注。
此外，多位網紅與內容創作者亦於開展首日到場體驗，並於社群平台分享展覽內容，進一步帶動線上聲量擴散。
《方文山×數位藝術宇宙》即日起至5月30日於台北101一樓 GALLERY展出，透過 AI 科技與文化 IP 的深度融合，呈現藝術、科技與內容產業交會的全新發展模式。
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