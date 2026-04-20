你有看過這個空間嗎？A24《後室》把最恐怖都市傳說成真 5大看點讓人越看越不安

你有看過這個空間嗎？A24《後室》最恐怖都市傳說成真 5大看點讓人越看越不安。圖片來源：采昌國際多媒體提供

知名獨立電影公司A24年度驚悚話題新作《後室》（Backrooms）將於5月27日在台灣搶先全美上映。電影改編自轟動全球網路的同名都市傳說，由原創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）親自執導，並集結《厲陰宅》溫子仁、《死侍與金鋼狼》薛恩李維等好萊塢頂級製作陣容，帶來前所未見的「迷失型恐怖」體驗。這篇女子漾整理《後室》的劇情簡介與5大必看亮點，帶你一次看懂這部讓人越想越不安的話題之作。

《後室》電影劇情簡介

家具展示行的經營者克拉克（奇維托艾吉佛 飾），某個深夜因地下室燈光無預警閃爍而下樓查看，意外發現牆上出現一道微弱光源。當他穿過那道隱形的門後，竟掉入一個從未存在過的詭異空間。

這裡被陰暗的黃光壟罩，空氣潮濕封閉，充滿老舊地毯的霉味與螢光燈的嗡鳴聲。另一方面，心理醫師瑪莉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）發現病患克拉克失蹤多日，前往家具行尋人時，也誤入了這個錯綜複雜、沒有盡頭的異度迷宮。兩人在這個無限擴張的空間中，必須面對深層的心理恐懼與未知的威脅。

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看完會開始懷疑現實！《後室》5大必看亮點

看點1.一張迷因爆紅全球 2.7億人共同做過的噩夢

《後室》（The Backrooms）最初只是2019年出現在4chan論壇的一張詭異空房間照片，卻意外引發大量網友延伸創作，逐漸發展成完整的都市傳說世界觀，也成為「閾限空間」美學的代表案例。

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隨著討論發酵，YouTuber凱恩帕森斯於2022年推出一系列偽紀錄片風格短片，憑藉強烈的沉浸感與未知恐懼迅速爆紅，累積超過2.7億次觀看，讓「後室」從單一迷因躍升為全球網路文化中的經典恐怖符號。如今在A24打造下，《後室》正式登上大銀幕，並由原創作者親自執導，將這場原本只存在於網路的集體想像具象化，讓觀眾真正走進這個沒有出口的詭異空間。

看點2.原創作者親自操刀！把「網路恐怖感」完整搬進電影

導演凱恩帕森斯正是當年讓《後室》爆紅的短片創作者，這次親自執導長片，讓整體風格保有最原始的不安氛圍，他延續第一人稱視角與偽紀錄片的沉浸感，同時加入更多角色與劇情層次，使電影不只是單一事件，而是逐步展開的世界觀。觀眾在觀看過程中，很容易產生一種「自己也在空間裡」的錯覺，恐懼不再只是畫面刺激，而是慢慢滲透的心理壓迫。

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看點3.坎城影后×英國影帝同台 把恐懼變成一場人性崩潰實驗

電影由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇與英國影帝奇維托艾吉佛領銜主演，兩位實力派演員的加入，讓《後室》不只是單純的空間驚悚，而是進一步延伸到人性層面的心理壓力測試。當角色被困在沒有出口的空間裡，最初的恐懼會逐漸發酵，轉變成焦慮、猜疑，甚至彼此的不信任。

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情緒不再只是對環境的反應，而是開始向內崩解，也讓人與人之間的關係變得更加緊繃脆弱。電影透過細膩的表演與角色互動，把「被困住」這件事放大成一場心理實驗，觀眾不只是看見恐怖發生，而是跟著角色一起經歷理智一步步瓦解的過程，讓整體觀影體驗更有層次，也更難抽離。

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看點4.沒有鬼卻更可怕 「走不出去」才是真正恐懼

《後室》最讓人不安的地方，在於它幾乎不依賴具體的怪物，而是把恐怖建立在「空間設定」本身。觀眾看見的不是追逐或攻擊，而是一段段看似無害，卻怎麼走都走不出去的場景。當你被困在同樣昏黃燈光的走廊裡，每一條路都長得相似，卻又在細節上微妙不同，方向感會逐漸崩解。

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你開始分不清自己走過哪裡，也無法確定下一步會通往哪裡，連時間都變得模糊失序。這種「沒有出口」的設定，讓恐懼來自失去掌控，而不是外在威脅。真正讓人不安的，是你意識到自己可能永遠走不出去。

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看點5.A24聯手溫子仁 用聲音與節奏放大恐懼感

如果說「走不出去」是《後室》的核心恐懼，那A24與溫子仁的加入，則是把這份不安放大到極致的關鍵。電影不依賴突發驚嚇，而是透過鏡頭停留、聲音設計與節奏控制，一步步累積壓力。像是過長的空鏡、持續運作的燈光噪音，甚至是空間細微變化，這些看似不起眼的細節，都會在觀影過程中慢慢堆疊成壓迫感。當畫面沒有明確威脅時，觀眾反而會開始自行想像，讓恐懼在腦中擴大。也因此，《後室》的可怕不在當下，而是在離開戲院後，還會不斷回想的那種餘韻。

圖片來源：YT @采昌國際

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《後室》將在5月27日（三）搶先美國震撼獻映！