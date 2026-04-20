2026-04-20 17:45 女子漾／編輯王廷羽
朝聖 LISA 絕美舞台服！《Alter Ego》快閃店4/30登台 預約方式、必逛亮點、台北限定周邊一次看
BLACKPINK 成員 LISA 的首張個人專輯《Alter Ego》不僅在音樂上展現「五重人格」的突破，專屬亞洲快閃店也正式宣布登台！繼首爾、日本及香港引發朝聖熱潮後，台北站即將於 4 月 30 日至 5 月 20 日進駐 FRUITION 中山南西店。現場不但將展出 LISA 原汁原味的表演服裝，更祭出台北限定周邊與滿額抽親簽專輯的超狂福利！這篇女子漾幫BLINK們整理《Alter Ego》快閃店預約方式、限量商品，粉絲們快衝~
文章目錄
BLINK必衝！《Alter Ego》必逛亮點搶先看
BLINK必衝！《Alter Ego》必逛亮點搶先看
亮點1.近距離朝聖 LISA 舞台表演服
這次快閃店將 LISA 精心打造的《Alter Ego》音樂世界化為實體空間，帶領粉絲親自探索她的五種迷人內在面貌，最令人期待的是，現場將「獨家展出」LISA 在世界巡演及人氣 MV 中穿著的實體表演服裝！粉絲們可以近距離欣賞服飾細節，沉浸式感受 LISA 強大的舞台張力與時尚魅力。
亮點2.全球獨家！台北限定周邊開賣
除了巡演服飾系列與帽款等人氣周邊外，台北站也推出「全球獨家」限定商品，包括台北限定版T-Shirt、連帽長袖與托特包，對粉絲來說相當有收藏價值。不過也要留意，現場設有購買數量限制，服飾類商品每款限購5件，配件類商品每款限購3件。如果有想多買幾款或幫朋友一起帶的打算，建議先把購買清單想好，入場後比較不容易手忙腳亂，也能更順利帶走想要的商品。
亮點3.滿額贈自拍小卡，再抽親筆簽名專輯
追星絕對不能少了「小卡」！凡於快閃店現場消費達指定滿額條件，即可獲得 LISA 台北站隨機自拍小卡特典；更令人驚喜的是，還有機會參加抽獎，把極具收藏價值的「LISA 親筆簽名專輯」帶回家！
LISA《Alter Ego》快閃店如何預約？
LISA《Alter Ego》快閃店如何預約？
LISA《Alter Ego》快閃店採線上預約制入場，需先透過inline 系統登記，每日分為10個時段（11:00–20:00），名額有限，額滿即止，未預約可能無法入場。建議粉絲們提早預約，熱門商品可選擇前幾天或早場時段，提高入手機會。
LISA《Alter Ego》快閃店活動資訊一次看
LISA《Alter Ego》快閃店活動資訊一次看
《LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI》活動日期：2026 年 4 月 30 日（四）至 5 月 20 日（三）
活動地點：FRUITION 南西店（台北市中山北路二段 16 巷 10 號 2 樓）
營業時間：每日 11:00 至 20:00（每日共規劃 10 個入場時段）
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