從沙發餅乾屑到貓毛滿天飛，TiDdi AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2用AI感測吸力默默幫我收拾一切

2026-04-18 16:08 cookie餅乾小姐


家裡有毛小孩的人一定懂……每天回到家，地板上總是「神秘地」多了些毛絮，沙發、地毯，甚至鞋子上都有，感覺怎麼打掃都清不完😅



以前我都是用傳統吸塵器，但每次吸完地板，還是得彎腰清理濾網、倒塵盒，真的超級累。


最近入手了 TiDdiAI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2，完全改變了我的打掃習慣💖



第一個感覺就是「輕鬆到不行」。


它是無線設計，重量不重，拿起來就可以在家裡自由移動，不受電線限制。


最棒的是 自動集塵功能，吸完灰塵後，放充電集塵座，它會自動把塵桶垃圾抽空到集塵袋裡，完全不用彎腰手動倒塵，對我這種肩膀容易酸的人來說，真的解放了～



更厲害的是它有 AI智慧感測。大吸力AI感測吸塵器推薦!


家裡的毛小孩有時候在沙發或地毯上活動，它會自動調整吸力，連藏在縫隙的毛髮、細小灰塵都吸得乾乾淨淨。


我再也不用追著掉落的貓毛跑了，每次打掃完，家裡的地板都像剛擦過一樣整齊✨



早上喝咖啡的時候開啟 TiDdi ZeroTouch S2，它自動在家裡巡航吸塵，等我起床，地板已經乾乾淨淨；


或者晚上追劇時，它安靜地吸著地板上的毛毛，不打擾我休息，真的是懶人福音😂



對我來說，吸塵器不只是清潔工具，更是提升生活質感的小幫手。


有了TiDdi ZeroTouch S2，家裡的毛小孩可以隨意撒嬌玩耍，我也能輕鬆保持乾淨環境，整個人心情都變好了💖



如果你家裡也有毛小孩，又想省力又乾淨，我真的很推薦 TiDdiAi感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2，絕對是生活的小確幸之一💫

 

今天要開箱與各位分享的是這款新的TiDdi的好用吸塵器~










【TiDdi】AI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2

 



 

先看一下他的規格是多少，電壓和電池容量等.....

 



這款吸塵器是白色的，所以外觀以白色為主，看起來乾淨又簡單，

 

我本身很愛白色的家電產品，這台新款TiDdiAI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2又更得我心~


看到 TiDdi ZeroTouch S2，其實會有種「這真的是吸塵器嗎？」的感覺，整體外型走一個很乾淨俐落的路線，不是那種傳統家電的笨重感，而是偏向現在很流行的極簡科技風。



它的線條設計很順，沒有多餘的稜角，看起來就是舒服又耐看那種。

 

顏色搭配也蠻有質感的，不會太浮誇，但放在家裡又很有存在感，有點像是默默提升生活品味的小細節。



我自己很喜歡它主機的比例設計，因為本身很輕巧，所以整體視覺看起來也特別清爽，不會有壓迫感。


 


 


 


 

 

充電座的部分也沒有那種很突兀的家電感，反而有點像一個設計過的收納裝置，放在牆邊不會覺得雜亂，甚至有點像居家擺設的一部分。



整體來說，它給我的感覺不是「工具」，而比較像是融入生活的一件質感單品。


 


 


 

 

就是那種你不會想把它藏起來，反而會覺得擺著也很好看的那種吸塵器。


外型非常的搶眼乾淨極簡時尚的感覺TiDdi AI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2非常漂亮!

趕緊來開箱使用看看這台吸塵器吧!

這是從紙箱裡面拿出來所有零件的組合，內含說明書還有一個保固，




 

所以用起來我也很放心，這個品牌TiDdi的產品都非常好用且不容易壞掉，

這是我使用第二台TiDdi的吸塵器，比上一款更讓人眼睛一亮，這款跟之前那款差好多，光方便使用度跟輕巧度就差非常多了，

【TiDdi】AI感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2開箱的當下其實蠻有好感的，不是那種配件很多卻不知道怎麼用的類型，而是很剛好、很直覺。


 


 


 


 


 


 

 

 

主機拿起來的第一個感覺就是輕，0.78的主機重量真的不是誇張的那種輕，是你會覺得「欸這樣每天用也不會累」的那種剛剛好。



以前用家裡那台吸塵器，最讓我厭世的其實不是打掃本身，而是打掃完之後還要清理灰塵。

 

每次打開集塵盒，那種細灰飄起來的瞬間，都會讓人有點懷疑人生。



但這台很不一樣的是，你吸完之後只要把它放回去，它就會自己把灰塵吸走。






 


 

 

整個過程其實很安靜、很俐落，有一種事情被好好收尾的感覺。

 

那種「不用再碰灰塵」的乾淨感，用過真的會有點回不去。



實際用在家裡幾天之後，我才發現它很多設計其實都蠻貼近日常的。

 

像是它在吸的時候會自己調整吸力，不太需要去切換什麼模式，地板乾淨的地方就輕輕帶過，遇到毛髮比較多的地方就會默默加強，整個過程很自然，幾乎不太需要去管它。

 

它的吸力就超強的有 20000PA的吸力，



還有一個我自己很有感的小細節，是它前面的燈光。


 

 

燈光是綠色的，綠光可以顯示灰塵在暗的地方也可以使用這台吸塵器，綠光可以照110CM左右!

 

原本以為只是裝飾，但實際用才發現，那個光一照下去，地板的灰塵跟毛髮幾乎無所遁形，有一點療癒，但也有點真實到讓人不敢忽略。



而且它在推動的時候，其實會有一點被帶著走的感覺，不是你很用力在推它，而是它自己會往前滑，整個打掃變得比較輕鬆，不會有那種吸到一半手開始痠的狀況。



像我平常其實很少會特地去清床底或沙發底，因為真的太麻煩，但這台可以幾乎平貼著地面滑進去，那些以前會假裝看不到的角落，現在反而變得很好處理。



用了一段時間之後，會慢慢覺得，它其實不是那種讓人驚艷到很浮誇的家電，而是那種默默把事情做好的存在。



你不會特別一直想到它，但生活會變得順很多。



有時候會覺得，現在選家電，好像真的不是在選功能，而是在選一種生活方式。

 

 



而且被這台 ZeroTouch S2「怎麼可以這麼聰明又這麼輕」的感覺。



拿起來的第一瞬間就很有感，整台主機只有 0.78 公斤，完全是那種單手就能輕鬆操作的重量。

 

以前打掃總覺得有點累，現在反而會不自覺多吸幾下，因為真的不費力，連角落都願意順手清一輪。



而且它很貼心的一點是有綠光顯塵設計，那種平常看不到的灰塵，在燈光下一覽無遺，會有種「原來我家地板這麼不單純」的小震撼，但同時又莫名有清乾淨的成就感。



吸力部分也很有誠意，最高到 20000pa，搭配 AI 智慧感測，會自己判斷地面的髒污程度去調整，不用一直手動切來切去，對懶人真的很友善。

 

如果灰塵很多，吸力會自動轉強，它是AI偵測的，不需要自己做調整，

 

光這點就已經夠吸引人了，自動的調整吸力可以把灰塵吸得乾乾淨淨的!


 

 

再加上可以平躺的設計，沙發底、床底這些以前很難處理的地方，現在都變得很好進去。



我自己最加分的是它的自動集塵設計，用完直接回座就幫你把灰塵集中處理好，完全不用再接觸那些髒東西，對於很在意乾淨的人來說，真的會愛上這種「不二次污染」的感覺。

 


 


 


 

 

 

當你吸完灰塵把吸塵器套好在底座上，垃圾馬上就會被吸到集塵盒裡面，超大容量的集塵盒有3L那麼大，這樣吸塵器集塵盒變得很乾淨，這點超人性化的!  


整體用下來就是一種很順的體驗，從拿起來到收納都很流暢，不會有卡卡或麻煩的地方。

 

那種「打掃不再是負擔，反而有點療癒」的感覺，我覺得才是它最迷人的地方。



然後等充電集塵基站的集塵袋裝滿後，裡面垃圾可以從蓋子打開抽出白色的不織布袋子，把紙箱顏色的孔做調整，把垃圾從裡面袋子裡倒出來，

 

我也是第一次使用這樣的吸塵器，用起來完全不會讓手變得不乾淨，真的超級方便的!





但這台，我是從開箱那一刻就有一點改觀。



打開外箱的時候，第一個感覺是：配件整理得很乾淨。


不是那種零零散散讓人頭很痛的包裝，而是每個部件都有自己的位置，看起來就很舒服。



主機拿起來的瞬間我其實有點意外比我想像中輕很多。



那種輕不是廉價的輕，而是「拿久也不會累」的那種剛剛好。



我當下就有一個念頭：好，這台我應該會願意常用。



組裝其實也沒什麼學習成本，幾乎是直覺式的卡上去就完成。


 


開機之後的面板操作也很簡單，不用研究說明書那種。


 


 


 

 

吸力有三檔，低速、中速、高速，預設Ai會根據地板垃圾髒污自動變頻調節。  

 

面板按鈕好使用，總共三段式面板總共會顯示三種吸力的樣子，面板乾淨好看且好使用方便等優點，


它不是那種功能很多但很複雜的設計，反而是你一按，它就幫你處理好。



最有感的是它的AI感測吸力。吸力很強~地板上的咖啡渣渣輕輕鬆鬆就能吸乾淨!

 


 


 


 


 


 



我第一次用的時候是在客廳，地板其實看起來很乾淨，結果它吸力就是溫溫的那種，不會過強。



但我一走進廚房（真的比較容易有碎屑的地方），吸力就自己變強了。



那一瞬間真的會覺得喔，它好像比我還懂哪裡髒。




再來一定要講它的「自動集塵」。



因為這個設計，真的直接改變我對吸塵器的印象。



以前最討厭的就是倒灰塵，每次打開集塵盒，都會有一種灰塵要衝出來的壓力感，甚至還會飄在空氣中。



但這台是吸完之後，直接放回基座，它會自己把灰塵吸進集塵袋裡。



而且是那種幾乎看不到灰塵飛散的狀態~整個過程很安靜、很乾淨。



那一刻我真的有一種原來打掃可以不用弄髒自己」的感覺。



用了一陣子之後，我開始會拿它去挑戰一些平常懶得清的地方。



像是床上、桌下、沙發底那種。


 

 




 

 

ZeroTouch S2 可以整支平躺超薄有4.5cm，直接滑進去，不用搬家具，也不用硬轉角度。



而且它的綠光顯塵功能真的有點誇張，平常以為乾淨的地方，一照下去全部現形。



灰塵、頭髮、細屑全部被放大，那種「被現實教育」的感覺有點衝擊，但也莫名療癒。



另外我自己很常用的是它的替換刷頭。



窗框、牆角、櫃子縫隙這種地方，以前都是拖到最後才清，甚至直接放棄。



但現在反而會順手吸一下，因為不用特地準備，也不用覺得麻煩。



而且吸完之後，空氣不會有粉塵味，這點對我來說很重要，整個家會有一種乾淨的感覺，而不是「剛打掃完但空氣很髒」。



用到現在，我覺得它最大的改變不是「變得更乾淨」，而是讓我變得比較願意隨手整理。



有時候只是看到地板一點點灰，我就會直接拿起來吸一下，不會再拖。



那種不用思考、不用準備的清潔，其實才是真的會讓人持續做下去的關鍵。



如果要說這台給我的感覺，它不是那種很浮誇的家電，但它會默默把那些原本很煩的小事，


一件一件變簡單。



久了之後你會發現，生活好像真的輕鬆了一點。



以前都覺得吸塵器就是吸地板就好，但現在生活久了你會懂，家裡根本每個角落都有不同個性，真的需要不同工具來對付。

它的吸頭配置算是很貼心的那種，不是亂附，而是真的有在幫你想生活情境。

像我平常最常用的就是地板主吸頭，客廳、房間每天快速滑一圈，頭髮、灰塵都吸得很乾淨，而且推起來很順，不會卡卡的，對我這種懶得拖拖拉拉的人真的很重要。

再來是扁嘴吸頭，這個我超有感。


沙發縫、床邊、甚至櫃子角落那種「永遠積灰但你又懶得處理」的地方，用這個伸進去吸一圈，會有一種莫名療癒感（就是那種：原來這裡可以這麼乾淨）。

如果你跟我一樣有在在意細節，刷毛吸頭也很加分。像換過吸頭冷氣也可以吸乾淨上面灰塵~


 


 


 


 


 


像鍵盤、桌面、甚至一些比較 delicate 的地方，用刷頭就不會刮傷，而且灰塵可以很溫柔地被帶走，不會飛得到處都是。

有時候我也會拿來吸窗簾或床墊，換個吸頭就可以直接用，不用再另外準備工具，這點真的很加分，收納也不會一堆東西看了心累。

最喜歡的是，它不是那種「配件很多但你懶得換」，而是你真的會開始習慣依不同地方換吸頭，因為操作很直覺，整個清潔變得有點像在整理生活，而不是做家事。

講白一點，就是它把打掃這件事，變得比較優雅一點。



 


 


 


 




像這台吸塵器主機很輕不用怕使用上腰酸背痛，吸力夠大，吸完過後不會有髒汙，吸得很乾淨，

 

然後吸塵器灰塵的時候灰塵四處散亂要憋氣倒垃圾等情況，真的很方便!



實際比較幾台之後，我最後會注意到【TiDdi】AI 感測、自動集塵吸塵器 ZeroTouch S2真的不是沒有原因。



它最讓我有感的一點，就是「自動集塵」。



這件事聽起來很小，但實際用過真的會回不去。


每次打掃完不用再自己處理灰塵，直接回到充電集塵座自動完成，那種乾淨俐落的感覺，真的很療癒。



再來是它的AI感測吸力，其實滿聰明的。

 

而且電池續航力很長總共有35分鐘，跟之前那台差很多，明顯電池續航力變強很多，


像地板、地毯或是毛髮比較多的地方，它會自動調整吸力，不用自己一直切換模式，對我這種懶得多一步操作的人來說，真的很加分。

 

而且它倒垃圾很方便 ，可以挑戰100天免倒垃圾，是使用耐用的不織布，使用防塵密封及氣孔，不髒手就可以輕易地丟垃圾，

 

這和我以往使用的吸塵器差別好大喔~

 





而且整體用起來是輕的，不會有那種吸到一半手很痠的問題，打掃這件事反而變得比較沒有壓力。

 

其實用吸塵器一段時間之後，你就會發現真正麻煩的不是吸地板，而是後續的清潔。



尤其是濾網這件事，真的很現實。



很多吸塵器一開始很好用，但用久之後不是味道跑出來，就是吸力開始變弱。



但 TiDdi ZeroTouch S2 在這點上，我自己是蠻有感的。



它是做雙重HEPA濾網設計，簡單說就是在把灰塵吸進去的同時，也會把很細很細的粉塵一起過濾掉。



所以吸完之後，空氣不會有那種「打掃過但其實灰塵在空中飄」的悶感，反而是乾淨、清爽的那種感覺。



這點對我這種有點鼻子敏感的人，真的差很多。有了這台吸塵器就不怕貓毛了!

 











而且我很喜歡它一個很實際的設計：濾網是可以拆下來水洗的。且能重複使用!











這件事聽起來很基本，但其實很多人都會忽略，或是有些吸塵器標榜可以洗，但拆裝很麻煩，最後就懶得清。



但這台是那種你會願意去洗的設計。



大概就是用一段時間之後，我會自己拿去沖一沖、晾乾，再裝回去。



不會覺得麻煩，反而有一種「啊，我有在好好照顧它」的感覺。



另外一個我覺得很加分的點是，因為有濾網＋集塵袋雙重把關，灰塵其實不太會回流。



以前用某些吸塵器，吸的當下很乾淨，但空氣會有一種微微的粉塵味，甚至會覺得鼻子癢。



但這台用起來就比較沒有這個問題，整體環境會比較舒服，而不是只有「看起來乾淨」。



用到現在，我會覺得它在濾網這一塊，不是那種你一開始就會特別注意的亮點，



但它會默默影響你每天用的感受。



TiDdi吸塵器實測就是那種用久了還是很乾淨、吸力沒有明顯衰退，而且你不會抗拒去整理它。



這件事其實很重要。



有時候會覺得，現在選家電真的很像在選生活夥伴。



TiDdi評價不是功能多就好，而是它有沒有真的幫你把日常變得更輕鬆。



關於TiDdi




TiDdi 是一個專注於家用電器產品的品牌，產品包括吸塵器、掃地機器人、吹風機和空氣清淨機等



理念源於對美好生活的熱愛，並致力於為人們帶來更加輕鬆、愉快和健康的居家體驗



經營團隊來自半導體、工業設計、國際市場的專業人才



擁有強大的開發和生產能力，同時注重產品的品質和設計風格， 不斷推陳出新，引領行業潮流



我們的產品不僅擁有優秀的功能性和實用性，同時注重使用體驗和人性化設計，

 

如果沒電了，將吸塵器放好卡入基地就可以直接充電了，很人性化且方便，



讓消費者在日常生活中體驗到更多的便捷和美好。

 

以前我打掃都要挑時間、要有一點心理準備，但現在就是看到地板有點灰，會很自然地拿起來吸一下。



不用想太多，也不會覺得麻煩。



而且像自動集塵這件事，真的用過就回不去。

 

不用再面對灰塵飛起來的瞬間，整個乾淨感是很完整的。



再加上濾網可以水洗、整體維護也不複雜，就會變成一種「你願意長期用它」的狀態，而不是新鮮幾天就收起來。



對我來說，它比較像是一種生活的小升級。



不是非買不可的那種東西，但一旦用了之後，你會發現原來打掃可以不用這麼費力。



如果你跟我一樣，其實不是不愛乾淨，只是懶得麻煩，



那這台真的會讓你輕鬆很多。

 

 



而且那種「隨手整理就很乾淨」的生活感，其實蠻讓人上癮的。非常好用! cookie強力推薦~


 











 

 

 





















cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#貓奴 #毛小孩 #好物推薦 #收納整理 #家庭垃圾分類技巧

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

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台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-08 17:37 女子漾／編輯王廷羽
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