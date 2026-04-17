Bebe Rexha 脫離唱片公司成獨立歌手！超嗨的〈New Religion〉撐起視覺新時代！

via Bebe Rexha's Instagram

Hi there，在上一張專輯《Bebe》(2023) 已經過了三年後，Bebe Rexha終於又宣布要發行新專輯《DIRTY BLONDE》(2026) 啦！其實在兩張專輯之間的這段時間，Bebe 有不少單曲問世，不管是個人單曲或是合作曲，所以體感起來倒也沒有在樂壇消失無蹤的感覺，甚至在前年 (2024年) 在 Coachella 音樂節表演結束後，一連發了兩首個人單曲〈Chase It (Mmmm Da Da Da)〉(2024) 和〈I'm The Drama〉(2024)，當時差點都讓我以為新的專輯就要到來了。

而沒想到新專輯的消息一等就等到了今年才出現，現在的 Bebe 沒有和唱片公司合作，目前是獨立歌手的身份，因此在這樣的情況下可以確保此次的作品都是他自己的想要傳達的，而今天想分享的就是他曾說過在這個專輯時代非常重要的單曲〈New Religion〉(2026)。專輯已經確認一共會收錄十三首歌，並且也都各有自己的視覺呈現，在其中已經釋出的這首〈New Religion〉目前不僅看得出來是 Bebe 重視的單曲，同時也是迴響最好的一首！

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〈New Religion〉取樣了Faithless的〈Insomnia〉(1995)，並且 Bebe 直接將 Faithless 列為了合作藝人，而不是僅僅取得授權而已，也讓他們成為了自去年以來二度合作的一個舉動，其中的交情倒是蠻令人津津樂道。在旋律部分聽得出來有〈Insomnia〉的影子，但老實說個人認為 Bebe 已經賦予了完全不同的生命力，在〈New Religion〉中那種鮮明的個人特色是隱藏不了的，擅長詮釋電子舞曲的他，光是聲線就不是一般歌手能夠比擬，如今算是全權掌控了自己想要如何在音樂中傳達自我的話語權，這首歌就顯得更加地發自 Bebe 內心。

對於 Bebe 來說，〈New Religion〉或許是當初在對於音樂生涯覺得迷茫時的救星吧，他在感到憤怒、憂鬱等低潮情緒時創作了這首歌，就像是在黑暗中盲目前行時突然感受到了音樂給予自己的力量，這也和歌名、歌詞中想傳遞給大家的概念相符，Bebe 不只自己透過充滿力量的舞曲走向光明，也通過了音樂這項信仰，試圖將這份活力及正向能量帶給大家，我想他這樣的舉動，也算是真正地將舞曲發揚光大了吧，除了單純地讓人愉悅及情緒高漲，舞曲也是非常有神奇功效的！

這次新專輯的曲目都有自己的視覺影片，〈New Religion〉也不例外，沒有特別準備什麼劇情，Bebe 以熟悉的模樣、也就是舞池中狂歡的狀態去詮釋，這首歌本身也就很適合用這樣的氛圍去演繹，整部影片倒是沒有太多的重點，一直在舞池中舞動的 Bebe 貫穿了全場，這時候我認為大家只要跟著音樂一起嗨起來，就是感受這首歌的最好方法了！

Bebe Rexha 一直是我認為很有想法的歌手之一，老實說在爆紅之後他的音樂生涯並不算順遂，雖然偶有熱門的單曲出現，像是上一張專輯收錄了和David Guetta合作的〈I'm Good (Blue)〉撐起來流量，但大家對於 Bebe 個人的認識真的不算太多。這次即將到來的視覺概念專輯《DIRTY BLONDE》可謂是他精心準備的一場盛宴，光是現在每週都發行一首歌就夠讓我驚喜了，要是之後能在音樂節、演唱會上看到完整的演出豈不更令人興奮？！

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🎧〈New Religion〉官方收聽連結：bebe.ffm.to/newreligion

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