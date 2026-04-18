四月戀綜全面失控！《Heart Signal 5》曖昧暴衝、《姐姐對我來說你是女人》現實拉扯

圖片來源：愛奇藝國際版

春天一到，追劇模式也跟著升級。如果你最近開始出現「每天只想快點下班回家看片」的症狀，那這份四月片單很可能就是原因。這一波不只是甜寵或輕鬆娛樂，而是從戀愛修羅場到動畫主線全面推進，讓人一集接一集停不下來。

這次最具討論度的兩大核心，一個是讓人邊看邊猜、情緒跟著起伏的《Heart Signal 5》，另一個則是等了很久終於推進主線的《航海王》艾爾帕布篇。前者用高速展開的曖昧關係直接拉高刺激感，後者則用巨人國世界觀與關鍵伏筆，把熱血感一口氣推到新高度。再加上《換乘戀愛4》、《出神入化的戀愛2》、《姐姐對我來說你是女人》與《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季接連上線，不論你是戀愛腦還是動漫派，這個月幾乎沒有冷場空間。

《Heart Signal 5》：姜宥京開局就成「全票女」！初夜戀愛版圖瞬間洗牌

《Heart Signal 5》。圖片來源：愛奇藝國際版

戀愛實境最迷人的地方，就是你永遠猜不到誰會在第一集就改寫整場局勢，而《Heart Signal 5》顯然一開始就火力全開。首集播出後，入住「信號小屋」的六位男女才剛見面，情感線就已經快速成形，其中話題中心無疑就是姜宥京。

她從入住第一天起就展現壓倒性存在感，在首輪好感簡訊投票中一口氣拿下3票，成為自第二季以來首位「全票女」，瞬間站上戀愛線核心。朴優劣的直球示好、金瑞元的態度轉變、金成旻的加入，三位男性的目光幾乎全數集中，也讓節目一開場就形成高張力多角關係。

《Heart Signal 5》。圖片來源：愛奇藝國際版

這一季出演者年齡層偏年輕，多數為20出頭的Gen Z世代，因此比起過往偏慢熱的互動，本季從一開始就充滿直球對決的速度感。曖昧、動搖與競爭幾乎在前段全面展開，也讓觀察團頻頻驚呼節奏快到超乎預期。

《Heart Signal 5》。圖片來源：愛奇藝國際版

《航海王》艾爾帕布篇：草帽一行人登陸巨人國！主線劇情全面加速

航海王。圖片來源：愛奇藝國際版

如果說戀綜帶來的是心跳，那《航海王》回歸後帶來的，就是另一種純粹的熱血上癮感。全新篇章「艾爾帕布篇」於4月正式展開，承接蛋頭島事件後續，草帽一行人終於踏入傳說中的巨人國，也開啟粉絲期待已久的重要主線。

艾爾帕布不只是巨人族故鄉，更與「D之一族」、古代王國與世界政府起源密切相關，讓整個篇章從一開始就充滿重量感。再加上「被詛咒的王子」洛基登場，並由中村悠一配音，話題度瞬間飆升。

動畫改為季播模式後，整體畫面質感明顯提升，甚至帶出類似積木拼組的視覺風格，讓熟悉的熱血故事多了一層新鮮感。不論是老粉還是新觀眾，都很容易被這一段劇情重新拉進坑。

《出神入化的戀愛2》：會算命卻看不清自己的感情，戀愛與命運正面對撞

出神入化的戀愛2。圖片來源：愛奇藝國際版

當戀愛實境加入「命理元素」，節目氛圍瞬間變得不一樣。《出神入化的戀愛2》把占卜師、塔羅師、靈媒放進同一個戀愛場域，讓每段關係都多了一層「命運是否早已寫好」的懸念。

節目裡的人能精準分析別人的未來，卻在自己的情感裡反覆猶豫，這種反差反而讓曖昧更真實。再加上多線發展與主持群的即時解析，讓觀眾像是在看一場結合心理戰與戀愛的觀察實驗。

《姐姐，對我來說你是女人啊》：當心動遇上年齡差，現實開始浮出水面

《姐姐 對我來說你是女人啊》。圖片來源：愛奇藝國際版

如果說其他戀綜在放大曖昧，那這一部則更接近現實。《姐姐，對我來說你是女人啊》把焦點放在年齡差戀愛，從最初的單純好感，一步步走到現實考量。

當年齡揭曉之後，關係氛圍立刻改變，心動開始與價值觀、未來規劃產生拉扯。尤其當差距被具體化後，每一個選擇都不再只是浪漫，而是帶著現實重量，也讓觀眾更容易產生代入感。

《換乘戀愛4》：前任同場，情緒全面失控的極限修羅場

《換乘戀愛4》。圖片來源：愛奇藝國際版

《換乘戀愛4》延續系列核心設定，把「前任與新歡同場」的張力再往上推。這一季不只成員顏值高，還加入交往7年半的長期情侶，讓情感基礎更深，衝突也更直接。

從曖昧試探到情緒爆發，節目不再只是戀愛觀察，而更像一場關於過去與現在的對決。再加上主持群與話題討論持續發酵，也讓這一季穩坐討論度最高的戀綜之一。

《換乘戀愛4》。圖片來源：愛奇藝國際版

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季：不只是戰鬥，更是國家經營升級戰

關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季。圖片來源：愛奇藝國際版

在動畫線上，《史萊姆》第四季則走另一種上癮路線。劇情延續「開國祭」之後的發展，利姆路不只要面對外部勢力，也要持續經營內部體系。

這一季把戰鬥、策略與領地經營同時推進，人類與魔王之間的關係逐漸緊張，世界觀再度擴張。對喜歡長線發展與設定細節的觀眾來說，依然是穩定輸出的高品質選擇。