2026-04-17 14:08 女子漾／編輯許智捷
《超能路人甲》定檔5月15日！朴恩斌×車銀優組「邊緣人聯盟」 超能力失控笑鬧拯救世界
Netflix今（17）日正式宣布全新原創影集《超能路人甲》將於5月15日全球同步上線，並同步釋出定檔海報與首支預告。消息一出，立刻引發劇迷熱議，尤其由《非常律師禹英禑》導演劉仁植再度攜手朴恩斌，更讓期待值持續飆高。
故事設定在1999年，《超能路人甲》以「邊緣人逆襲」為主軸，描繪一群生活在同一社區、原本不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力後，被迫組成團隊，對抗威脅世界的神祕反派。不同於傳統英雄敘事，這群人既不專業也不完美，甚至連自己的能力都掌握不好，反而讓整個冒險過程更加荒謬又充滿笑點。
此次曝光的定檔海報中，「超能路人甲」成員齊聚畫面中央，四周漂浮著各種日常物品，暗示他們對能力的失控狀態。朴恩斌飾演的殷彩馜一臉震驚，車銀優飾演的李雲情則神情專注，崔大勳飾演的孫京勳與林成財飾演的姜羅賓則顯得手足無措，一群「超能力新手」的混亂感呼之欲出。
預告則進一步揭露角色設定。被稱為「城市災難製造機」的殷彩馜，隨興舞動就能引發一連串失控事件；李雲情能讓書本漂浮空中，卻仍顯得笨拙生疏；孫京勳的手機意外黏在手掌上動彈不得；姜羅賓甚至能徒手撕開車門。每個能力都帶著喜劇感，也讓人更加期待這群「非典型英雄」如何面對即將到來的危機。
預告尾聲中，一行人齊聚市政廳進行志工服務，似乎暗示這群被稱為「官方邊緣人」的角色，將在混亂中逐漸建立默契，發展出屬於自己的團隊連結。
《超能路人甲》將於5月15日Netflix全球獨家上線
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