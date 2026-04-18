在白沙屯媽祖進香的路上，我重新看見人與人之間的善

每年都有一場「最豐盛，all you can eat」的旅程，在這個時節悄悄展開。

今年，是我第二次參加白沙屯媽祖進香。

我們活在一個資訊爆炸、詐騙橫行的年代。每一次接到陌生電話、每一則訊息通知，第一個反應往往不是期待，而是防備。久而久之，人與人之間的距離，被拉得越來越遠，甚至連「善意」本身，都開始讓人懷疑動機。

但很奇妙的是，在媽祖進香的路上，這一切彷彿暫時被放下了。

沿路，有人主動提供熱食，有人遞上飲料，有人開放自家空間讓香客休息。這些給予，大多沒有詢問、沒有條件，也沒有任何期待回報。你甚至不需要開口，只要經過，就會被照顧到。

這種感覺，其實很不真實。

因為在日常生活裡，我們早已習慣「交換」——付出與回報之間，必須對等；關係的建立，也往往建立在某種目的之上。但在這條路上，很多事情不是這樣運作的。

它更像是一種默契。

一種「我願意給，而你安心收下」的默契。這樣的氛圍，讓人慢慢放鬆，也讓人重新去感受一件很單純的事：原來，人與人之間，是可以這樣互相對待的。

我也特別喜歡觀察路上的人。

有年輕人、有長者，有全家一起出動的，也有一個人默默跟著隊伍走的。有人是虔誠的信徒，有人只是單純想體驗這段旅程。但無論動機是什麼，走在同一條路上，彼此之間就自然產生了一種連結。

你可能不認識對方，卻會在他累的時候遞上一瓶水；也可能只是彼此對看一眼，點個頭，就像完成了一種無聲的交流。

那一刻，你會很清楚地感受到——「善」這件事情，從來沒有消失，只是在我們平常的生活裡，被效率、被懷疑、被各種現實考量，暫時掩蓋了。

而媽祖進香，像是一個很特別的場域，把這些被隱藏的東西，一次放大出來。也因此，對我來說，媽祖進香不只是一個宗教活動。

它更像是一面鏡子。

讓人看見，在高度現代化的社會裡，我們還保留著什麼；也提醒我們，在追求效率與成果的同時，有沒有什麼重要的東西，被忽略了。

這幾天走下來，身體當然是累的。但心是很豐盛的。不是來自於完成了一段路程，而是來自於一種很久沒有被喚起的感受——對人的信任，對環境的安心，以及對這片土地的認同。

很多人會問，為什麼要走這一趟？

其實很難用一句話回答。但如果一定要說，我會覺得，這是一種「重新認識台灣」的方式。

不是透過新聞，不是透過數據，而是用身體去走，用眼睛去看，用心去感受。你會發現，原來在這個看似混亂的時代裡，還有一群人，默默地在做著很單純的事情；也會發現，原來所謂的「最美的風景」，不是口號，而是真實存在。

如果還沒有參加過，我會真心建議，至少來走一次。不用一次走完全程，也不用有任何宗教背景。只要走上一段路，你大概就會理解——

這不只是一場進香，而是一場關於人性、關於信任，也關於「我們是誰」的集體體驗。

寫到這裡，2026年的媽祖進香還沒結束，簡單收拾，出發吧！