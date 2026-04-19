從被看不起，到被搶著當——戲劇為何讓「贅婿」變成頂級男主角？

當入贅不再意味著失去地位，而是一種主動留下的選擇，愛情與權力，也就被重新分配了。

劇情截圖

「入贅」，在傳統觀念裡，從來不是一件光彩的事。

也正因如此，在華人傳統婚姻文化中，「贅婿」往往被貼上標籤——地位低、沒有話語權，甚至帶著難以啟齒的屈就感。這種隱形的階級劃分，使「入贅」長期處於一種尷尬的位置：存在，卻不被尊重。

然而，當我們回頭看近年的戲劇作品，會發現一個幾乎顛覆傳統的轉變——

最尊貴、最強勢、最耀眼的男人，竟然開始主動選擇成為「贅婿」。

《逐玉》中，落難戰神謝征，遇見堅韌不屈、在困境中生存的女子，不只是動心，甚至甘願留下，成為她的依靠。當「和離」被提起時，他的反應不是解脫，而是近乎失控的抗拒；男主角所演繹的那種「裝柔弱式的強勢佔有」，反將「贅婿」身份變成一種情感上的宣示。

《玉茗茶骨》裡，世子陸江來本可高高在上，卻主動下場比文比武，在一眾競爭者中爭取入贅資格。在此，入贅不再是被選擇，而是主動爭奪的位置。

《春花焰》中，王爺走入民間，成為糕餅店的贅婿，換來的是「用一輩子相陪」的承諾。權力與地位，在愛情面前被重新排序。

而《白日提燈》更是將愛情重於一切推到極致。少年將軍跨越生死界限，執意入贅鬼王，即便「人鬼殊途」都不再構成阻礙。

當這些角色一一出現，我們其實已經很難再用「傳統贅婿」去理解他們。因為此時的「入贅」，早已不是屈就，而是一種選擇；甚且是一種帶有選擇權的宣告：『我願意進入你的世界，而不是把你帶走。』更像是當代戲劇，將現實中微妙卻真實的關係變化，寫成另一種可能的版本。

過去的愛情敘事，多半建立在「帶走」：嫁雞隨雞、嫁狗隨狗。男人擁有權力與資源，女人認命地離開原生世界，進入他的秩序。

但現在，越來越多故事開始反過來書寫：男人走進女人的生活，接受她的世界、她的規則、甚至她的權力。

於是，「贅婿」不再只是身份，而是一種表徵；它讓愛情不再只是佔有，而是靠近；不再只是征服，而是選擇留下。

因此，我們看到的，不只是角色設定的變化，也是一種價值觀的悄然轉移——從「誰主導關係」，走向「誰願意為關係改變自己」。

當王爺、戰神、世子一個個搶著入贅時，被改寫的，不只是男性角色的尊嚴，而是愛情本身的權力結構。