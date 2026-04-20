5月職場要翻身了！「4星座」貴人運爆棚 升遷機會、加薪好運全來了。女子漾AI製圖

5月即將到來，不少人開始關心：「這個月工作會不會順？」、「有沒有機會被看見？」從整體運勢來看，5月在職場上確實是一個「被放大檢視、也容易被提拔」的關鍵月份。尤其有4個星座，不只做事更有衝勁，還容易遇到願意拉你一把的關鍵人物，讓整體事業運直接開外掛。

以下就來看看，哪些星座在5月有機會被貴人加持、職場運勢直接起飛。

1.牡羊座：衝勁開滿，關鍵時刻有人指路

圖片來源：tvN

牡羊座在5月的關鍵字就是「行動力爆發」。很多人會發現自己突然變得更敢衝、更想突破現況，甚至願意接下原本會猶豫的挑戰。

這時候，貴人運會特別明顯。可能是一位主管、前輩，甚至是過去合作過的人，在你卡關的時候給出關鍵建議。尤其在重要提案、簡報或合作案上，白羊容易因為太急而踩雷，但這個月會有人幫你「踩煞車」，讓你少走很多冤枉路。

如果能學會多聽建議、放慢節奏，5月很有機會直接做出代表作，甚至被長官注意到。

2.天秤座：人脈升級，資源主動找上門

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天秤座一直以來都很擅長人際關係，而5月更像是「人脈變現」的時刻。過去累積的好印象、人際連結，會在這個月開始發揮效果。

有些人可能會被推薦新機會，像是跨部門合作、轉職邀約，甚至是副業發展。也有可能是遇到願意帶你進入新圈子的貴人，讓你的舞台瞬間放大。

另外，對於正在卡在「工作與生活失衡」的天秤來說，這個月也會出現能給你方向的人，幫你重新分配時間與資源，讓整體狀態回到比較舒服的節奏。

3.射手座：突破框架，機會來自意想不到的地方

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射手座在5月會特別想「換一種方式做事」。不管是想轉職、跨領域，或是嘗試新的工作模式，這股衝動其實是好事。

因為你的貴人，很可能就出現在「新嘗試」裡。像是接觸新專案、認識不同產業的人，甚至是突然接到一個意外邀約，都可能成為轉捩點。

這個月的射手不適合太保守，反而越敢嘗試，越容易遇到欣賞你的人。特別是在創意、企劃、內容類型的工作上，更容易被看見。

4.摩羯座：穩紮穩打，被默默提拔的一群人

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摩羯座的好運比較低調，但卻很實在。5月的你，會明顯感覺到「努力被看見」。

可能是長期累積的成果終於被肯定，也可能是在關鍵專案中被賦予更重要的角色。這背後，往往有一位默默支持你的貴人，可能是主管、老闆，甚至是資深同事。

特別是在壓力大的情況下，會有人幫你撐住局面，給你實質資源或建議。對摩羯來說，這是一段「穩穩往上爬」的時期，只要持續做好本分，升遷或加薪機會其實不遠。

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