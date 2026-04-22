台北市蓋了幾千戶社宅，卻容不下1個101歲的老人？這制度到底在保護誰—— 一條「入住後不得變更身分」的規定，把居住正義變成居住笑話

▋等等，我沒看錯吧？

一個101歲的老人，住在台北市的社會住宅，租約快到期了。然後呢？然後依照規定，他得出去。因為他當初是用「一般戶」名義申請進來的，住進去之後不能改身分，所以他只能租6年，不能享有弱勢戶的12年保障。好，我來整理一下這個邏輯：這個人已經101歲了。在台灣，能活到101歲的人口本來就是少數中的少數。他顯然沒有足夠的財力在市場上租到一間安全的房子——不然他為什麼要住社宅？他的身體狀況能讓他重新申請、等候抽籤、搬家、適應新環境嗎？答案都是否定的。

但制度說：對不起，規定就是規定。





▋「誰敢租屋給他」——這句話戳穿了一個謊言

有議員說了一句很直白的話：民間租屋市場，有誰敢租給他？這句話很扎心，但它同時也戳破了一個政府從來不敢正面承認的謊言。台灣的「居住正義」，長期建立在一個假設上：只要政策補貼或協助到位，弱勢者就能在市場上找到出路。這是幻覺。

一個超高齡、低收入的老人，不管你給他多少補貼，他在私人租屋市場上的處境就是接近零。房東有選擇，而他沒有。這是市場運作的現實，不是道德問題，是結構性困境。所以「社宅」對這類人來說，不只是一個選項，它幾乎是唯一的選項。而現在，這個唯一的選項，因為一條「身分無法變更」的規定，要把他推出去了。

▋1萬353個獨居長者，376張床，你算得過來嗎

同一名議員同時丟出了幾個數字，我幫你排列一下：台北市列冊獨居長者：超過1萬353人。其中中低收入戶：4362人。全市老人住宅總容量：376床。候補等待名單：近600人。376床對上1萬多人。這不是供需失衡，這是天文數字等級的落差。超過96%的獨居長者根本擠不進老人住宅。候補名單上的人在等，但沒有人知道要等多久，也沒有人敢保證輪得到他們。有沒有人問過，當這些老人等不到的時候，他們在哪裡？他們住在哪？誰在照顧他們？還是說，我們只是在統計數字，然後在年度報告裡加一句「持續努力中」？

▋「研議解決方案」——這個詞值幾分？

社會局長姚淑文的回應是：研議解決方案。我不是要攻擊她個人。我知道她的位置上有它的難處，預算有限，法規有其程序，不是說改就能改。但我真的很想問：這個問題是今天才出現的嗎？台灣的高齡化趨勢，二十年前就預測得到。社宅一般戶只能租6年的規定，是設計之初就存在的。當初有沒有人想過：如果一個人在入住時已經是高齡，6年後他要去哪裡？沒有。

因為政策設計的時候，通常是為了多數人，而不是為了邊緣案例。但邊緣案例積累起來，就是1萬多個獨居長者，就是376張根本不夠用的床，就是一個101歲的老人站在制度的邊界上，沒有退路。

▋等他真的流落街頭，才叫做緊急？

這位議員提出的解法其實不複雜：超高齡長者社宅租期延長至12年；未來兩年內租期屆滿且超過75歲的個案，主動輔導銜接。這不是什麼革命性的政策，就是把現有制度裡一個明顯的漏洞補起來。但這種修補，需要行政能量、需要預算、需要跨局處協調，最重要的是——需要有人把它列為優先，而不是讓它排隊等在一大堆「研議中」的案件後面。這個101歲的人瑞，等不起「研議中」。

他不會因為制度還沒想好解法，就慢慢等。時間對他來說，每一天都是倒數。如果我們對這件事的態度是「等他真的沒地方住，再來緊急處理」，那我們建立的居住正義，從一開始就是個假的。

順帶一想：當一個人的晚年只剩下「有沒有地方住」這個問題時，其實也暗示了另一個更深的問題——他的醫療、照護、日常開銷，又是靠什麼在支撐？居住只是第一塊骨牌。如果連這塊都倒，後面的事根本不用談。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是長照專家， 但有些想法，想跟你分享。