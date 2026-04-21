安樂死立法？台灣92%的人說贊成，但王曉民在病榻上躺了47年才死去—— 支持跟準備完全是兩回事，你連一張DNR都沒有簽，憑什麼說支持善終

▋先說一個讓你不舒服的數字

台灣有92%的人說支持安樂死合法化。好。那同一批人，有多少在健保卡上完成DNR意願註記？答案是1.4%。你說支持。但你連一個讓自己不被強制急救的小動作，都沒做。這不是在罵你。這是在說一個很普遍的台灣現象：我們把善終掛在嘴邊，但根本還沒為死亡做任何準備。

▋王曉民躺了47年

1963年，北一女學生王曉民因為一場車禍，變成了植物人。她的母親在1982年走進立法院請願，希望台灣能制定安樂死法。立委們吵了很久，沒有結論。王曉民繼續躺著。她的父母後來都因為疾病，先她一步走了。她一個人躺著。繼續躺。直到2010年，47年後，她才終於離開。從頭到尾，沒有清醒過一天。

你說台灣的安樂死議題已經討論了40年。對。40年了。而王曉民的故事，發生在40年前。我們到現在還在討論。

▋立委說她不想拖累孩子，但這句話你聽過幾次了

林淑芬在安樂死法草案座談會上說：「我不願等到某天中風，要孩子為我受苦。」你是不是也聽你的父母說過類似的話？「我不想麻煩你們。」「到時候給我插管就好，不要浪費錢。」「我如果變成植物人，你們就讓我走。」然後呢？然後你們有沒有去醫院做預立醫療決定的諮商？有沒有把意願寫下來、簽上名、送進系統？有沒有把這件事跟家人坐下來，好好講清楚？大多數人沒有。那句話就懸在那裡，沒有人伸手接住。沒有人把它放到桌上，攤開來，認真問一句：「你真正怕的是什麼？你希望我們怎麼做？」

說說而已。說一說，讓自己安心。說一說，讓孩子也安心。但那一張紙、那一個具有法律效力的動作，始終沒有人去做。等到你真的躺在加護病房，全家人圍著你的床，吵成一團——那才是真正的折磨。折磨你，折磨他們，折磨每一個愛你的人。

▋傅達仁花了300萬才買到一個選擇

傅達仁，台灣最知名的主播之一。胰臟癌末期。他飛到瑞士，花了300萬，在「尊嚴」機構完成安樂死。他說：「台灣如果有這個法，我就不會花300萬入會費，還要客死他鄉。」這不是一個有錢人的炫耀。這是一個病人最後的控訴。

300萬。要意識清醒。要有家人陪。要提前申請，等上幾個月的審核。要在人生最後幾週，還撐得住十幾個小時的飛機。這是「有選擇的善終」的門檻。普通的台灣人，根本跨不過去。沒有300萬，沒有家人支持，沒有在失能前就做好決定——那就只能繼續躺著。像王曉民一樣。繼續躺著。

▋反對者說：安樂死會造成滑坡效應

陽明交大公衛研究所所長楊秀儀的立場很清楚：把人口老化跟安樂死立法掛在一起，是危險的連結。她說得有道理。日本就是這樣——照護資源不夠，老人覺得自己是家人的負擔。在這種社會氣氛下，有多少「自願」是真正的自願？這個擔憂，是真的該擔憂。

但反過來看。醫師姜冠宇翻了400多篇學術文獻後告訴你：就算打了嗎啡，仍有2到4成的癌症末期病人，每天承受5分以上的中重度疼痛。在那種程度的痛苦裡，叫一個人「保持希望」——這句話誰說得出口？

安寧療護之母趙可式，長年反對安樂死。但她現在不再反對了。不是因為立場軟化，是因為她看見了台灣安寧療護照護不到位的現實。制度兜不住的那些人，我們有什麼資格對他們說：「你要更努力。」

▋你支持的是別人的選擇，不是你自己的準備

好。我不是要說安樂死一定要立法，也不是一定不能立法。我要說一件更現實的事：你支持安樂死，代表你懂尊嚴善終的價值。但「支持這個概念」跟「為自己準備好」，是兩條完全不同的路。立法需要時間。台灣從1982年王曉民的母親去請願，到2025年陳冠廷提出草案——43年了，法還沒過。下一個43年，沒人知道。

但你今天、現在、這個月，可以做的事情，很具體。

預立醫療決定書的諮商預約，今天就可以拿起電話打。你對治療方式的意願，今天就可以跟家人說清楚。你不想成為家人負擔的心情，不要只是掛在嘴邊——讓它落地，變成一個行動。同時，把長照費用的來源、保險的保額、緊急預備金的金額，一項一項對清楚。這些準備做得越紮實，你留給家人的不只是錢，更是一份「不需要為我猜測」的安心。

林淑芬說她跟朋友約好，最好活到75歲。這不是輕生。這是她在還能做決定的時候，親手為自己的人生畫下一條線。

你呢？你的線，在哪裡？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是安寧專家， 但有些想法，想跟你分享。