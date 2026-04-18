2026-04-18 20:30 巧比。針線包
本以為牠快死了，結果牠只是懶得飛｜街道邊的一場誤會
我以為牠快死了。
牠停在路邊，一動也不動。 那種安靜的姿態，像是已經不行的樣子。
我走近，牠沒反應，用手靠近才稍微動了一下。
我幾乎已經認定：牠受傷了！
結果下一秒，牠開始慢慢往馬路另一端走去；不是飛，是用走的！
遠方車燈照過來，牠還在走，我心裡只覺得牠會被撞到。心急之下，我忍不住用腳輕輕碰想催促一下。
下一秒，牠直接振翅飛起，越過整條馬路。一切正常，完全不是我以為的樣子。
我對自己笑了一下；
牠沒事就好。
後來才知道，那隻鳥是城市裡常見的珠頸斑鳩。
牠們遇到狀況，不一定馬上飛， 先不動，再走，最後才飛；
整個過程，牠其實一直在判斷。而我，一開始就判牠出局。
有時候以為在幫忙， 其實只是自己太著急。
你們有沒有也遇過這種時候？
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