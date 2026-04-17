2026-04-17 15:21 女子漾／編輯許智捷
便宜機票怎麼買？專家揭「最佳訂票日＋最省月份」5大省錢關鍵一次看
機票越來越貴，但其實你不是買不起，是「買錯時機」。根據GoBankingRates報導，Expedia發佈的《Air Hacks Report》（2026年機票省錢攻略報告），透過數百萬筆數據與最新消費者研究分析，整理出今年最有效的省錢策略。只要掌握這5個技巧，一趟旅程真的可以差很多。
1. 想省最多？8月出發比12月便宜近3成
根據《Air Hacks Report》，2026年最便宜的旅遊月份就是「8月」，平均比12月便宜約29%，等於每張機票可省下約120美元。這其實很好理解，因為12月遇上聖誕節與跨年旺季，價格自然飆高。反觀8月雖然是暑假，但部分市場需求反而趨於平衡，票價出現「甜蜜點」。
如果是國內線（以美國市場為例），1月則是最便宜的月份，因為節後旅遊需求大幅下降。
2. 訂票＋出發都選「週五」最划算
你以為機票價格是隨機的，其實不是。Expedia數據直接指出，「星期五」是最關鍵的一天。
一方面，週五訂票最容易撿到優惠價格；另一方面，若能安排在週五出發，平均可比週日便宜最多8%。而在國內航班中，週二出發更是最省，平均比週日便宜14%。
Expedia公關副總裁Melanie Fish也提醒：「訂票日與出發日的差異，可能就是你多花錢或成功省錢的關鍵。」
3. 訂機票不是越早越好！抓對「時間窗」更重要
很多人習慣提早半年訂票，但報告顯示這反而可能買貴。真正划算的是「剛剛好的時間」。
最佳訂票時機如下：
國內線：出發前15～30天最便宜（平均省130美元）
國際線：出發前31～45天最划算（平均省190美元）
極限撿便宜：國際線出發前8～15天，甚至可省到225美元
但要注意，越晚訂的風險就是航班選擇變少、直飛機會降低，需要自己權衡。
4. 出發機場別只看距離，差價可能超驚人
很多人會習慣從「最近的機場」出發，但Expedia提醒，這其實是最容易忽略的花費陷阱。
報告顯示，美國像是佛羅里達的Fort Lauderdale、Las Vegas等地，平均票價比全國低約25%。相反地，像San Francisco、New York City（JFK）等大城市機場，票價普遍較高。
5. 2026「低價航線」曝光！這些地方現在最划算
如果你是為了省錢而旅行，那選對航線更重要。報告指出，2026年有幾條特別便宜的航線：
美國國內線如拉斯維加斯—聖地牙哥、洛杉磯—拉斯維加斯，平均票價低於160美元
國際線如美國飛Toronto、巴哈馬或宏都拉斯，平均低於275美元
此外，今年機票價格降幅最大的目的地包括Honduras、墨西哥莫雷利亞，以及Tokyo，年減幅最高達25%。也就是說，今年其實是撿便宜飛日本與中南美洲的好時機，飛往這些目的地的機票價格比去年同期下降了高達 25%。
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