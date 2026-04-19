2026-04-19 16:19 PREMIER MEDIA
Rosé快閃店席捲信義粉紅風潮人氣爆棚！限定周邊與滿額好禮齊發 粉絲朝聖打卡收藏一次滿足熱度延燒
韓流熱潮再度席捲信義商圈！韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）以個人風格打造的「rosie」期間限定快閃店，自4月17日至5月3日於ATT 4 FUN盛大登場，開幕首週即吸引大批粉絲朝聖，掀起一波粉紅打卡熱潮。
此次「rosie」快閃店以Rosé獨有的復古居家美學為核心，整體空間以柔和粉色調為主軸，融合溫暖燈光與生活感陳設，營造出如同走進Rosé私密生活空間般的沉浸式體驗。現場不僅完整呈現其個人專輯氛圍，也同步販售多款限定周邊商品，包括快閃店專屬版本小卡、T恤、帽子、鑰匙圈及筆記本等，讓粉絲在拍照打卡之餘，也能將偶像風格延伸至日常生活。
活動首個週末即湧現排隊人潮，顯示Rosé在台灣的高人氣與號召力。許多粉絲一早便到場等候，只為搶先入場體驗並收藏限定商品，現場氣氛熱烈，社群平台也同步掀起分享風潮，進一步推升活動討論度。
除了商品本身吸引力十足，現場更推出多重消費滿額贈活動，強化粉絲購買動機與參與感。消費滿1,500元即可獲得拍立得1張，滿3,000元贈自拍小卡，滿6,000元可獲2張一套自拍小卡，滿7,500元則升級為5張拍立得加2張自拍小卡，而滿9,000元更可獲得6張拍立得與3張自拍小卡，限量設計也讓收藏價值大幅提升。
此次快閃店不僅是商品販售據點，更希望打造一個能讓粉絲貼Rosé生活美學的體驗場域。透過空間設計與周邊商品的整合，讓粉絲不只是「看」，而是能實際「走進」Rosé的風格世界，留下專屬於自己的回憶。
隨著韓流文化持續影響年輕族群消費趨勢，此類結合偶像IP與沉浸式體驗的快閃活動，也逐漸成為商圈吸引人潮的重要策略。「rosie」快閃店預期在活動期間持續帶動信義區人流與話題，成為今春不可錯過的打卡熱點之一。
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