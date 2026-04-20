運動族關節保養怎麼做？Karen的日常靈活補給分享｜倍力康葡萄糖胺液EX體驗心得

我真的沒有在開玩笑！

有運動習慣的人，其實更需要注意關節保養

我一直都有運動的習慣。

不管是日常散步、負重的肌力訓練、有氧運動等⋯

我感覺動一動會讓整個人狀態會很好。

但不知道是不是年紀慢慢增加😳最近開始會希望保持身體狀態，會開始更在意關節的靈活度。

不是不舒服，而是一種「想要把自己照顧好」的意識。

尤其是像膝蓋這種每天都在使用的關節，上下樓梯、久坐起身、運動活動時都會參與。

有一天我突然想到一件事：

我們會保養皮膚、保養頭髮，那關節呢？

於是也開始認真研究一些日常保養方式。

關節保養其實是生活品質的一部分

以前總覺得關節保養好像是長輩才會關心的事情。

但後來慢慢理解到，關節其實是一種「長期投資」。

每天走路

每天活動

每天運動

都在使用！

如果平常就能透過飲食、營養補給、生活習慣去照顧它，其實就是在幫未來的自己存一點「靈活的本錢」。

這也是我後來開始注意像葡萄糖胺類型營養補給的原因。

我最近接觸到的日常補給：倍力康葡萄糖胺液EX



「倍力康葡萄糖胺液EX」

第一個吸引我的地方其實很簡單：

它是液態。

老實說，有些保健食品如果是膠囊或錠狀，有時候真的會忘記吃。

但液態就很像日常補充飲品，順手就能喝。

為什麼我會想試試液態葡萄糖胺

看了一下產品資訊，

這款倍力康葡萄糖胺液EX主要特色是：

▪️液態葡萄糖胺

▪️飲用方便

▪️多種靈活元素配方

▪️低糖、低鈉

▪️無添加防腐劑

對我來說其實很簡單：

方便、順手、沒有負擔感。

有時候日常保養能不能持續，真的就是取決於方不方便。

液態型補給的體驗感受

我自己使用一段時間之後的感受是：

液態真的很容易養成習慣。

有點像每天喝一小瓶營養補給，不需要準備水，也不需要吞錠。

而且味道比我想像中溫和很多，沒有那種很重的藥感。

有時候我會在運動日的早上補充，有時候則是日常保養。

整體來說就是一種：

把關節保養變成生活的一部分。

不是等到身體提醒你才開始注意。

我現在對關節保養的想法：

以前會覺得保養是一件很複雜的事情，現在反而覺得很簡單！

就是三件事：

1️⃣ 維持運動習慣

2️⃣ 注意營養補給

3️⃣ 聆聽身體的狀態

當你願意花一點心思照顧身體，身體其實也會很誠實地回應你。

對我來說，關節的靈活度其實就是生活的自由度。

當時我決定開始控制體重的那一刻，就是因為我意識到能走、能動、能去想去的地方，是一件很珍貴的事情。

可是年紀稍長之後，我發現能走能動是需要靠保養的！

宏星製藥｜安心品質的在地品牌

這次接觸到的產品其實來自「宏星製藥」

從1998年開始，一直通過政府定期GMP藥品製造審查。

在製程上也採用多種炮製工法，並透過三層檢驗流程控管品質。

另外產品原料也會送到政府認證的第三方實驗室檢驗，例如 SGS 等單位。

整體來說就是一個強調安全與品質控管的在地品牌。

關節保養其實有很多選擇

我寫這篇文章的目的很單純，不是要大家一定要選擇哪一個產品。

而是想分享一個想法：

關節保養其實有很多方式。

有些人透過運動

有些人透過飲食

有些人透過日常營養補給

重點其實只有一件事：開始注意自己的身體。

當我們願意多關心自己一點，生活也會變得更自在。

如果你跟我一樣，有運動習慣，或是開始慢慢意識到「身體其實需要好好照顧」，其實也可以找時間到門市了解看看。

很多時候保健食品在網路上看介紹，多少還是會有點距離感。

到門市其實會有專人可以詳細說明產品特色、補給方式，也能依照每個人的生活型態分享不同的保養觀念。

我自己其實滿喜歡這種方式的。

可以慢慢問、慢慢了解，而不是只是看文字就做決定。

畢竟身體會陪我們很久，找到適合自己的日常保養方式，其實是一件很值得投資的事情。

如果剛好對日常關節保養、葡萄糖胺補給有興趣，也可以到宏星製藥官方門市走走看看，現場會有專人做更完整的介紹，也能更了解產品與自己的需求。

倍力康葡萄糖胺液EX資訊

延齡回春 - 宏星製藥官方旗艦門市

地址：106064臺北市大安區安和路一段100號

電話：02 2700 5828

營業時間：週一至週五 07:30-18:00

官網

https://www.hong-shing.com/locations

門市資訊

https://maps.app.goo.gl/D4oor7rUiDBG9ciw5

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