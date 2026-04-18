在白沙屯媽祖進香的路上，我重新看見人與人之間的善

2026-04-18 11:08 只想工作不想上班的Summer

每年都有一場「最豐盛，all you can eat」的旅程，在這個時節悄悄展開。

今年，是我第二次參加白沙屯媽祖進香。

我們活在一個資訊爆炸、詐騙橫行的年代。每一次接到陌生電話、每一則訊息通知，第一個反應往往不是期待，而是防備。久而久之，人與人之間的距離，被拉得越來越遠，甚至連「善意」本身，都開始讓人懷疑動機。

但很奇妙的是，在媽祖進香的路上，這一切彷彿暫時被放下了。

沿路，有人主動提供熱食，有人遞上飲料，有人開放自家空間讓香客休息。這些給予，大多沒有詢問、沒有條件，也沒有任何期待回報。你甚至不需要開口，只要經過，就會被照顧到。

這種感覺，其實很不真實。

因為在日常生活裡，我們早已習慣「交換」——付出與回報之間，必須對等；關係的建立，也往往建立在某種目的之上。但在這條路上，很多事情不是這樣運作的。

它更像是一種默契。

一種「我願意給，而你安心收下」的默契。這樣的氛圍，讓人慢慢放鬆，也讓人重新去感受一件很單純的事：原來，人與人之間，是可以這樣互相對待的。

我也特別喜歡觀察路上的人。

有年輕人、有長者，有全家一起出動的，也有一個人默默跟著隊伍走的。有人是虔誠的信徒，有人只是單純想體驗這段旅程。但無論動機是什麼，走在同一條路上，彼此之間就自然產生了一種連結。

你可能不認識對方，卻會在他累的時候遞上一瓶水；也可能只是彼此對看一眼，點個頭，就像完成了一種無聲的交流。

那一刻，你會很清楚地感受到——「善」這件事情，從來沒有消失，只是在我們平常的生活裡，被效率、被懷疑、被各種現實考量，暫時掩蓋了。

而媽祖進香，像是一個很特別的場域，把這些被隱藏的東西，一次放大出來。也因此，對我來說，媽祖進香不只是一個宗教活動。

它更像是一面鏡子。

讓人看見，在高度現代化的社會裡，我們還保留著什麼；也提醒我們，在追求效率與成果的同時，有沒有什麼重要的東西，被忽略了。

這幾天走下來，身體當然是累的。但心是很豐盛的。不是來自於完成了一段路程，而是來自於一種很久沒有被喚起的感受——對人的信任，對環境的安心，以及對這片土地的認同。

很多人會問，為什麼要走這一趟？

其實很難用一句話回答。但如果一定要說，我會覺得，這是一種「重新認識台灣」的方式。

不是透過新聞，不是透過數據，而是用身體去走，用眼睛去看，用心去感受。你會發現，原來在這個看似混亂的時代裡，還有一群人，默默地在做著很單純的事情；也會發現，原來所謂的「最美的風景」，不是口號，而是真實存在。

如果還沒有參加過，我會真心建議，至少來走一次。不用一次走完全程，也不用有任何宗教背景。只要走上一段路，你大概就會理解——

這不只是一場進香，而是一場關於人性、關於信任，也關於「我們是誰」的集體體驗。

寫到這裡，2026年的媽祖進香還沒結束，簡單收拾，出發吧！


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人性 #台灣 #白沙屯媽祖徒步進香

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
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《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
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最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
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原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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