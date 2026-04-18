從沙發餅乾屑到貓毛滿天飛，TiDdi AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2用AI感測吸力默默幫我收拾一切

家裡有毛小孩的人一定懂……每天回到家，地板上總是「神秘地」多了些毛絮，沙發、地毯，甚至鞋子上都有，感覺怎麼打掃都清不完😅





以前我都是用傳統吸塵器，但每次吸完地板，還是得彎腰清理濾網、倒塵盒，真的超級累。

最近入手了 TiDdiAI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2，完全改變了我的打掃習慣💖





第一個感覺就是「輕鬆到不行」。

它是無線設計，重量不重，拿起來就可以在家裡自由移動，不受電線限制。

最棒的是 自動集塵功能，吸完灰塵後，放充電集塵座，它會自動把塵桶垃圾抽空到集塵袋裡，完全不用彎腰手動倒塵，對我這種肩膀容易酸的人來說，真的解放了～





更厲害的是它有 AI智慧感測。大吸力AI感測吸塵器推薦!

家裡的毛小孩有時候在沙發或地毯上活動，它會自動調整吸力，連藏在縫隙的毛髮、細小灰塵都吸得乾乾淨淨。

我再也不用追著掉落的貓毛跑了，每次打掃完，家裡的地板都像剛擦過一樣整齊✨





早上喝咖啡的時候開啟 TiDdi ZeroTouch S2，它自動在家裡巡航吸塵，等我起床，地板已經乾乾淨淨；

或者晚上追劇時，它安靜地吸著地板上的毛毛，不打擾我休息，真的是懶人福音😂





對我來說，吸塵器不只是清潔工具，更是提升生活質感的小幫手。

有了TiDdi ZeroTouch S2，家裡的毛小孩可以隨意撒嬌玩耍，我也能輕鬆保持乾淨環境，整個人心情都變好了💖





如果你家裡也有毛小孩，又想省力又乾淨，我真的很推薦 TiDdiAi感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2，絕對是生活的小確幸之一💫

今天要開箱與各位分享的是這款新的TiDdi的好用吸塵器~





















【TiDdi】AI感測、自動集塵吸塵器





先看一下他的規格是多少，電壓和電池容量等.....





這款吸塵器是白色的，所以外觀以白色為主，看起來乾淨又簡單，

我本身很愛白色的家電產品，這台新款TiDdiAI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2又更得我心~

看到 TiDdi ZeroTouch S2，其實會有種「這真的是吸塵器嗎？」的感覺，整體外型走一個很乾淨俐落的路線，不是那種傳統家電的笨重感，而是偏向現在很流行的極簡科技風。





它的線條設計很順，沒有多餘的稜角，看起來就是舒服又耐看那種。

顏色搭配也蠻有質感的，不會太浮誇，但放在家裡又很有存在感，有點像是默默提升生活品味的小細節。





我自己很喜歡它主機的比例設計，因為本身很輕巧，所以整體視覺看起來也特別清爽，不會有壓迫感。

充電座的部分也沒有那種很突兀的家電感，反而有點像一個設計過的收納裝置，放在牆邊不會覺得雜亂，甚至有點像居家擺設的一部分。





整體來說，它給我的感覺不是「工具」，而比較像是融入生活的一件質感單品。

就是那種你不會想把它藏起來，反而會覺得擺著也很好看的那種吸塵器。

外型非常的搶眼乾淨極簡時尚的感覺TiDdi AI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2非常漂亮!

趕緊來開箱使用看看這台吸塵器吧!

這是從紙箱裡面拿出來所有零件的組合，內含說明書還有一個保固，





所以用起來我也很放心，這個品牌TiDdi的產品都非常好用且不容易壞掉，

這是我使用第二台TiDdi的吸塵器，比上一款更讓人眼睛一亮，這款跟之前那款差好多，光方便使用度跟輕巧度就差非常多了，

【TiDdi】AI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2開箱的當下其實蠻有好感的，不是那種配件很多卻不知道怎麼用的類型，而是很剛好、很直覺。

主機拿起來的第一個感覺就是輕，0.78的主機重量真的不是誇張的那種輕，是你會覺得「欸這樣每天用也不會累」的那種剛剛好。





以前用家裡那台吸塵器，最讓我厭世的其實不是打掃本身，而是打掃完之後還要清理灰塵。

每次打開集塵盒，那種細灰飄起來的瞬間，都會讓人有點懷疑人生。





但這台很不一樣的是，你吸完之後只要把它放回去，它就會自己把灰塵吸走。









整個過程其實很安靜、很俐落，有一種事情被好好收尾的感覺。

那種「不用再碰灰塵」的乾淨感，用過真的會有點回不去。





實際用在家裡幾天之後，我才發現它很多設計其實都蠻貼近日常的。

像是它在吸的時候會自己調整吸力，不太需要去切換什麼模式，地板乾淨的地方就輕輕帶過，遇到毛髮比較多的地方就會默默加強，整個過程很自然，幾乎不太需要去管它。

它的吸力就超強的有 20000PA的吸力，





還有一個我自己很有感的小細節，是它前面的燈光。

燈光是綠色的，綠光可以顯示灰塵在暗的地方也可以使用這台吸塵器，綠光可以照110CM左右!

原本以為只是裝飾，但實際用才發現，那個光一照下去，地板的灰塵跟毛髮幾乎無所遁形，有一點療癒，但也有點真實到讓人不敢忽略。





而且它在推動的時候，其實會有一點被帶著走的感覺，不是你很用力在推它，而是它自己會往前滑，整個打掃變得比較輕鬆，不會有那種吸到一半手開始痠的狀況。





像我平常其實很少會特地去清床底或沙發底，因為真的太麻煩，但這台可以幾乎平貼著地面滑進去，那些以前會假裝看不到的角落，現在反而變得很好處理。





用了一段時間之後，會慢慢覺得，它其實不是那種讓人驚艷到很浮誇的家電，而是那種默默把事情做好的存在。





你不會特別一直想到它，但生活會變得順很多。





有時候會覺得，現在選家電，好像真的不是在選功能，而是在選一種生活方式。





而且被這台 ZeroTouch S2「怎麼可以這麼聰明又這麼輕」的感覺。





拿起來的第一瞬間就很有感，整台主機只有 0.78 公斤，完全是那種單手就能輕鬆操作的重量。

以前打掃總覺得有點累，現在反而會不自覺多吸幾下，因為真的不費力，連角落都願意順手清一輪。





而且它很貼心的一點是有綠光顯塵設計，那種平常看不到的灰塵，在燈光下一覽無遺，會有種「原來我家地板這麼不單純」的小震撼，但同時又莫名有清乾淨的成就感。





吸力部分也很有誠意，最高到 20000pa，搭配 AI 智慧感測，會自己判斷地面的髒污程度去調整，不用一直手動切來切去，對懶人真的很友善。

如果灰塵很多，吸力會自動轉強，它是AI偵測的，不需要自己做調整，

光這點就已經夠吸引人了，自動的調整吸力可以把灰塵吸得乾乾淨淨的!

再加上可以平躺的設計，沙發底、床底這些以前很難處理的地方，現在都變得很好進去。





我自己最加分的是它的自動集塵設計，用完直接回座就幫你把灰塵集中處理好，完全不用再接觸那些髒東西，對於很在意乾淨的人來說，真的會愛上這種「不二次污染」的感覺。

當你吸完灰塵把吸塵器套好在底座上，垃圾馬上就會被吸到集塵盒裡面，超大容量的集塵盒有3L那麼大，這樣吸塵器集塵盒變得很乾淨，這點超人性化的!

整體用下來就是一種很順的體驗，從拿起來到收納都很流暢，不會有卡卡或麻煩的地方。

那種「打掃不再是負擔，反而有點療癒」的感覺，我覺得才是它最迷人的地方。





然後等充電集塵基站的集塵袋裝滿後，裡面垃圾可以從蓋子打開抽出白色的不織布袋子，把紙箱顏色的孔做調整，把垃圾從裡面袋子裡倒出來，

我也是第一次使用這樣的吸塵器，用起來完全不會讓手變得不乾淨，真的超級方便的!













但這台，我是從開箱那一刻就有一點改觀。





打開外箱的時候，第一個感覺是：配件整理得很乾淨。

不是那種零零散散讓人頭很痛的包裝，而是每個部件都有自己的位置，看起來就很舒服。





主機拿起來的瞬間我其實有點意外比我想像中輕很多。





那種輕不是廉價的輕，而是「拿久也不會累」的那種剛剛好。





我當下就有一個念頭：好，這台我應該會願意常用。





組裝其實也沒什麼學習成本，幾乎是直覺式的卡上去就完成。

開機之後的面板操作也很簡單，不用研究說明書那種。

吸力有三檔，低速、中速、高速，預設Ai會根據地板垃圾髒污自動變頻調節。

面板按鈕好使用，總共三段式面板總共會顯示三種吸力的樣子，面板乾淨好看且好使用方便等優點，

它不是那種功能很多但很複雜的設計，反而是你一按，它就幫你處理好。





最有感的是它的AI感測吸力。吸力很強~地板上的咖啡渣渣輕輕鬆鬆就能吸乾淨!





我第一次用的時候是在客廳，地板其實看起來很乾淨，結果它吸力就是溫溫的那種，不會過強。





但我一走進廚房（真的比較容易有碎屑的地方），吸力就自己變強了。





那一瞬間真的會覺得喔，它好像比我還懂哪裡髒。









再來一定要講它的「自動集塵」。





因為這個設計，真的直接改變我對吸塵器的印象。





以前最討厭的就是倒灰塵，每次打開集塵盒，都會有一種灰塵要衝出來的壓力感，甚至還會飄在空氣中。





但這台是吸完之後，直接放回基座，它會自己把灰塵吸進集塵袋裡。





而且是那種幾乎看不到灰塵飛散的狀態~整個過程很安靜、很乾淨。





那一刻我真的有一種原來打掃可以不用弄髒自己」的感覺。





用了一陣子之後，我開始會拿它去挑戰一些平常懶得清的地方。





像是床上、桌下、沙發底那種。





ZeroTouch S2 可以整支平躺超薄有4.5cm，直接滑進去，不用搬家具，也不用硬轉角度。





而且它的綠光顯塵功能真的有點誇張，平常以為乾淨的地方，一照下去全部現形。





灰塵、頭髮、細屑全部被放大，那種「被現實教育」的感覺有點衝擊，但也莫名療癒。





另外我自己很常用的是它的替換刷頭。





窗框、牆角、櫃子縫隙這種地方，以前都是拖到最後才清，甚至直接放棄。





但現在反而會順手吸一下，因為不用特地準備，也不用覺得麻煩。





而且吸完之後，空氣不會有粉塵味，這點對我來說很重要，整個家會有一種乾淨的感覺，而不是「剛打掃完但空氣很髒」。





用到現在，我覺得它最大的改變不是「變得更乾淨」，而是讓我變得比較願意隨手整理。





有時候只是看到地板一點點灰，我就會直接拿起來吸一下，不會再拖。





那種不用思考、不用準備的清潔，其實才是真的會讓人持續做下去的關鍵。





如果要說這台給我的感覺，它不是那種很浮誇的家電，但它會默默把那些原本很煩的小事，

一件一件變簡單。





久了之後你會發現，生活好像真的輕鬆了一點。





以前都覺得吸塵器就是吸地板就好，但現在生活久了你會懂，家裡根本每個角落都有不同個性，真的需要不同工具來對付。

它的吸頭配置算是很貼心的那種，不是亂附，而是真的有在幫你想生活情境。

像我平常最常用的就是地板主吸頭，客廳、房間每天快速滑一圈，頭髮、灰塵都吸得很乾淨，而且推起來很順，不會卡卡的，對我這種懶得拖拖拉拉的人真的很重要。

再來是扁嘴吸頭，這個我超有感。

沙發縫、床邊、甚至櫃子角落那種「永遠積灰但你又懶得處理」的地方，用這個伸進去吸一圈，會有一種莫名療癒感（就是那種：原來這裡可以這麼乾淨）。

如果你跟我一樣有在在意細節，刷毛吸頭也很加分。像換過吸頭冷氣也可以吸乾淨上面灰塵~

像鍵盤、桌面、甚至一些比較 delicate 的地方，用刷頭就不會刮傷，而且灰塵可以很溫柔地被帶走，不會飛得到處都是。

有時候我也會拿來吸窗簾或床墊，換個吸頭就可以直接用，不用再另外準備工具，這點真的很加分，收納也不會一堆東西看了心累。

最喜歡的是，它不是那種「配件很多但你懶得換」，而是你真的會開始習慣依不同地方換吸頭，因為操作很直覺，整個清潔變得有點像在整理生活，而不是做家事。

講白一點，就是它把打掃這件事，變得比較優雅一點。





像這台吸塵器主機很輕不用怕使用上腰酸背痛，吸力夠大，吸完過後不會有髒汙，吸得很乾淨，

然後吸塵器灰塵的時候灰塵四處散亂要憋氣倒垃圾等情況，真的很方便!





實際比較幾台之後，我最後會注意到【TiDdi】AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2真的不是沒有原因。





它最讓我有感的一點，就是「自動集塵」。





這件事聽起來很小，但實際用過真的會回不去。

每次打掃完不用再自己處理灰塵，直接回到充電集塵座自動完成，那種乾淨俐落的感覺，真的很療癒。





再來是它的AI感測吸力，其實滿聰明的。

而且電池續航力很長總共有35分鐘，跟之前那台差很多，明顯電池續航力變強很多，

像地板、地毯或是毛髮比較多的地方，它會自動調整吸力，不用自己一直切換模式，對我這種懶得多一步操作的人來說，真的很加分。

而且它倒垃圾很方便 ，可以挑戰100天免倒垃圾，是使用耐用的不織布，使用防塵密封及氣孔，不髒手就可以輕易地丟垃圾，

這和我以往使用的吸塵器差別好大喔~









而且整體用起來是輕的，不會有那種吸到一半手很痠的問題，打掃這件事反而變得比較沒有壓力。

其實用吸塵器一段時間之後，你就會發現真正麻煩的不是吸地板，而是後續的清潔。





尤其是濾網這件事，真的很現實。





很多吸塵器一開始很好用，但用久之後不是味道跑出來，就是吸力開始變弱。





但 TiDdi ZeroTouch S2 在這點上，我自己是蠻有感的。





它是做雙重HEPA濾網設計，簡單說就是在把灰塵吸進去的同時，也會把很細很細的粉塵一起過濾掉。





所以吸完之後，空氣不會有那種「打掃過但其實灰塵在空中飄」的悶感，反而是乾淨、清爽的那種感覺。





這點對我這種有點鼻子敏感的人，真的差很多。有了這台吸塵器就不怕貓毛了!

























而且我很喜歡它一個很實際的設計：濾網是可以拆下來水洗的。且能重複使用!

























這件事聽起來很基本，但其實很多人都會忽略，或是有些吸塵器標榜可以洗，但拆裝很麻煩，最後就懶得清。





但這台是那種你會願意去洗的設計。





大概就是用一段時間之後，我會自己拿去沖一沖、晾乾，再裝回去。





不會覺得麻煩，反而有一種「啊，我有在好好照顧它」的感覺。





另外一個我覺得很加分的點是，因為有濾網＋集塵袋雙重把關，灰塵其實不太會回流。





以前用某些吸塵器，吸的當下很乾淨，但空氣會有一種微微的粉塵味，甚至會覺得鼻子癢。





但這台用起來就比較沒有這個問題，整體環境會比較舒服，而不是只有「看起來乾淨」。





用到現在，我會覺得它在濾網這一塊，不是那種你一開始就會特別注意的亮點，





但它會默默影響你每天用的感受。





TiDdi吸塵器實測就是那種用久了還是很乾淨、吸力沒有明顯衰退，而且你不會抗拒去整理它。





這件事其實很重要。





有時候會覺得，現在選家電真的很像在選生活夥伴。





TiDdi評價不是功能多就好，而是它有沒有真的幫你把日常變得更輕鬆。





關於TiDdi









TiDdi 是一個專注於家用電器產品的品牌，產品包括吸塵器、掃地機器人、吹風機和空氣清淨機等





理念源於對美好生活的熱愛，並致力於為人們帶來更加輕鬆、愉快和健康的居家體驗





經營團隊來自半導體、工業設計、國際市場的專業人才





擁有強大的開發和生產能力，同時注重產品的品質和設計風格， 不斷推陳出新，引領行業潮流





我們的產品不僅擁有優秀的功能性和實用性，同時注重使用體驗和人性化設計，

如果沒電了，將吸塵器放好卡入基地就可以直接充電了，很人性化且方便，





讓消費者在日常生活中體驗到更多的便捷和美好。

以前我打掃都要挑時間、要有一點心理準備，但現在就是看到地板有點灰，會很自然地拿起來吸一下。





不用想太多，也不會覺得麻煩。





而且像自動集塵這件事，真的用過就回不去。

不用再面對灰塵飛起來的瞬間，整個乾淨感是很完整的。





再加上濾網可以水洗、整體維護也不複雜，就會變成一種「你願意長期用它」的狀態，而不是新鮮幾天就收起來。





對我來說，它比較像是一種生活的小升級。





不是非買不可的那種東西，但一旦用了之後，你會發現原來打掃可以不用這麼費力。





如果你跟我一樣，其實不是不愛乾淨，只是懶得麻煩，





那這台真的會讓你輕鬆很多。





而且那種「隨手整理就很乾淨」的生活感，其實蠻讓人上癮的。非常好用! cookie強力推薦~















































































































