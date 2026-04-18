河智苑激戰Nana掀話題！《權慾之巔 Climax》大結局收視衝高卻被轟爛尾 朱智勛自爆「差點讓她骨折」

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

由 河智苑、朱智勛、Nana 等實力派主演的話題韓劇《權慾之巔 Climax》，開播以來憑藉大尺度劇情與高強度權力鬥爭，迅速引爆討論。儘管最終以3.9%收視收官，但劇情走向與結局仍引發觀眾兩極評價，「高開低走」「爛尾」聲浪不斷。

由 河智苑、朱智勛、Nana、車珠英、吳正世 主演的話題韓劇《權慾之巔 Climax》，自開播以來便以「財閥權力×娛樂圈黑幕」的高張力題材迅速衝上討論熱榜。從開場就火力全開的慾望博弈，到角色關係層層反轉，幾乎每一集都能引爆社群話題。然而，儘管最終以3.9%收視創下自身新高收官，中後段劇情節奏與結局鋪陳卻引來兩極評價，「高開低走」甚至「爛尾」的聲音也隨之浮現，讓這部劇成為近期最具爭議的韓劇之一。

財閥與娛樂圈交織的殘酷世界：婚姻只是權力工具

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

《權慾之巔 Climax》將故事放在韓國最敏感也最具話題性的兩大領域：財閥體系與娛樂產業。朱智勛飾演出身底層、渴望翻身的檢察官「方泰燮」，與河智苑飾演的頂級女演員「秋尚雅」因各自利益而結婚，這段關係從一開始就不是愛情，而是一場精心計算的權力交換。

兩人表面是令人稱羨的強強聯手，實際上卻暗潮洶湧。隨著劇情推進，彼此試探、操控甚至背叛，逐漸讓這段婚姻變質，也讓觀眾看見在權力與慾望面前，人性如何被一點一滴侵蝕。這種「越親密越殘忍」的關係設定，也成為全劇最令人上癮的核心。

河智苑大尺度突破：情慾不只是噱頭，而是角色傷口

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

本劇最引爆討論的，無疑是河智苑的突破性演出。她所飾演的秋尚雅，背負著過去創傷與壓抑情感，劇中揭露其同性傾向，並與Nana飾演的角色發展出一段複雜且帶有依附與慾望交織的關係。

這段女女情感線並非單純的話題操作，而是角色心理的重要延伸。從對過去戀人的愧疚，到對現實的逃避與補償，每一次親密互動背後都藏著難以言說的情緒裂縫。也正因如此，相關橋段不只引發熱議，更讓角色層次更加立體，成為整部劇最具記憶點的亮點之一。

第9集爆發戲：強吻戲拍到「真的怕她骨折」

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

談到全劇最震撼的場面，主演雙雙點名第9集的爭吵戲。這場戲不只是情緒爆發，更將兩人關係的扭曲與壓抑一次釋放。

朱智勛坦言拍攝時相當投入，但也因此格外緊張，直言「真的很怕一個不小心害她骨折」，一句話讓現場氣氛瞬間從戲內張力延伸到戲外真實壓力。河智苑則補充，當時幾乎沒有彩排，直接一氣呵成完成拍攝，甚至整個人被抱離地面，讓畫面呈現極度逼真的失控感。

這場戲之所以讓觀眾印象深刻，不只是因為肢體衝突，而是情緒已經逼近崩潰邊界，那種愛與恨交織的失控狀態，成為全劇最具代表性的高光時刻。

戲裡撕裂、戲外默契：野馬與湖水的化學反應

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

雖然劇中關係緊繃甚至殘酷，但戲外兩人的互動卻展現出截然不同的氛圍。這也是許多觀眾津津樂道的一點。

河智苑形容朱智勛像「野馬」，充滿狂野與不受控的能量，而朱智勛則回應她像「平靜的湖水」，穩定而深沉。這樣一動一靜的對比，不僅體現在性格上，也延伸到表演方式，使兩人在對戲時產生強烈張力與自然化學反應。

對於這次合作是否有相見恨晚的感覺，朱智勛給出相當成熟的答案：「每件事都有適合的時機。」也讓這段合作多了一層命運般的意味。

戀愛觀意外引共鳴：不是所有事都需要坦白

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

除了戲劇內容，兩人受訪時分享的感情觀也意外掀起討論。朱智勛直率表示，感情中「沒有必要說出所有事情」，強調保有個人空間的重要性；河智苑則認為，雖然不會主動交代一切，但若對方詢問，會選擇誠實回答。

這樣的觀點與劇中充滿隱瞞與背叛的關係形成鮮明對比，也讓不少觀眾認為，現實中的成熟愛情或許正是在「坦誠與界線」之間取得平衡。

對台灣充滿期待：夜市、小籠包與九份全列清單

訪問中，兩人談到台灣時明顯情緒高漲。朱智勛表示，最想完成的願望是「把夜市小吃全部吃一輪」，甚至對台灣的自行車路線產生濃厚興趣；河智苑則分享自己曾造訪夜市，對熱鬧氛圍印象深刻，還點名想再訪九份與溫泉景點。

這段訪談不只拉近與台灣觀眾的距離，也讓粉絲更加期待未來是否有機會親自見到兩人來台活動。

收視創高卻評價分裂：話題作的兩面刃

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

《權慾之巔 Climax》最終以3.9%收視寫下自身紀錄，從數據來看可說是成功收官。然而，隨著劇情進入後段，部分觀眾認為節奏失衡、角色動機轉折過快，導致情緒累積不足，最終收尾顯得倉促。

這樣的評價落差，也讓這部劇呈現出典型的「話題成功、口碑分裂」現象。一方面憑藉尺度與演技引爆討論，一方面又因結局處理引發爭議，反而讓整體討論熱度持續延燒。

凍齡與抗壓哲學：兩種極端卻互補的生活方式

《權慾之巔 Climax》。圖片來源：friDay影音提供

戲外的兩人，也展現出截然不同的生活哲學。現年47歲的河智苑依舊維持極佳狀態，她坦言關鍵在於長期自律，包含保養、飲食控制與規律運動，並且已持續15年之久；朱智勛則更強調「動態釋放壓力」，認為無論是高強度運動或日常散步，都能幫助身心平衡。

一個偏向長期穩定累積，一個偏向即時釋放，兩種方式看似不同，卻同樣指向「持續與自我管理」，也與兩人在劇中的極端角色形成有趣對照。