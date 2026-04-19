80 年代的少男偶像失蹤事件：葛蘭麥德羅－－教會我們的「職涯斷捨離」

Nothing's Gonna Change My Love for You……只要音樂響起，就讓人想起1980 年代的少男歌手葛蘭麥德羅（Glenn Medeiros）！他是我的偶像，這首歌也伴隨我的成長。

當時的他，已經是國際巨星，還有歌曲曾經高居Billbroad第二名。然而，在最輝煌的時刻，他卻突然消失了。

多年之後，真的是非常多年後，他在出現在眾人面前，已經不是歌手，而是一位數學老師！！

我覺得歌手能放下曾有的榮華富貴，入學進修，還成為中學老師、高中校長！沒有比這件更酷的事！

這幾年小道消息逐漸清朗，葛蘭自己也出自傳─

當時演藝圈存在嚴重的藥物濫用問題。更驚人的是，他提到曾有音樂圈的高層男士以『提供事業幫助』為條件，向他提出性暗示或不當要求。

葛蘭明確表示：「這或許能讓我事業更成功，但我並不願意這樣做。」

現在的葛蘭麥德羅，早已不是那個唱著情歌的青澀少年，而是夏威夷著名的天主教男校 Saint Louis School，還擁有教育博士學位。

他不再去競爭大眾的關注，而是選擇去引領下一代的成長。

他的女兒Lyric Medeiros繼承了優美的聲線，延續了那份音樂的生命力。 參加 2023 年《美國偶像》（American Idol）第 21 季，成功進軍好萊塢。

我好喜歡這個結局。

這讓大家明白：人生的舞台不只有一個，不一定要被注視才叫成功。

聽從內心的召喚，勇敢去探索生命的可能，健康勇敢地活出自己！

我喜歡的葛倫麥德羅、丁一宇，雖然都不再拼命經營娛樂事業，但只要知道他們過得好，身為粉絲的我，也會獻上最誠摯的祝福。

你小時候喜歡的偶像，現在過得好嗎？

祝福大家心中的歐巴、歐妮健康快樂。