2026-04-19 07:47 女子漾／編輯張念慈
曹佑寧《祭弒》化身最帥驅魔人！「一拳超人式救美」電暈全場 林襄哭戲竟被鼻涕搶戲
靈異驚悚電影《祭弒》將於4月30日正式上映，電影公司搶先在西門威秀打造沉浸式主題展，現場紅光籠罩、邪氣滿滿，還原電影中的浴室與詭譎場景，一踏進去就像直接走進恐怖片現場。監製曾禎、導演邱晧洲率領曹佑寧、項婕如與林襄現身揭幕，為這場「血祭倒數」正式暖身。
曹佑寧中二魂爆發！「一拳超人式救美」成最大亮點
曹佑寧穿上片中道服登場，直接化身最帥驅魔人。他分享拍攝隧道撞鬼戲時，反而抱持「超期待」的心情，甚至把自己想像成一拳超人，「再恐怖的鬼，一出現就是一拳解決」，中二設定直接拉滿。
這段英雄救美橋段也讓項婕如當場認證「真的有帥到」。只是戲外的曹佑寧卻完全顛覆形象，項婕如笑說原本以為他有距離感，沒想到拍攝時「盧人功力超強」，甚至讓她演到真的動怒，直呼「完全沒偶包」，反差魅力意外成為片場笑點。
隧道驚魂＋失控機車 項婕如拍到差點出事
電影中最驚險的一場戲，莫過於項婕如在陰森隧道騎車逃命的橋段。她回憶當時環境壓迫感極強，頭頂佈滿蜘蛛網般的場景讓人毛骨悚然，更誇張的是拍攝途中機車煞車突然失靈，在斜坡中失控狂衝，還要同時演出被惡鬼追逐的戲碼，幾乎是「真實驚魂」。
這場戲拍完不只體力透支，手腕還因此受傷，也讓整段演出多了一層真實恐懼感。
蟲蟲地獄來真的！蛆蟲、蟑螂全上陣
《祭弒》不只靠氣氛嚇人，連「實體攻擊」也來得很直接。片中出現大量蟑螂與蛆蟲橋段，讓演員們幾乎崩潰。
項婕如坦言，拍攝時要與上百隻蛆蟲近距離接觸，甚至掉進鞋縫與身上，「癢得像溫泉魚在咬腳」，為了克服恐懼，她還提前拿蛆蟲放在手心「培養感情」。這種敬業程度，也讓整部片的驚悚指數大幅提升。
林襄驚喜加盟！不怕蟑螂還想演鬼嚇人
這次特別演出的林襄，成為另一大話題亮點。私下「又怕又愛看鬼片」的她，接到邀約時既興奮又緊張，實際拍攝後則被現場氛圍嚇到更容易入戲。
她在片中飾演神祕關鍵角色，甚至透露自己「沒有和真人對戲」，為角色留下想像空間。更讓人意外的是，她完全不怕蟑螂與蛆蟲，直言自己是「直男型」，還笑稱啦啦隊休息室「非常香、非常乾淨」。
林襄也大膽喊話，未來想挑戰畫鬼妝、演反差恐怖角色，顛覆過往甜美形象。
首度挑戰哭戲 林襄自評「鼻涕表現更好」
首次挑戰哭戲，林襄坦言並不容易，還特地在家看小動物影片培養情緒。不過她對成果相當滿意，甚至幽默表示：「鼻涕表現得比我還好」，意外成為現場最大笑點。
劇情核心：邪教血祭引爆滅門危機
《祭弒》故事圍繞一場失控的邪教儀式展開。由莊凱勛飾演的振凱因債務纏身，竟選擇以兒子作為祭品換取財富，卻引發一連串厄運。
項婕如飾演的大女兒逐漸察覺異狀，而曹佑寧飾演的宮廟少年則看穿背後怨念，試圖介入驅邪。只是當真相逐步揭開，才發現這場血祭遠比想像中更可怕，甚至牽動整個家庭的命運崩壞。
電影以「家庭＋信仰＋禁忌」為核心，結合台灣在地宮廟文化與靈異元素，打造出貼近現實卻又讓人不寒而慄的恐怖氛圍。
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