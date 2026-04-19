IU×邊佑錫戀愛場景神還原！《21世紀大君夫人》4大夢幻場景＋週末限定福利

2026-04-19 07:36 女子漾／編輯張念慈
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

由IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，Disney+ 即日起在台北中山區打造為期一個月的《21世紀大君夫人》快閃店，不只單純拍照打卡，連劇情氛圍、道具細節都完整還原，完全就是為粉絲量身打造的戀愛體驗場，還有週末限定的「大婚拍貼機」與「限量主題小卡」，邀請粉絲親身體驗這場皇室命運相遇！

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

編輯推薦

IU、邊佑錫定情四大名場面，沉浸式拍照區一秒入戲

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

中山商圈化為充滿皇室氛圍的浪漫花園！現場精心設置了還原劇中關鍵場景的浪漫四大拍照區，無論是特寫或是遠景都能秒出氛圍感大片、帶領粉絲一秒入戲：

1.皇室派對入場紅毯：體驗IU霸氣走上紅毯、開啟命運之門的華麗瞬間。

2.命運初遇射箭場：重現兩人學生時期身為學長與學妹，邊佑錫對IU情竇初開的關鍵場景。

3.浪漫相遇石橋：還原兩人長大後於宮廷石橋上重逢的心動時刻。

4.幽會心動石牆：最受期待的私密心動場域，感受劇中曖昧流動的氣息。

現場也特別準備了劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。「《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店」帶觀眾走入大君的庭園。現場不僅完美還原劇中四大浪漫名場面，精緻設計的場景讓你怎麼拍都無死角！

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

週末限定活動：大婚拍貼機、限定咖啡與九張一套「限量小卡」

於快閃店期間的每個週末（週五至週日），官方更祭出強力社群互動活動，讓粉絲不僅能拍照還能帶走實體回憶：

1. 大婚拍貼機：於 Threads 分享觀看心得並標記 #21世紀大君夫人，即可現場拍攝專屬拍貼定格浪漫瞬間，宛如登上皇室新聞頭條。

2.限定咖啡補給：任一社群拍照打卡，標註官方帳號 @DisneyplusTW及標記 #21世紀大君夫人，即可兌換限定版主題咖啡乙杯。

3.Disney+ 用戶專屬尊榮禮：本次活動最具收藏價值的驚喜！只要現場出示 Disney+登入畫面、並完成任一社群拍照打卡標記 #21世紀大君夫人，就有機會獲得「一套 9 張」的IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主題小卡，小卡每日數量有限，送完為止。

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店活動資訊

日期：2026年4月18日（六）至2026年 5月18日（一）

地點：台北市中山區中山北路二段 16 巷 12 號 1F 廣場

沉浸式拍照體驗開放時間：每日11:00 - 20:00

週末特別活動時間：每週五至週日 16:00 - 20:00

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店。圖片來源：Disney+

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
往下滑看更多精彩文章
3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#日本 #網友 #國民神器

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
4月LINE免費貼圖誠意滿滿！20款限時下載：Wacky WiLLy聯名、海綿寶寶永久使用必收

4月LINE免費貼圖誠意滿滿！20款限時下載：Wacky WiLLy聯名、海綿寶寶永久使用必收

2026-04-08 17:37 女子漾／編輯王廷羽
4月LINE免費貼圖誠意滿滿！20款限時下載：Wacky WiLLy聯名、海綿寶寶永久使用必收。圖片來源：截自LINE STORE
4月LINE免費貼圖誠意滿滿！20款限時下載：Wacky WiLLy聯名、海綿寶寶永久使用必收。圖片來源：截自LINE STORE

每月一次的免費貼圖懶人包又來了！4月這波LINE免費貼圖依然誠意滿滿，不只數量直接飆破20款，還有品牌聯名、互動貼圖，甚至藏有可以永久收藏的隱藏版。不管是拿來跟朋友鬥嘴，還是跟長輩日常問候都很實用，大家還不快把握機會下載！這篇幫大家整理好2026年4月最新LINE免費貼圖清單，從熱門款到限時下載、隱藏版一次掌握。

編輯推薦

4月20款LINE免費貼圖一次看！

文章目錄

LINE免費貼圖1：熊大農場 × Studio UG

\點此下載/

下載期限：2026/04/08

使用效期：90天

條件：完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖2：發發小財神

\點此下載/

下載期限：2026/04/09

使用效期：180天

條件：加入指定官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖3：LINE禮物 × 神秘狗

\點此下載/

下載期限：2026/04/11

使用效期：90天

條件：加入LINE禮物好友

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖4：LINE購物夯話題 × Tommy Look

\點此下載/

下載期限：2026/04/12

使用效期：90天

條件：加入官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖5：螢火蟲小光－社工日快樂

\點此下載/

下載期限：2026/04/12

使用效期：180天

條件：無條件下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖6：Yah鷗陪你聊天

\點此下載/

下載期限：2026/04/14

使用效期：90天

條件：加入馬祖國家風景區官方帳號（限量）

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖7：《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖

\點此下載/

下載期限：2026/04/16

使用效期：90天

條件：直接下載即可

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖8：LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇

\點此下載/

下載期限：2026/04/16

使用效期：90天

條件：加入官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖9：養樂多超人：活力初登場！

\點此下載/

下載期限：2026/04/21

使用效期：90天

條件：加入「養樂多健康GO」好友（前16萬名）

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖10：海委會海洋兒童節

\點此下載/

下載期限：2026/04/23

使用效期：180天

條件：加入海委會官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖11：LINE旅遊 × 齁哩

\點此下載/

下載期限：2026/04/23

使用效期：180天

條件：加入LINE旅遊官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖12：新光三越 × Wacky WiLLy

\點此下載/

下載期限：2026/04/24

使用效期：180天

條件：加入新光三越官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖13：LINE購物 × 依哞

\點此下載/

下載期限：2026/04/24

使用效期：90天

條件：加入LINE購物官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖14：SUNTORY得利獅

\點此下載/

下載期限：2026/04/27

使用效期：180天

條件：加入官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖15：LINE TV｜啾波麻糬

\點此下載/

下載期限：2026/04/29

使用效期：90天

條件：觀看指定影片5分鐘

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖16：南國國際生活節 半島夢遊

\點此下載/

下載期限：2026/04/30

使用效期：180天

條件：加入屏東縣政府官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖17：海綿寶寶與好友特典貼圖（永久收藏）

\點此下載/

下載期限：2026/04/30

使用效期：永久

條件：購買指定貼圖即可解鎖

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖18：益富壯壯阿富 × 黑虎將軍

\點此下載/

下載期限：2026/05/01

使用效期：90天

條件：加入官方帳號

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖19：LINE購物 × 周氏喵喵

\點此下載/

下載期限：2026/05/06

使用效期：90天

條件：完成LINE購物APP任務＋加入官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE免費貼圖20：北富銀 × ㄅㄅㄐ

\點此下載/

下載期限：2026/05/11

使用效期：180天

條件：綁定銀行服務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貼圖 #LINE #海綿寶寶

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

最新文章

【82歲阿嬤贈房給孫，一年後沒地方住？誰來為你的晚年尊嚴買單？】——3個你從沒想過的「親情帳本」，別讓愛變成一場無聲的勒索

【82歲阿嬤贈房給孫，一年後沒地方住？誰來為你的晚年尊嚴買單？】——3個你從沒想過的「親情帳本」，別讓愛變成一場無聲的勒索
J.T 2026.04.19 31
曹佑寧《祭弒》化身最帥驅魔人！「一拳超人式救美」電暈全場 林襄哭戲竟被鼻涕搶戲

曹佑寧《祭弒》化身最帥驅魔人！「一拳超人式救美」電暈全場 林襄哭戲竟被鼻涕搶戲

#祭弒 #林襄 #曹佑寧 #項婕如 #國片 #電影推薦 #恐怖片

女子漾／編輯張念慈 2026.04.19 46
IU×邊佑錫戀愛場景神還原！《21世紀大君夫人》4大夢幻場景＋週末限定福利

IU×邊佑錫戀愛場景神還原！《21世紀大君夫人》4大夢幻場景＋週末限定福利
女子漾／編輯張念慈 2026.04.19 94
河智苑激戰Nana掀話題！《權慾之巔 Climax》大結局收視衝高卻被轟爛尾 朱智勛自爆「差點讓她骨折」

河智苑激戰Nana掀話題！《權慾之巔 Climax》大結局收視衝高卻被轟爛尾 朱智勛自爆「差點讓她骨折」

#朱智勛 #河智苑 #Nana #韓劇

女子漾／編輯張念慈 2026.04.18 231
《鋼鐵森林》親密吻戲被刪光網友抗議！井柏然「帶瘋感教授」＋先婚後愛設定，越看越上頭的暗黑愛情懸疑

《鋼鐵森林》親密吻戲被刪光網友抗議！井柏然「帶瘋感教授」＋先婚後愛設定，越看越上頭的暗黑愛情懸疑

#井柏然 #鋼鐵森林 #陸劇

女子漾／編輯張念慈 2026.04.18 121
四月戀綜全面失控！《Heart Signal 5》曖昧暴衝、《姐姐對我來說你是女人》現實拉扯

四月戀綜全面失控！《Heart Signal 5》曖昧暴衝、《姐姐對我來說你是女人》現實拉扯

#出神入化的戀愛2 #航海王 #換乘戀愛4

女子漾／編輯張念慈 2026.04.18 35
《蜜語紀》太狠了！紅內褲抓姦到逆襲女王 鍾漢良×朱珠熟齡戀甜到失控

《蜜語紀》太狠了！紅內褲抓姦到逆襲女王 鍾漢良×朱珠熟齡戀甜到失控

#蜜語紀 #朱珠 #鍾漢良 #陸劇 #陸劇推薦

女子漾／編輯張念慈 2026.04.18 133
本以為牠快死了，結果牠只是懶得飛｜街道邊的一場誤會

本以為牠快死了，結果牠只是懶得飛｜街道邊的一場誤會

#散步趣

巧比。針線包 2026.04.18 42
從沙發餅乾屑到貓毛滿天飛，TiDdi AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2用AI感測吸力默默幫我收拾一切

從沙發餅乾屑到貓毛滿天飛，TiDdi AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2用AI感測吸力默默幫我收拾一切

#毛小孩 #好物推薦 #收納整理 #貓奴 #家庭垃圾分類技巧

cookie餅乾小姐 2026.04.18 35
井柏然顛覆形象太狠！《鋼鐵森林》劇情＋角色一次看

井柏然顛覆形象太狠！《鋼鐵森林》劇情＋角色一次看

#井柏然 #周瑾 #鋼鐵森林 #推理 #陸劇

女子漾／編輯周意軒 2026.04.18 268
18+