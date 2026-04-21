2026-04-21 21:42 女子漾／編輯Wendi
《模仿犯》「小琳」茱蒂蒙首演台劇！《對你心動的預言》挑戰95%中文台詞，深陷陳昊森、曹佑寧三角糾葛！
金鐘導演何潤東耗時2年籌備打造全新奇幻影集《對你心動的預言》，邀來泰國影后茱蒂蒙挑戰中文演出，故事結合穿越、懸疑、愛情…等多元風格，描述女大生意外失憶後，不僅要揭開爆炸後的記憶謎團，同時更陷入舊愛曹佑寧、死對頭陳昊森的命運抉擇，3人共譜一場跨越時空的揪心愛戀。
泰籍「艾美獎影后」茱蒂蒙首度進軍台劇
泰國人氣女星兼模特兒茱蒂蒙·瓊查容蘇因2017年以電影《模犯生》天資聰穎的女學生「小琳」一角走紅，獲得美國綜藝雜誌Variety、紐約亞洲電影節個別頒發「明日之星」與「亞洲新星」大獎，穩坐新生代國際泰星之列。
風靡國際影壇與時尚圈的茱蒂蒙·瓊查容蘇因2023年參演Netflix驚悚電影《飢渴遊戲》榮獲國際艾美獎影后、去年首演陸劇陸劇《不眠日》再度掀起全亞洲觀眾們矚目，近期茱蒂蒙宣告正式進軍台灣影集《對你心動的預言》，與台灣新生代雙男神陳昊森、曹佑寧共譜奇幻穿越戀曲。
何潤東執導新劇《對你心動的預言》邀茱蒂蒙、陳昊森、曹佑寧上演三角戀
全新台劇《對你心動的預言》融合校園、青春、愛情、奇幻、穿越、懸疑、燒腦元素…由何潤東執導，這是他繼2018年《翻牆的記憶》榮獲金鐘獎戲劇節目導演獎之後，再度執起台劇導演筒，何潤東為此細膩籌備2年，再次掀起外界的高度期待。
《對你心動的預言》導演何潤東集結茱蒂蒙·瓊查容蘇因、陳昊森、曹佑寧、陳孝萱、張天霖、吳子霏…陣容，同時以「如果知道相愛的結果是失去對方，你還會選擇愛嗎？」為核心，探討深陷時間命運洪流時，該面對愛情與真心的抉擇。
茱蒂蒙與舊愛曹佑寧、新歡陳昊森身陷情網
深入探索宿命愛情的新劇《對你心動的預言》故事描述20歲女大生「姚可珣」（茱蒂蒙·瓊查容蘇因 飾演）半工半讀撐起家計，與籃球天才「何秉勛」（曹佑寧 飾）有段純真戀情，然而她卻在課堂實驗中碰上爆炸意外，被送往醫院搶救並失去記憶...
近1年多後「姚可珣」甦醒恢復意識，她重返校園至藝術設計學系重拾書本，發覺身旁的戀人，竟然換成了高中時期的死對頭「白尚桓」（陳昊森 飾），這一切背後藏著什麼樣的真相與陰謀？
茱蒂蒙為《對你心動的預言》下足苦工
全新台灣影集《對你心動的預言》改編自台灣作家琉影創作青春愛情小說，全劇台詞約95%需使用中文表達，茱蒂蒙·瓊查容蘇因因此苦練超過1年，她努力背誦中文台詞，甚至致力於磨練「台灣口音」。
氣質清新的茱蒂蒙·瓊查容蘇在籌備《對你心動的預言》期間，全心全力投入繪畫、水下與體能課程，以符合原著小說中女主角「姚可珣」的藝術設計學系背景，也好讓演出更自然貼近角色。
茱蒂蒙、陳昊森、曹佑寧火花四溢
近年來活躍於陸劇領域的台灣人氣小生陳昊森，以《對你心動的預言》重返台劇崗位，他在開拍前特地學習抽象畫，揣摩藝術系學生的高超繪畫功力，還被導演何潤東要求「不要太帥」，好展現角色的外冷內熱的特質。
棒球國手出身的曹佑寧則是被導演何潤東指派「增肌任務」，挑戰一天吃10碗飯，打造運動好手的壯碩體態。茱蒂蒙、陳昊森與曹佑寧開拍前一起參與諸多密集特訓，在開拍前的讀本環節中，茱蒂蒙因投入角色激動落淚，細膩的渲染力讓陳昊森、曹佑寧感到驚艷，3人也展現出跨國合作的絕佳默契。