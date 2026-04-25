▋市場嗨的時候，才是最危險的時候

PTT股板昨天刷版，「00981A噴爛」、「達哥要超車GG了」。留言區一片歡騰。受益人數快逼近50萬。從發行價10元抱到今天的人，帳面上單張已經多了1.6萬元。這個數字讓人心動。但我更想說的，是那些「今天才決定要買」的人。

當一個金融商品在同一週連續爆出50萬張、45萬張的天量，當社群媒體上每一個人都在說「再不買就來不及了」，這個場景我見過太多次。不是台股，是每一個市場、每一個年代、每一種資產，都走過同樣的腳本。

熱度最高的那一天，往往是進場最貴的那一天。

▋1.82%的溢價，你知道代表什麼意思嗎

ETF的設計邏輯原本很簡單：你買的是一籃子股票的淨值，市價應該貼近淨值。合理的折溢價，業界通常接受0.1%到0.5%。00981A今天溢價1.82%。換個說法：你今天花26.31元買進的東西，它實際的淨值是25.84元。你進門的第一步，就已經多付了0.47元。這不是手續費，不是稅，是你心甘情願多付的「熱情費」。一張ETF是1,000股，光這個溢價，你就白白多付了470元出去。

更關鍵的問題在後面。

當市場情緒退燒，溢價會收斂，可能縮回0.3%、甚至折價。股價本身如果也回檔，你同時承受兩個方向的虧損。這就是專家說的「雙重損失」，不是嚇人的詞，是真實的機制。

▋主動式ETF的邏輯，跟你想的不一樣

00981A這波漲得猛，背後的邏輯其實並不神秘。主動式ETF最大的優勢就是：經理人可以自由調整持倉。當台達電、台積電這些強勢股持續創高，主動式產品可以拉高這些標的的配置比重，讓淨值的推升速度超過被動追蹤指數的產品。這不是什麼魔法，就是選股集中押寶的結果。

但這也意味著：它的起伏，比你想像中更劇烈。上漲的時候會比大盤更快；但當市場風向轉，它跌起來的速度，同樣不會溫柔。

長期而言，主動式基金能否持續打敗指數，這是全球學術界幾十年都沒有共識的問題。短期績效亮眼，很大一部分靠的是持股集中、運氣加持、市場情緒推動。這三個因素，沒有一個是你能控制的。

▋給投資人的三個實戰計畫：不用猜高低，也能穩穩賺

我發現一個現象：很多朋友不是不會投資，是太容易被「現在不買就來不及」的氣氛推著走。不是你們衝動，是市場設計出來就是專門撩撥這種情緒。與其叫妳們「冷靜」，不如直接給妳們三套可以照著做的操作腳本。

計畫A：溢價觀察清單（適合第一次接觸00981A的人）：打開你的看盤軟體，把「溢價率」這欄加到自選。每天只看一個數字：溢價超過1%，這天連想都不要想。溢價低於0.5%，甚至出現折價，才是你可以考慮進場的第一個訊號。把這個動作重複做21天，變成肌肉記憶。

計畫B：五三二進場法（適合有一小筆閒錢，例如年終或獎金）：不要一次全部買。把這筆錢切成十等份。溢價在0.3%到0.8%之間的時候，買三份。如果接下來幾天溢價縮到0.2%以下，再買兩份。剩下的五份，留著等市場出現明顯拉回（例如單日跌超過3%），那時候很多人會慌，反而是妳該笑著分批接的時候。

計畫C：每月定錨扣款（適合想長期存這檔、不想盯盤的人）：設定每個月固定一天，例如領薪日隔天。但扣款條件不是「固定金額」，而是「固定規則」：只有當天溢價低於0.6%才扣款。如果高於0.6%，那一週就不要買，錢先放數位高利活存。很多券商APP已經可以設定條件單，花十分鐘學起來，妳就不用再被盤中跳動的數字綁架。

這三個計畫的共同點，就是讓妳的決定不再靠「感覺」，而是靠「數字」。妳不需要比大戶聰明，只需要比昨天的自己多一點紀律。「拉回找買點」這句話為什麼那麼難做到

▋市場上沒有人不知道「不要追高」這個道理。

但每次輪到自己，就會開始計算「我只買一張」、「就算跌也跌不了多少」、「別人都賺了只有我沒賺」。這三個念頭，是人類在面對群體狂熱時最標準的心理反應。不是你不聰明，是大腦在特定情緒環境下就是會這樣運作。

所以真正有紀律的投資人做的事，從來不是「情緒管理得比別人好」，而是在這種時候，把決策的基準掛在一個客觀的錨點上。對00981A來說，那個錨點就是淨值。市價對比淨值，溢價在哪裡，決定你願不願意在這個位置進場。今天1.82%的溢價，加上技術面已在過熱區間，這不是「信仰問題」，這是「價格問題」。

記住，你的信仰值多少錢，市場不在乎。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是基金經理， 但有些想法，想跟你分享。