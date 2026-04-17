2026-04-17 14:36 女子漾／編輯許智捷
金宣虎6月來台見面會！6/6〈LOVE FACTORY〉票價曝光 合照＋粉絲福利一次看
金宣虎近期戲劇、綜藝、串流作品全面開花，從Netflix《愛情怎麼翻譯？》到實境節目《Bonjour麵包店》，再到攜手秀智主演的Disney+《魅惑》，話題熱度持續攀升之際，也同步帶來好消息，宣布將於6月6日來台舉辦〈LOVE FACTORY〉in Taipei粉絲見面會，睽違近三年回歸台灣，消息一出立刻掀起粉絲暴動。
見面會確定登場 門票4/26開賣
〈LOVE FACTORY〉in Taipei將於6月6日18:00在新北市工商展覽中心舉行，票價分為VIP NT$6,880、NT$5,880、NT$4,880、NT$3,880，愛心票NT$3,440，門票將於4月26日（日）下午5點於拓元售票系統正式開賣。
所有購票觀眾皆可享有Hi-Bye歡送、小卡與台北限定官方海報等福利，此外還設有多項抽選活動，包括VIP區1對5團體合照、A與B區1對10合照，以及親筆簽名拍立得、簽名海報等，進一步提升粉絲互動體驗。
親錄影片向台粉喊話 期待再見面
為了這次台北場，金宣虎特別錄製問候影片，直言「很久沒有在台北和大家見面了，一想到能再見到大家就很期待」，更暖心表示「想親眼看到大家開心的樣子」，展現對台灣粉絲的重視與期待。
首爾場互動爆棚 「LOVE FACTORY」玩出新花樣
日前於首爾舉辦的〈LOVE FACTORY〉見面會以「工廠」概念為主題，金宣虎化身「廠長」登場，透過多元環節與粉絲近距離互動。活動內容從近況分享、作品幕後，到結合角色設定的粉絲諮詢單元，甚至加入「愛的二選一」情境演出，展現輕鬆又幽默的一面。搭配趣味VCR與互動遊戲，讓整場活動節奏豐富、笑聲不斷。
在活動尾聲，他也真誠表示：「能和粉絲見面就是很大的療癒，總覺得一直從大家身上獲得更多。」一句話讓現場氣氛瞬間升溫。
亞洲巡演全面展開 台北站備受期待
延續首爾場的熱度，金宣虎將陸續前往雅加達、神奈川、馬尼拉、台北與曼谷舉辦巡演，其中台北場更被視為人氣指標場次之一。
隨著新作品接連推出與海外活動拓展，金宣虎的國際影響力持續擴大，此次來台見面會不僅是粉絲期待已久的重逢，也將再次驗證他的全球人氣。
更多活動詳情請持續關注主辦單位大步整合行銷官方公告。
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