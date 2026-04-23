寶寶粥人氣品牌TOP 10 從用料到做法一次整理

寶寶進入副食品階段，不只是單純開始「吃東西」，更是從口感適應、咀嚼訓練到吞嚥能力建立的關鍵歷程。除了基本的安全與營養考量，不同質地的轉換，也會直接影響寶寶的接受度與未來飲食習慣。從初期的流質、米糊，到泥狀，再進階到帶有細顆粒的粥品與軟質固體，每一個階段，都是成長中不可忽視的重要練習。

隨著需求提升，市面上的寶寶粥品牌也越來越多元。有的強調天然無添加與食材來源透明，有的主打常溫保存、即開即食的便利性，也有品牌由專業營養師參與設計配方，細緻對應不同月齡的營養需求，讓家長在忙碌之餘，也能安心為寶寶做出選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大熱門寶寶粥品牌，對正處於忙碌育兒階段的家庭而言，兼具營養、便利與安心的寶寶粥，不僅能減輕備餐負擔，也讓照顧寶寶的過程更加從容，因而逐漸成為送給育嬰爸媽的貼心好禮。《網路溫度計DailyView》也持續依不同時節與需求推出《送禮溫度計》，協助讀者找到合適、不踩雷的送禮選項。

No.10 丞馨媽咪

「純淨的味覺，是健康的開始，也是我們送給孩子最好的禮物。」丞馨媽咪的品牌起點，來自創辦人想讓孩子吃得安心的心意，主打無添加、無調味，以原型食物製作產品。除了販售產品，官網設有「育兒食譜專區」，內有超過百道副食品作法，提供家長參考。

許多訂購丞馨媽咪寶寶粥的網友皆提到「用料豐富」這一點，「買過那麼多間，這一間的料真的嚇到我了」、「希望好入口，我以自己看起來想吃的，可能選口味豐富的丞馨媽咪」、「御膳寶寶粥跟丞馨好像都是料很多的，改天來買買看」。

No.9 芽米寶貝

芽米寶貝的誕生，源自一對原本廚藝普通的父母，為了替女兒打造更安心的成長環境，開始在「吃」這件事上投入大量心力，進而創立品牌，希望協助現代家庭更輕鬆完成備餐，減輕育兒負擔。產品規劃依寶寶成長階段設計，從約4至6個月的米泥、蔬果泥起步，逐步延伸至6至9個月的粥品、9至12個月的肉類與海鮮粥，再到1歲以上可食用的炊飯、燴料與麵食等，提供完整的副食品選擇。為了讓訂餐流程更加便利，還推出「訂閱制寶寶餐」，分為大寶、小寶兩種系列，讓家長自由挑選產品種類，並預約配送頻率。

PTT網友提到，「芽米部分商品會加調味，如果會在意的媽媽要看一下標示」、「芽米寶貝好吃，中午才剛吃」、「黑木耳吻魚菇菇粥還沒吃的時候就覺得很香，看過成分才發現是芋香米，還蠻特別的」、「我家也是從小吃芽米長大，吃過那麼多家，他們家的米香真的很特別」。

No.8 無毒農粥寶寶

無毒農早期以「生鮮水果」起家，逐步拓展至多元品項，發展出涵蓋蔬菜、肉品與海鮮的「無毒農生鮮」，並延伸推出嬰幼兒副食品品牌「無毒農粥寶寶」，如今已成為台灣具規模的友善農產電商平台。

品牌以與當季小農合作為核心，強調「友善環境、友善農友、友善消費」的理念，透過產地直送與完善的溯源機制，讓食材來源透明可查。同時，平台也建立分潤機制，確保農友獲得合理收益，並攜手消費者共同維繫農產品的信任價值。副食品品牌「無毒農粥寶寶」，同樣採用自家嚴選食材製作，延續品牌對品質與安全的堅持。網友提到，「我們家寶寶很愛吃這間的副食品，口味輪流不會膩，都是用當季蔬果做的，成分寫得很清楚」、「唯一強調『雙實驗室把關』的品牌。如果你很介意常溫食品的保存方式，無毒農絕對是首選」。

No.7 捷捷

主打由營養師親自把關的副食品品牌「捷捷」，創立於2015年，由營養師邱璟瑞與護理師Martha夫妻檔共同打造。品牌起點源自兩人結合專業背景與實際育兒經驗，觀察到現代家長在工作與育兒之間難以兼顧，也常面臨副食品選擇有限、營養分配不易的困擾，因此決定打造一個更貼近寶寶需求的飲食品牌。依照不同成長階段進行細分，從約4個月適用的米泥，到6至12個月的寶寶粥，以及12至14個月逐步訓練咀嚼能力的燉飯與燴料，提供不同月齡的飲食銜接。

Threads上有網友提到，「有媽媽給寶寶吃過捷捷寶寶粥嗎？」獲得網友回饋分享，「有，超推！真的好吃」、「捷捷寶寶粥不錯！無毒農也很讚，寶寶大一點的時候，推薦給你另一個品牌波堤寶寶」、「捷捷寶寶粥都是小份的冷凍包裝，需要食用時再加熱就可以」。

No.6 QBEBE

翻攝官網／QBEBE

QBEBE承諾2歲以下產品不使用調味料，同時強調海鮮來源為無污染、無重金屬殘留，讓寶寶從天然味道開始建立飲食習慣。全站商品以月齡區分，一歲以前有米糊系列、海陸稀粥、海陸濃粥，超過一歲後可進階為海陸軟飯、海陸炊飯等，還有2歲以上的兒童餐點，並有蔬食寶寶產品專區，以滿足不同飲食需求。

品牌長期投入企業社會責任，持續向多個嬰幼兒照護機構提供有機蔬菜與相關物資，包括善牧台南嬰兒之家、小天使家園、關愛之家與希恩之家等，也因此吸引理念相近的家長支持。對育兒苦惱的人，可參考官網推出的「聰明育兒小知識」，收錄許多精華文章，包含寶寶挑食怎麼辦、副食品加鹽時機、口腔成長進展與寶寶過敏問題等，都能在這裡找到解答。另外，品牌也推出活動，憑2025年至2026年的寶寶手冊，可至門市以優惠價格購買餐點。

No.5 傑西寶寶

翻攝官網／傑西寶寶

傑西寶寶設有自主品保實驗室，除符合相關法規的基本檢測外，也進一步建立更嚴謹的內控標準。其中，在微生物安全把關上，採用24小時腸桿菌檢測與48小時沙門氏菌檢測機制，所有檢驗流程皆於每日生產完成後立即執行，針對當天製作的副食品進行完整抽樣與檢測，才會進入出貨流程。

有些家長擔心冰箱放不下太多副食品，傑西寶寶推出多款寄杯方案，不僅免運更享有額外折扣，成為許多人推薦的重點之一。PTT有網友提到，「跟別家不同的是可以寄杯，不用家裡冰箱被寶寶粥塞滿滿，1.5歲以下的粥都是0添加」、「在婦幼展不小心被說服買了傑西寶寶350杯寄杯」、「我女兒超愛傑西寶寶，都可以吃光」。

此外，針對部分消費者反應「疑似有塑膠片，官網則回應表示，該材質為植物來源，產品煮製過程無法百分之百去除玉米膜，因外觀特性常被誤認為塑膠片，事實上是可食用的蔬菜纖維。

No.4 瀚克寶寶

因孩子早產且具有過敏體質，在醫師建議下，瀚克寶寶的創辦人開始從副食品著手，希望透過飲食調整，協助改善體質並提升免疫力。在產品研發初期，投入大量時間測試不同烹調方式與食材搭配，歷經多次調整後，逐步建立產品基礎，並因親友間的正面回饋，進一步發展為品牌經營。瀚克寶寶設有中央廚房與自主檢驗實驗室，強調製程透明，消費者可透過線上方式了解相關流程，是食品安全管理上的一項特色。

另外，品牌推出2026年寶寶副食品免費試吃活動，只要父母持寶寶手冊至全台門市，且寶寶於2025年至2026年間出生、滿4個月以上，並完成會員加入，即可免費兌換冷凍副食品餐點。

購買過的網友表示，「線上就看得到中央廚房的狀況，食材都有檢驗，滿讓人安心的」、「我家寶寶也滿愛地瓜藜麥鱸魚粥」、「我們家寶寶特別賞臉三種口味，高麗菜菇菇雞粥、蛋香櫛瓜小豬粥、高麗菜木耳紅棗粥」。

No.3 鈞媽御食堂

鈞媽御食堂的誕生，來自一位新手母親的實際育兒經驗。創辦人「鈞媽」在照顧體質較為虛弱的孩子過程中，面對外界對孩子成長狀況的高度關注，開始深入研究飲食與作息，並將經驗整理分享。她從高湯熬煮與食材挑選著手，學習專業烹調技術，選用如無毒黑豬肉、有機雞肉及當季蔬菜等，減少過多調味，兼顧營養與適口性。最初於親友間分享的副食品，隨著口碑擴散，逐漸發展為對外販售的品牌產品，導入食品工廠規格，採中央廚房模式控管流程，並以真空包裝降低污染風險。

產品線涵蓋食物泥、寶寶粥與燉飯，分為小寶、中寶與大寶三種階段，搭配食材與口感設計，讓副食品能隨月齡逐步銜接。寶寶粥區口味多元，網友分享，「有分常溫跟冷凍，冷凍粥的口味較多」、「有分大、小寶寶粥，大寶粥有加鹽！介意的需避開」、「南瓜粥使用大骨湯底熬煮，味道很濃郁，食材內容蠻豐富的，南瓜的甜甜味道應該沒有寶寶不愛」、「鈞媽+1，自己吃了一口也覺得不錯」。

No.2 桂格

桂格提供

桂格提供

Threads有網友開箱分享，「我是給寶寶吃桂格，成分是有檢驗合格、純天然的，裡面還有益生菌和卵磷脂，對寶寶消化道和免疫力提升很有幫助，每個口味都各買一點寶寶才不會吃膩。」

延續長期深耕嬰幼兒營養領域的基礎，桂格在寶寶副食品市場中持續以「營養專家」為定位。其寶寶粥系列，鎖定台灣幼兒的體質與飲食習慣，由專業營養師團隊規劃配方，協助補足成長初期可能不足的關鍵營養。產品以台灣土雞精為湯底，結合多元天然食材，提供均衡攝取，同時兼顧消化道與神經系統的發展需求。在製程上，採用高溫滅菌技術並搭配常溫包裝，不僅提升保存穩定性，也讓外出攜帶與日常備餐更加便利。

此外，桂格依不同月齡規劃完整產品線，從5個月以上適用的寶寶粥，延伸至10個月的寶寶麵與12個月以上的寶寶燉飯，逐步銜接各階段的飲食需求，提供家長更系統化的選擇。

No.1 農純鄉

在競爭激烈的婦嬰食品市場中，從台中的調理食品代工廠「吉康食品」轉型自創品牌的「農純鄉」，沒有以強勢行銷快速擴張，而是秉持讓寶寶吃得安心、讓照顧者更省心的理念逐步前進。品牌創辦人暨執行長周書如曾表示，當初創業是以自身育兒經驗為出發點，了解家長在準備副食品時所面臨的時間與流程壓力，從備料、烹煮到保存，每個環節都不輕鬆。她認為，媽媽的時間非常珍貴，應該用來陪伴孩子或休息。因此，農純鄉將產品設計聚焦於「便利且安心」，推出可常溫保存、即開即食的寶寶粥，減輕備餐的負擔。

在品質把關上，品牌維持一貫標準，食材來源可追溯並經過檢驗，確保符合安全期待。Dcard有網友提到，「常溫保存真的很方便，不用煩惱冰箱冷凍庫爆滿的問題」、「官網口味蠻多種類可以選，味道很香，粥的質地比桂格再稠一些」、「味道香、濃稠度適中。雖然沒有明顯配料、但香氣足，有加滴雞精的口味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月13日至2026年4月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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