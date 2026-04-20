再次回歸初心卻以人事已非，Mike Posner 推出紀念單曲〈I Went Back To Ibiza〉！

via Mike Posner's YouTube

Hi there，以單曲〈I Took A Pill In Ibiza (SeebRemix)〉(2016) 紅極一時的Mike Posner，日前在今年的三月釋出了這首歌曲的十週年紀念版本〈I Went Back To Ibiza〉(2026)。其實這個計畫在2025年就已經有跡可循了，在當時就已經請到Trivecta、BONNIE X CLYDE、Prosecute、Laidback Luke、Steve Aoki等製作人，進行了〈I Took A Pill In Ibiza〉的混音，當時我本來還以為這就是十週年的紀念計畫，沒想到就只像是暖身而已。

原始版本〈I Took A Pill In Ibiza〉(2016) 收錄在專輯《At Night, Alone.》(2016) 中，當時這首歌因為 Mike 在有派對天堂美名的 Ibiza 上，認識了享譽電音圈的Avicii，並且後來一系列像是用藥、創作的事件和 Avicii 成為好友，並在一連串的感悟後創作出了這首〈I Took A Pill In Ibiza〉，即使後來爆紅的是 Seeb 的混音版本，但原版的意義是無可替代的。





當時因為在 Ibiza 島上的狂歡，Mike 經歷了和藥物、酒類相關的使用過度，進而對自己的生理、心理健康造成影響，不過在都將這些問題克服之後他便以這首〈I Took A Pill In Ibiza〉去述說這段經歷，並且同時表達了自己在音樂創作、成名等階段心聲，可以說是把當時 Mike 心中的糾結及拉扯都傳遞了出來，對於這首歌，我相信在 Mike 心中一定是非常地重要。

或許因為當時太過年輕、太沒經歷，對於這首歌原版的那種民謠風不太理解，殊不知隨著年紀漸長後也慢慢地理解了音樂中的那份滄桑，當初用質樸歌聲及 MV 表達出心聲的 Mike，是實實在在地從內心深處傾瀉而出，如今這首歌已經邁入十週年了，非常推薦去聽聽看！





十週年所推出的單曲〈I Went Back To Ibiza〉，Mike 將原本〈I Took A Pill In Ibiza〉進行改編，除了肯定會在詞、曲方面都做出小小變化之外，他也很有心地模仿了當初 MV 中的字卡方式去拍攝新的 MV。聽過這首新單曲後不禁讓我感嘆，雖然現在的 Mike 和當年形象有些落差，蓄起了鬍子、變得更加成熟、體態也結實了不少，但從聲音來看卻讓我感到相似度極高，他的聲音機能保養得非常好，儘管時隔十年但歌聲依舊。

令人唏噓的是，在這樣一首回首過往、回歸初心的歌曲當中，十年前在歌曲中提及的好友 Avicii 已經離開人世，在這樣的情況下，相信不管是 Mike 或 Avicii 的樂迷都會感覺相當感概吧！即便 Mike 在這十週年之際將歌曲中不斷重複著的「sad song」改為了「love song」，卻仍舊無法抵擋時光流逝帶來的那種感嘆，幸好從 Mike 歌聲當中那種安穩沉靜，讓人能夠尋到一絲慰藉。





Mike Posner 的〈I Took A Pill In Ibiza〉在當初雖然因為混音版本獲得關注，而讓我更在意的卻是當初在原版中的那份心聲，那是一名創作歌手的嘔心瀝血之作，儘管混音版本更能輕易帶動大家的情緒，但仍然建議大家可以在閒暇之餘好好地了解一下原本的創作概念，那會是讓自己也受益匪淺的一種感受。

雖說近期的 Mike 因為熱門單曲的十週年而推出〈I Went Back To Ibiza〉，但實際上他近幾年對於音樂方面似乎並沒有太大的企圖心，有的只是想要抒發自己的感覺，因此近期也都沒有太大的宣傳或其他動作，不過從他積極規劃熱門單曲十週年的這份舉動來看，他依舊是對音樂非常上心的，期待他之後會再寫出驚艷大家的熱門作品！

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🎧〈I Went Back To Ibiza〉官方收聽連結：mikeposner.lnk.to/IWBTI

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