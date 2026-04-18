2026-04-18 09:07 ～17七公主的小天地～
【松山區美食】韓式料理推薦！K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯，推薦必點泡菜排骨湯、海鮮煎餅、辣炒年糕一次滿足！【台北聚餐推薦】
說到韓國經典料理，很多人第一個想到的是韓式烤肉或炸雞，但其實在韓國當地，馬鈴薯排骨湯才是許多韓國人日常最愛的暖胃料理！
K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯，主打正宗韓式馬鈴薯排骨湯與多款經典韓食，完全是滿滿的韓國味。
K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯
地址：臺北市松山區市民大道四段57號
電話：02-2773-6434
時間：週一休‧週二至週日 11:30-14:30，17:30-21:30
牆上標示著店家推薦的必點美食，用餐時段店內更是座無虛席，人氣相當旺。
菜單以韓國經典的馬鈴薯排骨湯為主軸，再搭配多道韓式家常料理與小吃，都是韓國常見的經典菜色，很適合多人一起分享。
店家提供韓國泡菜、黃豆芽和柚香蘿蔔等韓式小菜，清爽又開胃，還沒上主餐就先讓味蕾暖身。
跟大家分享 K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯的美味！
泡菜馬鈴薯排體湯中份 NT $1,100
辣炒年糕 NT $220 加起司 NT $20
釜山海鮮煎餅 NT $350
樂天玉米鬚茶 NT $70
Kelly啤酒 NT $150
TERRA啤酒 NT $150
泡菜馬鈴薯排體湯中份 NT $1,100
來到K-POT HOUSE，當然不能錯過招牌的馬鈴薯排骨湯。泡菜版本的結合泡菜的酸香與韓式辣醬，入口溫潤順口。排骨燉煮得相當軟嫩，輕輕一撥就能骨肉分離。加入馬鈴薯與蔬菜熬煮，湯頭濃香不膩口。
辣炒年糕 NT $220 加起司 NT $20
辣炒年糕的醬汁香濃，帶著韓式辣醬特有的甜辣風味，搭配融化的起司一起入口，年糕Q彈有嚼勁，鹹香又帶點奶香，這道料理是來韓式餐廳必的經典。
釜山海鮮煎餅 NT $350
釜山海鮮煎餅的外層煎得金黃酥脆，加入多種海鮮與蔥段，一口咬下則是柔軟濕潤的口感，能感受到滿滿海味與蔥香。搭配微酸鹹香的韓式沾醬一起吃，更能襯托出海鮮的鮮甜。
樂天玉米鬚茶 NT $70
Kelly啤酒 NT $150
TERRA啤酒 NT $150
樂天玉米鬚茶是韓國常見的飲品，清爽順口又解膩；Kelly啤酒與TERRA啤酒則是人氣韓國啤酒，冰涼順口，搭配韓式料理十分合適。
整體來說，K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯的餐點真的超韓國，尤其是馬鈴薯排骨湯，湯頭濃郁、排骨份量也很實在。搭配海鮮煎餅與辣炒年糕，喝著韓國啤酒，吃得超級飽，K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯真的是很有韓國餐酒館聚餐的氛圍。
K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯
地址：臺北市松山區市民大道四段57號
電話：02-2773-6434
時間：週一休‧週二至週日 11:30-14:30，17:30-21:30
IG：https://www.instagram.com/k_pot.house/
#K-POTHOUSE馬鈴薯排骨湯 #松山區美食 #台北美食 #台北韓式料理 #松山區韓式料理 #台北聚餐 #台北聚餐餐廳 #市民大道美食 #市民大道餐廳 #韓式料理 #韓國料理 #馬鈴薯排骨湯 #海鮮煎餅 #辣炒年糕 #台北餐廳推薦 #台北晚餐 #台北必吃 #台北美食推薦 #taipeifood #taipeifoodie #koreanfood #taipeirestaurant
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數