2026-04-20 16:21 女子漾／編輯周意軒
2026上半年鬼片片單推薦！12部恐怖電影必看清單《李克寧墓乃伊》掀話題
2026年上半年恐怖片直接大爆發，從經典IP回歸、亞洲靈異題材，到結合社群、病毒、詛咒的全新恐怖敘事，全都來勢洶洶。如果你自認膽子夠大，這份片單可以直接收進「不敢一個人看清單」。以下整理2026年1月至6月最值得關注的鬼片與驚悚電影，從劇情到恐怖亮點一次帶你看。
文章目錄
- 1. 《重返沉默之丘》：經典恐怖IP回歸，心理陰影全面升級
- 2. 《鬼靈居》：買房變惡夢，最貼近現實的靈異恐怖
- 3. 《驚聲尖叫7》：鬼臉殺手再進化，這次鎖定家人
- 4. 《鬼追蹤》：為了流量招來真鬼，最寫實網紅恐怖片
- 5. 《鬼娃娃》：人偶恐怖再升級，執念才是真正的怪物
- 6. 《全境屍控》：病毒＋密閉空間，末日恐懼直接爆炸
- 7. 《送葬人2》：死亡不是結束，是另一種開始
- 8. 《李克寧墓乃伊》：家庭團聚變最深惡夢
- 9. 《死亡之握：鬼牽手》：一場遊戲，七人全滅
- 10. 《殺木池：鬼水禁地》：水庫禁地，沒有活人能離開
- 11. 《祭弒》：台灣邪教題材，血祭換財最狠
- 12. 《鬼上車》：開錯一段路，就回不了頭
1. 《重返沉默之丘》：經典恐怖IP回歸，心理陰影全面升級
這部可以說是2026開年最受期待的心理恐怖片。故事圍繞在失去摯愛的詹姆斯，因收到亡妻從「沉默之丘」寄來的信，決定重返這個曾經充滿回憶的小鎮。然而當他踏入這片土地，才發現一切早已變質。小鎮被詭異生物佔據，現實與幻覺交錯，他不只是找尋愛人，更一步步走向內心最深層的罪與恐懼。這類型恐怖不靠Jump scare，而是慢慢侵蝕你。
上映日期：2026年1月23日
2. 《鬼靈居》：買房變惡夢，最貼近現實的靈異恐怖
如果你正在看房或剛買房，這部會讓你不敢回家。故事講述一對準備迎接新生命的夫妻，搬進夢想中的新家後，卻逐漸發現房子與隔壁建築存在詭異連結。異常聲音、詭異現象、逐漸失控的現實這不是鬼嚇人，而是「家」本身就有問題。
上映日期：2026年1月30日
3. 《驚聲尖叫7》：鬼臉殺手再進化，這次鎖定家人
經典系列再回歸，但這次不只是殺人，而是「報復」。席妮終於建立新生活，卻再度被鬼臉殺手盯上，而且目標竟然是她的女兒。這一集把恐怖升級成「家庭威脅」，當你最在意的人被盯上，恐懼會變得更真實。
上映日期：2026年2月26日
4. 《鬼追蹤》：為了流量招來真鬼，最寫實網紅恐怖片
女主角為了爆紅，搬進鬧鬼公寓拍攝靈異影片，甚至開始自導自演恐怖事件。但當流量真的來了，鬼也跟著來了。經營靈異與超自然頻道的網紅卡拉（卡拉科羅納多飾演），一心渴望自己有一天能在網路上爆紅。為了追求流量與關注，她在暗戀對象安德烈斯（揚克爾史蒂芬飾演）的幫助下，搬進墨西哥一棟盛傳鬧鬼的老舊公寓裡，並邀請在網路上小有名氣的好友山姆（茱莉亞馬奎奧飾演）一起拍片，試圖自導自演靈異儀式與各種超自然事件。隨著影片的擴散，卡拉的頻道訂閱數暴漲，在網路上迅速竄紅；然而，在名氣來臨的同時，家中也開始出現難以解釋的詭異身影。即便如此，沉迷於關注的她仍然選擇繼續拍攝，渾然不覺邪惡的力量早已潛伏在旁，一步步侵蝕她的生活。當現實與虛擬的界線模糊，她逐漸分不清究竟眼前看見的是真實或是幻覺？直到她在公寓中揭開一個駭人的祕密，才發現自己所招來的已遠遠超出她的想像
上映日期：2026年2月26日
5. 《鬼娃娃》：人偶恐怖再升級，執念才是真正的怪物
五歲女兒芽衣的意外離世，讓鈴木佳恵（長澤雅美 飾）與丈夫鈴木忠彥（瀨戶康史 飾）陷入無法抽離的悲痛之中。原本平靜的家庭，在失去孩子後徹底崩塌。
深陷哀傷的佳恵，某天在骨董市集發現一個與芽衣極為相似的人偶「小禮」。她將所有思念與情感投注其中，彷彿透過這個替代品，重新找回作為母親的依附與慰藉，生活也逐漸恢復表面的平靜。
上映日期：2026年3月6日
6. 《全境屍控》：病毒＋密閉空間，末日恐懼直接爆炸
一場看似普通的夜班工作，卻意外揭開地下軍事基地的秘密。致命真菌甦醒，人類感染後會失去意識甚至自爆，整個世界開始崩潰。這部把「科學災難＋恐怖片」結合，節奏緊湊到幾乎沒有喘息空間。
上映日期：2026年3月6日
7. 《送葬人2》：死亡不是結束，是另一種開始
在薩克過世後村莊歸於平靜，直到喬伊奶奶被閃電擊中後身亡，卻又莫名其妙復活了，這並非奇蹟，而是某種存在被喚醒的開端。剛失去摯愛的圖普相信喬伊奶奶的復活隱藏著通往另一個世界的祕密，即便代價是要付出一切。
上映日期：2026年3月27日
8. 《李克寧墓乃伊》：家庭團聚變最深惡夢
故事講述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失踪並音訊全無八年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。本片由傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯，和維若妮卡法肯主演。本片由李克寧編劇並執導，由溫子仁、傑森布倫和約翰凱維爾出任製片。監製則包括麥可克萊爾、賈德森史考特、麥克達拉凱萊赫，和李克寧。李克寧的幕後團隊由一群傑出的電影藝術家所組成，其中包括攝影指導戴夫加貝特、美術指導尼克貝塞特、電影剪輯師布萊恩蕭、服裝設計喬安娜伊特韋爾、配樂史蒂芬麥肯，以及選角導演泰瑞泰勒和莎拉多梅耶林多。
上映日期：2026年4月16日
9. 《死亡之握：鬼牽手》：一場遊戲，七人全滅
劇情描述傳說中有個禁忌遊戲「鬼牽手」儀式，只要和朋友手牽手，就會召喚出未知靈體。某校園裡四名女高中生，在漆黑教室施行儀式，卻在關鍵時刻被班導恩妤（嚴正嵐 飾）打斷，學生們憤而丟下儀式筆記本，掃興回家，恩妤撿起筆記本後與暗戀對象岳融（涂善存 飾）碰面，原以為只是岳融的單獨邀約，沒想到卻意外來到一場大學同學的訂婚派對。
上映日期：2026年4月17日
10. 《殺木池：鬼水禁地》：水庫禁地，沒有活人能離開
《殺木池：鬼水禁地》啟發自韓國最凶真實靈異恐怖禁地「殺木池」，它是位於韓國忠清南道禮山郡的一座水庫，這個地方一直吸引許多釣客前來釣魚，但許多釣客常在這裡遇到一些靈異事件，像是看到穿著白衣的女鬼，或是以為朋友掉到水底等。而會讓「殺木池」成為韓國人眾所皆知的恐怖禁地，源自於韓國知名恐怖綜藝節目《深夜怪談會》。
上映日期：2026年4月24日
11. 《祭弒》：台灣邪教題材，血祭換財最狠
把台灣宮廟文化與邪教禁術結合，是今年最有「在地恐怖感」的一部。賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒念琪（項婕如 飾）的同學小拓（曹佑寧 飾）出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。
上映日期：2026年4月30日
12. 《鬼上車》：開錯一段路，就回不了頭
一對年輕情侶在目睹一場血腥駭人的高速公路事故之後，很快就發現他們無法獨自離開車禍現場，因為一個名為“鬼乘客”的惡魔般跟蹤者無論如何都要奪取他們的性命，於是他們原本展開的廂型車旅行生活就變成了一場噩夢。
上映日期：2026年6月18日