2026-04-17 13:20 巧比。針線包
【影評筆記】張艾嘉睽違多年巔峰之作《女兒的女兒》，如果生命能以另一種方式重來，妳會點頭嗎？
這是一部探討同性生殖、代孕、女性母職與血緣糾葛的作品，張艾嘉睽違多年巔峰之作《女兒的女兒》，挑戰最撕心裂肺的生命倫理題。四個抉擇，妳選哪一個？」
母親與女兒總是吵鬧不休，她們的關係並不密切，但《女兒的女兒》仍牽動著三代血緣的事實，也帶出母親年少未婚生女的拉扯。
女兒與戀人是同性伴侶，她倆前往紐約取卵待孕，有天在出城的公路上發生意外，台灣的母親聽到消息連忙飛去處理。
她不只要接受兩人雙亡的殘酷，還得面對女兒留下的「胚胎」。
法律上，她是繼承人，也就成了那個必須做決定的人：
- 繼續冷凍：保留可能性，卻也保留了放不下的痛。
- 捐贈：讓生命在別處開花，但斷了最後的連結。
- 找代理孕母：完成女兒的遺願，但也將承擔另一個生命的重量。
- 摧毀：選擇告別，讓一切隨風而逝。
有些選擇，不是對或錯，而是你能不能承受。
試問各位，您們會選擇哪個決定呢？
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