2026-04-20 09:59 女子漾／編輯Wendi
《如懿傳》凌雲徹、《墨雨雲間》長公主都來了！朱珠、鍾漢良《蜜語紀》7大角色盤點，《逐玉》小鮮肉驚喜加盟！
現正熱播中的都會職場愛情劇《蜜語紀》改編自晉江文學城作者紅九同名小說，邀請到朱珠、鍾漢良上演甜虐交織的熟齡戀。該劇卡司集結《玫瑰的故事》「Tina」朱珠、《錦心似玉》「侯爺徐令宜」鍾漢良、《如懿傳》「凌雲徹」經超、《墨雨雲間》「婉寧長公主」李夢、《逐玉》殺豬隊小鮮肉「滿地」高卿塵…實力交鋒，共同演繹清醒成長的人生新篇章。
《蜜語紀》角色盤點1：許蜜語 - 朱珠 飾演
「許蜜語」原為豪門嬌妻、優雅貴婦，卻在結婚10周年發現丈夫「聶予誠」出軌，婚姻破裂後逐漸覺醒，從依賴走向獨立，轉行成為酒店清潔員，再轉調部門升格為金牌銷售，開啟人生新篇章，展現現代女性的韌性與成長。
《蜜語紀》角色盤點2：紀封 – 鍾漢良 飾演
「紀封」性格外冷內熱，表面是明星酒店經理人，真實身分是商界鉅子，擁有龐大商業版圖與頂级資源，以「打工人」身份臥底酒店、掌控全局，與「許蜜語」從互看不順演到同舟共濟，2人在日益相處之間逐漸譜出愛苗。
《蜜語紀》角色盤點3：聶予誠 – 經超 飾演
旅行社總副總「聶予誠」是「許蜜語」前夫，也是旁人眼裡是標準的成功人士，他表面上專一深情，其實早已出軌，與「魯貞貞」譜出不倫戀，導致婚姻破裂。「聶予誠」時常貶低職場女性，情感操控嫻熟，是位精緻的利己主義者。
《蜜語紀》角色盤點4：魯貞貞 – 李夢 飾演
介入「許蜜語」、「聶予誠」婚姻的第三者「魯貞貞」戰鬥力爆表，心機深沉、手段高明，設計「許蜜語」到酒店撞破「聶予誠」出軌現場，與正宮談判時氣焰囂張直呼：「男人犯的錯就該找男人算帳」，她將上位視為精心規劃的職場項目，懷孕後更是姿態高傲。
《蜜語紀》角色盤點5：段翱翔 – 徐海喬 飾演
富二代「段翱翔」是「紀封」商業對手，看上去是性格張揚、長袖善舞的紈絝子弟，實則為野心勃勃、精於算計的狠角色。「段翱翔」喜歡「許蜜語」的閨蜜「李翹琪」（郭曉婷 飾演）卻因控制欲太強，不懂得尊重對方，導致情感之路高低起伏。
《蜜語紀》角色盤點6：李翹琪 – 郭曉婷 飾演
「李翹琪」是「許蜜語」閨蜜，也是她最堅強牢靠的後盾，在「許蜜語」深陷離婚低潮時，「李翹琪」陪伴著她重拾信心，還引薦對方進入酒店工作。「李翹琪」性格獨立颯爽、愛恨分明，目前為浦榮酒店中餐廳主理人，因飯店收購項目與後廚工作引起富二代「段翱翔」注意，還以冷臉、毒舌與精湛廚藝擄獲對方的心。
《蜜語紀》角色盤點7：馬科斯 – 高卿塵 飾演
前陣子以《逐玉》演出「殺豬小隊」成員「滿地」一角走紅的泰籍小鮮肉演員高卿塵，近期在熱播陸劇《蜜語紀》扮演男配角「馬科斯」，是浦榮酒店團隊中的新生代成員，他積極配合「許蜜語」與「紀封」的工作，在諸多項目中貢獻力量，私下更對「許蜜語」尊敬有加，是職場中的友善後輩。
《蜜語紀》定檔預告｜0413 情場博弈 重置人生