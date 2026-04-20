《雙囍》：或許你可以努力討好每個人，但請別忘了要好好善待自己

在圓山大飯店擔任主廚的高庭生（劉冠廷 飾），與相戀多年的女友吳黛玲（余香凝 飾），終於準備共同攜手步入婚姻，然而，從小經歷父母離異的庭生，面對父親高盛宏（庹宗華 飾 ）與母親白雁心（楊貴媚 飾）形同水火，斷絕關係的老死不相往來，要讓兩人同時出席自己的婚禮，根本就是束手無策的難如登天。

「今天本來應該是我跟黛玲最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」

離異的父母都想主持自己的終身大事，已經讓庭生陷入進退失據的裡外不是人，再加上來自香港，極度講究傳統與良辰吉日的岳父老吳（田啟文 飾），更讓局勢內外交困的雪上加霜，為了滿足所有人期待的皆大歡喜，這對新人竟異想天開，決定在同一天、同一時間舉辦兩場婚禮，聯手岳父、婚顧小芮（9m88 飾）與伴郎大蔡（蔡凡熙 飾） ，試圖欺父瞞母完成這場「雙囍」的不可能任務。

「在我們的文化裡，婚姻從來不只是兩個人相愛，而是整個世界一起上桌。」

作為《孤味》導演許承傑的最新的作品，《雙囍》延續了他對家庭議題的細膩刻劃，相較於《孤味》是以老中青三代觀念迥異的女性視角，細火慢燉熬出家庭不同立場的情感牽絆，《雙囍》則透過婚禮儀式的繁瑣儀軌，節奏明快地呈現出幾近失控的喜劇狂想，看似熱鬧卻突顯出婚姻背後的家族結合，不再只是兩情相悅的愛情見證，而是價值觀互相包容理解的寫實縮影。

這次的演出陣容，同樣也是集結了多位硬底子演員的實力堅強，每個角色都是個性鮮明的印象深刻，像是庹宗華不苟言笑的嚴父身影，與田啟文寵愛女兒的慈父形象，成了反差極大的強烈對比，強人母親楊貴媚則是精準詮釋了以愛之名的控制背後，卻是有一種好，叫做「我都是為你好」的強勢主導。

至於劉冠廷內斂壓抑的情緒表現，與余香凝溫柔而堅定的體諒支持，除了見證這對新人夾縫中追求幸福的掙扎向前，更讓人看見笑中帶淚的動人演技，最後不得不提驚喜連連的客串陣容，從開場吉岡里帆的空姐視角，到《美國女孩》的導演阮鳳儀和林品彤以及黃宣的婚宴賓客，就連老班底淑芳阿姨，這次同樣也沒缺席。

「我從小就需要兩邊跑來跑去，沒想到今天我結婚也是需要兩邊跑來跑去。」

要在一天同時舉辦兩場婚禮，這看來荒繆胡鬧的劇情設定，猶如一部逐漸暴走的婚禮喜劇，其實是庭生充滿遺憾的成長陰影，為了討好父母而活的人生悲劇，看著兒時在父母之間周旋的年幼自己，在壓力爆棚的大喜之日再度被喚起，重新回憶起那段孤獨無助的逆來順受，習慣壓抑自己去成全父母的左右為難，試圖在情緒勒索裡的兩邊討好，最後卻是徹底崩潰的失去自我。

「不管今天發生多少鳥事，我們都要Live in the moment。」

對比之下，黛玲就像是父親手中的掌上明珠，從小就備受關愛的溫柔守護，父親為了女兒的終生幸福，從最初的極力反對，到選擇理解與退讓，甚至不惜放下身段的配合演出，不論是知道女兒有身孕時的生氣到諒解，或是幫女婿擋酒的義無反顧，盡是愛女心切的動容父愛，則是本片最讓人感動不已的暖心橋段。

儘管在這場荒腔走板的婚禮中，黛玲一度像是被忽略的局外人，但她依然堅定守護的不離不棄，更是不斷提醒庭生婚姻的本質，無論發生什麼事都要互相扶持的活在當下，最終讓庭生鼓起了勇氣，拿回屬於自己婚禮的主導權，原來幸福，並不是強顏歡笑的委屈求全，而是在理解與諒解之中，學會與自己和解，真正的愛，應該是懂得放下的將心比心，或許你可以努力討好每個人，但請別忘了要好好善待自己，更要記得去擁抱那個小時候的自己。

《雙囍》觀影重點：

1.從孤味到雙囍的許承傑 。

2.實力超堅強的演出陣容 。