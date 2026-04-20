2026-04-20 12:00 巧比。針線包
【 野餐的儀式感 】我們帶去草地上的，不只是食物
這幾年，野餐變得越來越講究。
不只是找塊草地坐下，而是從帳篷、地毯到花束擺設，每一個細節都像精心設計過。看起來像在休息，卻也像是在完成一場關於「生活感」的呈現。
我有時會想，這樣的儀式感，到底是多了，還是少了什麼。
像攝影棚一樣的草地風景
走進野餐市集，很難不被吸引。
一頂頂帳篷整齊排列，白色、米色、紅色交錯，地毯鋪開，木桌擺上飲料與花束，連光線都剛剛好。這樣的場景，很難讓人只把它當成「吃東西的地方」。
更像是一種被設計過的生活樣貌。
我們在裡面坐下來，不只是休息，也像是參與一種氛圍。
記憶裡那盒簡單的西點
但我想到小時候的野餐日，畫面其實很不一樣。
前一晚，媽媽會先幫我準備一盒西點。沒有特別的包裝，也沒有精心佈置。隔天和同學搭著遊覽車出門，光是離開教室，就已經足夠讓人興奮。
那時候的野餐，很單純。
東西帶了什麼，好像也沒那麼重要。
把生活慢慢搬到戶外
成年之後，我開始接觸露營。
帳篷搭好，桌椅擺好，時間忽然變得很寬。沒有急著做什麼，只是在藍天白雲下待著，看風、看雲，讓一天慢慢過去。
即使沒有特地出遠門，有時也只是到台北大學的草地走走。
找一處樹蔭，鋪上野餐墊，簡單準備一些水果、飲料與零食，就能坐上一段時間。沒有刻意安排，但那段空白，反而讓人記得更清楚。
儀式感，讓複雜變得剛剛好
回頭看這些轉變，野餐好像變了很多。
從一盒西點，到一整套風格佈置；從單純的期待，到現在對氛圍的講究。
但也許，儀式感的存在，不是為了讓生活變得更華麗。
而是在越來越複雜的日子裡，替自己保留一段刻意的簡單。
我們帶去草地上的，不只是食物， 還有一點想慢下來的心情。
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