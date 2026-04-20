2026-04-20 11:05 女子漾／編輯ANDREA
張凌赫再上榜！「超爽快復仇」陸劇TOP6，這部高智商絕地反擊保證看一集就愛上！
女孩們最近是不是覺得生活壓力有點大呢？下班後最舒壓的活動，絕對是點開一部節奏緊湊、毫不拖泥帶水的「復仇爽劇」啦！看著主角從谷底翻身、智商在線地手撕反派，把曾經欺負自己的人踩在腳下，這種劇情通常讓人看了大快朵頤！這回編輯就來為大家盤點6部網路上討論度爆表、好評一面倒的「爽快復仇陸劇」，還沒看過的你必須追起來！
推薦1. 復仇爽劇的天花板：《延禧攻略》
說到復仇爽劇，怎麼能不提掀起現象級狂潮的《延禧攻略》！女主角魏瓔珞（吳謹言 飾）完全打破了過去女主角傻白甜的設定，帶著「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還」的超狂氣勢進宮。
劇情節奏極快，幾乎每幾集就會發一次便當！看瓔珞靠著機智和手腕，從一個小宮女一路逆襲成為令貴妃，各種「反套路」的化險為夷，真的會讓人看得拍案叫絕。
推薦2. 權謀復仇的巔峰神作：《琅琊榜》
如果說《延禧攻略》是後宮復仇代表，那《琅琊榜》絕對是朝堂權謀復仇的無法超越的神作！胡歌飾演的梅長蘇，雖然拖著病弱之軀，卻擁有深不可測的城府與智謀。
編輯私心覺得這部的爽感不僅僅是「報復」，而是看梅長蘇如何在各方勢力中游刃有餘，把所有權臣玩弄於股掌之間，一步步為赤焰軍洗刷七萬忠魂的冤屈。劇情環環相扣，演員演技全員在線，是一部值得N刷的精緻好劇。
推薦3. 2024現象級黑馬大爆劇：《墨雨雲間》
既然提到了吳謹言，就不能錯過她在2024年再次殺出重圍的《墨雨雲間》！改編自大熱小說，講述才女薛芳菲被渣男丈夫陷害慘遭活埋後，借用相國千金「姜梨」的身份重返京城復仇的故事。
這部劇把「頂級換身復仇」的爽感發揮到極致！不僅有女主手撕惡毒繼母與渣男的過癮橋段，她與王星越飾演的肅國公之間那種極致拉扯、勢均力敵的曖昧氛圍，更是讓無數劇迷嗑到瘋狂。
推薦4. 瘋批帝師的極致愛恨：《寧安如夢》
喜歡帶點重生色彩與極致拉扯感的女孩，這部絕對要看！女主角姜雪寧（白鹿 飾）前世費盡心機當上皇后卻慘死，重生後只想遠離皇權，卻還是被捲入朝堂風暴，並與腹黑帝師謝危（張凌赫 飾）展開糾葛。
張凌赫在劇中把謝危那種深藏不露、甚至帶點「瘋批」屬性的高智商權臣詮釋得太有魅力了！看他們兩人一邊在權謀中互相試探、聯手佈局復仇，一邊又忍不住相互吸引，劇情張力直接拉滿。
推薦5. 隱忍十年的滅門血仇：《星漢燦爛・月升滄海》
雖然這部劇的主線包含家庭群像與成長，但男主角凌不疑（吳磊 飾）的復仇線絕對是全劇最震撼的看點！背負著全族被滅的血海深仇，他隱忍多年，只為了在最致命的時刻給予仇人痛擊。
吳磊將少年將軍的冷酷與深情演繹得淋漓盡致，特別是劇中那場手刃仇人的大婚前夕血洗大戲，不僅畫面充滿暴力美學，將多年壓抑一吐為快的復仇情緒，絕對能讓觀眾看得頭皮發麻、大呼過癮。
推薦6. 經典浴火重生的逆襲：《錦繡未央》
這部也是早年非常經典的復仇爽劇！亡國公主心兒（唐嫣 飾）在慘遭滅門後，陰錯陽差頂替了李家庶女「李未央」的身份，回到尚書府與反派鬥智鬥勇。
雖然前期會稍微虐心，但看著女主角從原本的天真無邪，逐漸黑化，學會用心計保護自己並一一扳倒那些陷害她的嫡母與姐姐，成長線非常明確，是一部標準的「大女主逆襲」佳作。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower