《月鱗綺紀》陳都靈＆鞠婧禕絕美狐妖！盤點8部「比男主更好嗑」的雙女主，誰說追劇只能看戀愛？圖片來源：官方微博

最近大家是不是都被《月鱗綺紀》裡的陳都靈和鞠婧禕給狠狠美到了！這對絕美「狐妖姐妹」在劇中相愛相殺、宿命對立的極致拉扯，真的讓人越看越上癮，甚至有不少網友直呼：「看她們飆戲，差點忘了男主角的存在！」

圖片來源：官方微博

其實這幾年陸劇市場裡，「雙女主」與「姐妹CP」的熱度節節攀升，女孩子之間彼此救贖的神仙友情，情感的細膩程度往往比傳統的戀愛線更抓人！這篇女子漾從近期熱播陸劇《月鱗綺紀》出發，幫大家整理8部必看的雙女主姐妹情深代表作，保證每一對都好嗑到讓你停不下來！

誰說追劇只能看戀愛？盤點8部「比男主更好嗑」的雙女主陸劇

雙女主陸劇1. 鞠婧禕、陳都靈《月鱗綺紀》

2026討論度爆表的仙俠古裝劇！故事以一對同為九尾狐的雙強姐妹展開，露蕪衣（鞠婧禕 飾）氣質靈動清冽，霧妄言（陳都靈 飾）則冷豔且具致命吸引力，兩人因命運牽引注定對立，一邊聯手查案、一邊暗中試探。在權謀與情感交織下的愛恨糾葛，讓每一場對戲都充滿極致的張力，絕對是今年必看的視覺與演技饗宴。

圖片來源：官方微博

《月鱗綺紀》劇情簡介

九尾狐少女露芜衣為尋找大妖「小唯」潛入人間，卻發現多方勢力同時現身，包括背負仇恨的法師武拾光、心機深沉的姐姐霧妄言，以及身分成謎的寄靈。眾人圍繞「龍神之力」展開爭奪，在合作與試探之間逐漸產生情感，卻也因立場不同走向對立。最終，他們必須面對萬妖之首九嬰，在愛與信念之間做出殘酷抉擇。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇2. 劉詩詩、倪妮《流金歲月》

《流金歲月》是現代都會女性必看的成長聖經，家境與性格截然不同的蔣南孫（劉詩詩 飾）與朱鎖鎖（倪妮 飾），從校園時期就結下深厚情誼。兩人在步入社會後，共同經歷了親情牽絆、愛情悸動與職場考驗。當其中一方跌入谷底，另一方永遠是她最堅強的後盾，這種細水長流、不離不棄的陪伴，被無數網友封為「神仙級友情」。

圖片來源：官方微博

《流金歲月》劇情簡介

蔣南孫與朱鎖鎖出身背景截然不同，卻從小成為彼此最重要的朋友。南孫是富家千金，外表乖巧卻內心叛逆；鎖鎖則在破碎家庭中長大，渴望穩定的愛與歸屬。在人生的低谷與轉折中，兩人輪流成為彼此的依靠，當南孫失去家庭支撐時，鎖鎖伸出援手；而當鎖鎖婚姻受挫，南孫也成為她的避風港。她們在現實與情感的考驗中互相扶持，走過成長與選擇的人生課題。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇3. 迪麗熱巴、趙露思《長歌行》

《長歌行》完美詮釋「颯姐＋甜妹」的極致魅力！李長歌（迪麗熱巴 飾）與李樂嫣（趙露思 飾）本是感情極好的親密堂姐妹，卻因長輩的皇權鬥爭與家族仇恨被迫站在對立面。儘管一個拼命逃、一個拼命追，但兩人在亂世中依然默默在心底牽掛並守護著對方，帶點微虐又無比暖心的情感，甚至讓許多觀眾直呼比男女主角的感情線還上癮。

圖片來源：愛奇藝國際站提供

《長歌行》劇情簡介

唐武德九年，太子之女李長歌在宮廷政變中倖存，踏上逃亡與復仇之路。途中她遇見化名秦準的草原特勤阿詩勒隼，兩人從敵對到惺惺相惜，在動盪局勢中逐漸建立信任。隨著陰謀層層揭開，長歌在家國大義與個人仇恨之間掙扎，最終選擇放下執念，與隼攜手對抗真正的幕後勢力，守護大唐與草原的和平，也在歷經分離與誤會後確認彼此心意。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇4. 李一桐、金晨《了不起的女孩》

性格南轅北轍的陸可（李一桐 飾）與沈思怡（金晨 飾），曾經是形影不離的閨蜜，卻因誤會而斷了聯繫。多年後兩人在職場意外重逢，一個溫柔內斂、一個強勢果斷，她們在工作與人生的低谷中重新靠近、互相扶持。這不只是一段破鏡重圓的友情，更是兩個女孩「一起成為更好的人」的救贖之旅。

圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博

《了不起的女孩》劇情簡介

陸可與沈思怡因青春時的一次叛逆相識成為摯友，卻在高考後因性格衝突決裂，從此分道揚鑣。九年後兩人重逢，在《生活家》雜誌社成為同事，選擇放下過去，重新修復友情。在職場與人生的重重考驗中，兩人彼此扶持、共同成長，也逐漸找回自我與情感的平衡。她們在友情、事業與愛情之間跌撞前行，最終學會成為更成熟、也更勇敢的自己。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇5. 秦嵐、吳謹言《傳家》

讓劇迷夢回「后瓔CP」的民國家族情感大戲，易家姊妹在風雨飄搖的動盪年代裡，各自走上了截然不同的人生道路。雖然性格與選擇的差異讓她們在面對命運時有過分歧，但在家族存亡的關鍵時刻，她們始終選擇並肩而立，將「家人」與「女性力量」的深度刻畫得淋漓盡致。

圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博

《傳家》劇情簡介

20年代末的上海，百貨巨頭易家面臨繼承危機，父親易興華在三位性格迥異的女兒：端莊穩重的鐘靈（秦嵐 飾）、精明果斷的鐘玉（吳謹言 飾），以及天真浪漫的鐘秀之間，尋找接班人。三人各憑本事角逐，也在競爭中產生衝突與情感拉扯。隨著時局動盪、日軍入侵上海，易家遭逢重創，父親更因抗日而犧牲，面對家族與國家的雙重考驗，三姐妹最終放下成見，攜手守住家業，也完成父親「實業救國」的理想。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇6. 張楠、孫伊涵《雙鏡》

《雙鏡》是一部民國時代的情感懸疑黑馬劇，且消息透露於2030會出第二季！知名優雅女作家許幼怡（張楠 飾），意外結識了表面是照相館老闆、實則是冷血殺手的嚴微（孫伊涵 飾）。兩人在一樁樁命案與謎團中互相拯救、彼此隱藏秘密。她們之間的互動充滿了曖昧的拉扯與絕對的信任，不需要過多的言語，那份深層的連結就能讓人看得嘴角瘋狂上揚。

圖片來源：官方微博

《雙鏡》劇情簡介

民國上海，作家許幼怡因婚姻背叛陷入低谷，意外與神秘冷靜的照相館老闆嚴微相識。兩個性格截然不同的女人，在一樁連環命案中逐漸靠近，建立起微妙而深刻的情感連結。然而隨著案件與陰謀逐步揭開，她們也被捲入危險漩渦，在動盪與謎團之中，兩人彼此依靠，成為對方的救贖與唯一的光。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇7. 秦嵐、吳謹言《延禧攻略》

說到動人的姐妹情，絕對不能漏掉宮鬥劇中的天花板「容音與瓔珞」！在步步驚心的紫禁城裡，富察皇后（秦嵐 飾）用極致的溫柔包容了魏瓔珞（吳謹言 飾）的銳利，而瓔珞也用一生的忠誠回報這份恩情。為了替如同親姊姊般的皇后報仇，瓔珞不惜再次踏入深宮，這種超越愛情的守護，至今依然是無數劇迷心中的白月光。

圖片來源：官方微博

《延禧攻略》劇情簡介

清朝乾隆年間，少女魏瓔珞為查明姐姐之死入宮，憑著機敏與果敢在後宮步步生存。她一度誤會傅恆是兇手，在解開誤會後產生情感，並在富察皇后的提攜下逐漸嶄露頭角。面對後宮的權謀鬥爭與人性算計，瓔珞從單純復仇走向自我成長，在愛情與權力之間周旋，最終獲得乾隆皇帝的寵愛，也在險惡宮廷中站穩地位。

圖片來源：官方微博

雙女主陸劇8. 田曦薇、陳小紜《卿卿日常》

打破古裝劇「雌競」套路的清流！這部劇雖然包裝著美食與甜寵，但核心卻是滿滿的女性互助精神。李薇（田曦薇 飾）與郝葭（陳小紜 飾）等一眾節氣姐妹們，沒有勾心鬥角，只有互相欣賞。當郝葭受盡欺凌、陷入絕境時，李薇與姐妹們不顧自身安危四處奔走相救，展現了女孩子之間最純粹、最勇敢的情誼。

圖片來源：官方微博

《卿卿日常》劇情簡介

因聯姻選秀，各地女子齊聚新川，六少主尹崢與一心只想落選的李薇意外結緣。兩人從互不相識到逐漸培養默契，在日常相處中建立感情，展開一段輕鬆又溫馨的婚後生活。隨著尹崢逐步踏入朝堂，兩人攜手面對家族與權力的考驗，也與一群性格各異的家人共同成長，在平凡日常中寫下充滿煙火氣的幸福故事。