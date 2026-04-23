寶寶粥人氣品牌TOP 10 從用料到做法一次整理

2026-04-23 10:02 網路溫度計DailyView

寶寶進入副食品階段，不只是單純開始「吃東西」，更是從口感適應、咀嚼訓練到吞嚥能力建立的關鍵歷程。除了基本的安全與營養考量，不同質地的轉換，也會直接影響寶寶的接受度與未來飲食習慣。從初期的流質、米糊，到泥狀，再進階到帶有細顆粒的粥品與軟質固體，每一個階段，都是成長中不可忽視的重要練習。

隨著需求提升，市面上的寶寶粥品牌也越來越多元。有的強調天然無添加與食材來源透明，有的主打常溫保存、即開即食的便利性，也有品牌由專業營養師參與設計配方，細緻對應不同月齡的營養需求，讓家長在忙碌之餘，也能安心為寶寶做出選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大熱門寶寶粥品牌，對正處於忙碌育兒階段的家庭而言，兼具營養、便利與安心的寶寶粥，不僅能減輕備餐負擔，也讓照顧寶寶的過程更加從容，因而逐漸成為送給育嬰爸媽的貼心好禮。《網路溫度計DailyView》也持續依不同時節與需求推出《送禮溫度計》，協助讀者找到合適、不踩雷的送禮選項。

No.10 丞馨媽咪

「純淨的味覺，是健康的開始，也是我們送給孩子最好的禮物。」丞馨媽咪的品牌起點，來自創辦人想讓孩子吃得安心的心意，主打無添加、無調味，以原型食物製作產品。除了販售產品，官網設有「育兒食譜專區」，內有超過百道副食品作法，提供家長參考。

許多訂購丞馨媽咪寶寶粥的網友皆提到「用料豐富」這一點，「買過那麼多間，這一間的料真的嚇到我了」、「希望好入口，我以自己看起來想吃的，可能選口味豐富的丞馨媽咪」、「御膳寶寶粥跟丞馨好像都是料很多的，改天來買買看」。

No.9 芽米寶貝

芽米寶貝的誕生，源自一對原本廚藝普通的父母，為了替女兒打造更安心的成長環境，開始在「吃」這件事上投入大量心力，進而創立品牌，希望協助現代家庭更輕鬆完成備餐，減輕育兒負擔。產品規劃依寶寶成長階段設計，從約4至6個月的米泥、蔬果泥起步，逐步延伸至6至9個月的粥品、9至12個月的肉類與海鮮粥，再到1歲以上可食用的炊飯、燴料與麵食等，提供完整的副食品選擇。為了讓訂餐流程更加便利，還推出「訂閱制寶寶餐」，分為大寶、小寶兩種系列，讓家長自由挑選產品種類，並預約配送頻率。

PTT網友提到，「芽米部分商品會加調味，如果會在意的媽媽要看一下標示」、「芽米寶貝好吃，中午才剛吃」、「黑木耳吻魚菇菇粥還沒吃的時候就覺得很香，看過成分才發現是芋香米，還蠻特別的」、「我家也是從小吃芽米長大，吃過那麼多家，他們家的米香真的很特別」。

No.8 無毒農粥寶寶

無毒農早期以「生鮮水果」起家，逐步拓展至多元品項，發展出涵蓋蔬菜、肉品與海鮮的「無毒農生鮮」，並延伸推出嬰幼兒副食品品牌「無毒農粥寶寶」，如今已成為台灣具規模的友善農產電商平台。

品牌以與當季小農合作為核心，強調「友善環境、友善農友、友善消費」的理念，透過產地直送與完善的溯源機制，讓食材來源透明可查。同時，平台也建立分潤機制，確保農友獲得合理收益，並攜手消費者共同維繫農產品的信任價值。副食品品牌「無毒農粥寶寶」，同樣採用自家嚴選食材製作，延續品牌對品質與安全的堅持。網友提到，「我們家寶寶很愛吃這間的副食品，口味輪流不會膩，都是用當季蔬果做的，成分寫得很清楚」、「唯一強調『雙實驗室把關』的品牌。如果你很介意常溫食品的保存方式，無毒農絕對是首選」。

No.7 捷捷

主打由營養師親自把關的副食品品牌「捷捷」，創立於2015年，由營養師邱璟瑞與護理師Martha夫妻檔共同打造。品牌起點源自兩人結合專業背景與實際育兒經驗，觀察到現代家長在工作與育兒之間難以兼顧，也常面臨副食品選擇有限、營養分配不易的困擾，因此決定打造一個更貼近寶寶需求的飲食品牌。依照不同成長階段進行細分，從約4個月適用的米泥，到6至12個月的寶寶粥，以及12至14個月逐步訓練咀嚼能力的燉飯與燴料，提供不同月齡的飲食銜接。

Threads上有網友提到，「有媽媽給寶寶吃過捷捷寶寶粥嗎？」獲得網友回饋分享，「有，超推！真的好吃」、「捷捷寶寶粥不錯！無毒農也很讚，寶寶大一點的時候，推薦給你另一個品牌波堤寶寶」、「捷捷寶寶粥都是小份的冷凍包裝，需要食用時再加熱就可以」。

No.6 QBEBE

翻攝官網／QBEBE

QBEBE承諾2歲以下產品不使用調味料，同時強調海鮮來源為無污染、無重金屬殘留，讓寶寶從天然味道開始建立飲食習慣。全站商品以月齡區分，一歲以前有米糊系列、海陸稀粥、海陸濃粥，超過一歲後可進階為海陸軟飯、海陸炊飯等，還有2歲以上的兒童餐點，並有蔬食寶寶產品專區，以滿足不同飲食需求。

品牌長期投入企業社會責任，持續向多個嬰幼兒照護機構提供有機蔬菜與相關物資，包括善牧台南嬰兒之家、小天使家園、關愛之家與希恩之家等，也因此吸引理念相近的家長支持。對育兒苦惱的人，可參考官網推出的「聰明育兒小知識」，收錄許多精華文章，包含寶寶挑食怎麼辦、副食品加鹽時機、口腔成長進展與寶寶過敏問題等，都能在這裡找到解答。另外，品牌也推出活動，憑2025年至2026年的寶寶手冊，可至門市以優惠價格購買餐點。

No.5 傑西寶寶

翻攝官網／傑西寶寶

傑西寶寶設有自主品保實驗室，除符合相關法規的基本檢測外，也進一步建立更嚴謹的內控標準。其中，在微生物安全把關上，採用24小時腸桿菌檢測與48小時沙門氏菌檢測機制，所有檢驗流程皆於每日生產完成後立即執行，針對當天製作的副食品進行完整抽樣與檢測，才會進入出貨流程。

有些家長擔心冰箱放不下太多副食品，傑西寶寶推出多款寄杯方案，不僅免運更享有額外折扣，成為許多人推薦的重點之一。PTT有網友提到，「跟別家不同的是可以寄杯，不用家裡冰箱被寶寶粥塞滿滿，1.5歲以下的粥都是0添加」、「在婦幼展不小心被說服買了傑西寶寶350杯寄杯」、「我女兒超愛傑西寶寶，都可以吃光」。

此外，針對部分消費者反應「疑似有塑膠片，官網則回應表示，該材質為植物來源，產品煮製過程無法百分之百去除玉米膜，因外觀特性常被誤認為塑膠片，事實上是可食用的蔬菜纖維。

No.4 瀚克寶寶

因孩子早產且具有過敏體質，在醫師建議下，瀚克寶寶的創辦人開始從副食品著手，希望透過飲食調整，協助改善體質並提升免疫力。在產品研發初期，投入大量時間測試不同烹調方式與食材搭配，歷經多次調整後，逐步建立產品基礎，並因親友間的正面回饋，進一步發展為品牌經營。瀚克寶寶設有中央廚房與自主檢驗實驗室，強調製程透明，消費者可透過線上方式了解相關流程，是食品安全管理上的一項特色。

另外，品牌推出2026年寶寶副食品免費試吃活動，只要父母持寶寶手冊至全台門市，且寶寶於2025年至2026年間出生、滿4個月以上，並完成會員加入，即可免費兌換冷凍副食品餐點。

購買過的網友表示，「線上就看得到中央廚房的狀況，食材都有檢驗，滿讓人安心的」、「我家寶寶也滿愛地瓜藜麥鱸魚粥」、「我們家寶寶特別賞臉三種口味，高麗菜菇菇雞粥、蛋香櫛瓜小豬粥、高麗菜木耳紅棗粥」。

No.3 鈞媽御食堂

鈞媽御食堂的誕生，來自一位新手母親的實際育兒經驗。創辦人「鈞媽」在照顧體質較為虛弱的孩子過程中，面對外界對孩子成長狀況的高度關注，開始深入研究飲食與作息，並將經驗整理分享。她從高湯熬煮與食材挑選著手，學習專業烹調技術，選用如無毒黑豬肉、有機雞肉及當季蔬菜等，減少過多調味，兼顧營養與適口性。最初於親友間分享的副食品，隨著口碑擴散，逐漸發展為對外販售的品牌產品，導入食品工廠規格，採中央廚房模式控管流程，並以真空包裝降低污染風險。

產品線涵蓋食物泥、寶寶粥與燉飯，分為小寶、中寶與大寶三種階段，搭配食材與口感設計，讓副食品能隨月齡逐步銜接。寶寶粥區口味多元，網友分享，「有分常溫跟冷凍，冷凍粥的口味較多」、「有分大、小寶寶粥，大寶粥有加鹽！介意的需避開」、「南瓜粥使用大骨湯底熬煮，味道很濃郁，食材內容蠻豐富的，南瓜的甜甜味道應該沒有寶寶不愛」、「鈞媽+1，自己吃了一口也覺得不錯」。

No.2 桂格

桂格提供
桂格提供

桂格提供

Threads有網友開箱分享，「我是給寶寶吃桂格，成分是有檢驗合格、純天然的，裡面還有益生菌和卵磷脂，對寶寶消化道和免疫力提升很有幫助，每個口味都各買一點寶寶才不會吃膩。」

延續長期深耕嬰幼兒營養領域的基礎，桂格在寶寶副食品市場中持續以「營養專家」為定位。其寶寶粥系列，鎖定台灣幼兒的體質與飲食習慣，由專業營養師團隊規劃配方，協助補足成長初期可能不足的關鍵營養。產品以台灣土雞精為湯底，結合多元天然食材，提供均衡攝取，同時兼顧消化道與神經系統的發展需求。在製程上，採用高溫滅菌技術並搭配常溫包裝，不僅提升保存穩定性，也讓外出攜帶與日常備餐更加便利。

此外，桂格依不同月齡規劃完整產品線，從5個月以上適用的寶寶粥，延伸至10個月的寶寶麵與12個月以上的寶寶燉飯，逐步銜接各階段的飲食需求，提供家長更系統化的選擇。

No.1 農純鄉

在競爭激烈的婦嬰食品市場中，從台中的調理食品代工廠「吉康食品」轉型自創品牌的「農純鄉」，沒有以強勢行銷快速擴張，而是秉持讓寶寶吃得安心、讓照顧者更省心的理念逐步前進。品牌創辦人暨執行長周書如曾表示，當初創業是以自身育兒經驗為出發點，了解家長在準備副食品時所面臨的時間與流程壓力，從備料、烹煮到保存，每個環節都不輕鬆。她認為，媽媽的時間非常珍貴，應該用來陪伴孩子或休息。因此，農純鄉將產品設計聚焦於「便利且安心」，推出可常溫保存、即開即食的寶寶粥，減輕備餐的負擔。

在品質把關上，品牌維持一貫標準，食材來源可追溯並經過檢驗，確保符合安全期待。Dcard有網友提到，「常溫保存真的很方便，不用煩惱冰箱冷凍庫爆滿的問題」、「官網口味蠻多種類可以選，味道很香，粥的質地比桂格再稠一些」、「味道香、濃稠度適中。雖然沒有明顯配料、但香氣足，有加滴雞精的口味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月13日至2026年4月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

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2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

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2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

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3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

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4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

圖片來源：官方 微博
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5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

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