2026-04-17 11:58 女子漾／編輯許智捷
小賈斯汀〈Baby〉唱哭全網！與「吹牛老爹」Diddy事件再被翻出 過往爭議一次看
小賈斯汀（Justin Bieber）近日在 2026 年 Coachella 科切拉音樂節驚喜登台，這也是他睽違 4 年的大型舞台演出，他以簡單、純粹又真誠的方式完成表演，並在舞台上透過 YouTube 搜尋〈Baby〉、〈That Should Be Me〉、〈Favorite Girl〉等早期代表作，與大螢幕中少年時期的自己隔空對唱，打造多個引爆社群討論的經典瞬間，也因為這次演出再度勾起外界對他過往經歷的回顧，使得他與美國嘻哈傳奇吹牛老爹」 Diddy（Sean Combs）相關的過往話題再度被搬上檯面，引發網路新一波討論與關注。 一起來回顧這段事件始末。
小賈斯汀、吹牛老爹事件？
美國饒舌歌手兼製作人「吹牛老爹」 Diddy（Sean Combs 近年捲入多項刑事指控案件，並於 2025 年在紐約聯邦法院接受審理，案件審理期間，他否認相關指控，最終陪審團裁定部分較重罪名不成立，但仍有涉及運送他人從事賣淫活動的罪名成立，引發外界高度關注與爭議，隨著案件發展與相關討論持續延燒，外界也開始流傳更多與他過往人際網絡相關的傳聞，其中包括歌手小賈斯汀（Justin Bieber）也被部分輿論點名可能曾被波及或牽連其中，不過相關說法目前多來自網路與未經證實的消息，仍缺乏明確官方佐證。
小賈斯汀（Justin Bieber）在事發一年後終於透過身邊人士明確澄清，表示「吹牛老爹」 Diddy 從未對他有任何性或其他形式的虐待，報導指出，兩人互動多為公開節目上的「表演性質」並無私交，小賈斯汀實際上是與 Diddy 兒子們為朋友，然而小賈斯汀發言人同時強調：「雖然小賈斯汀不是受害者，但確實有其他人曾受到傷害，將焦點轉移只會模糊受害者應得的正義。」 Diddy 被控性侵、人口販運等多起跨州犯罪行為，部分案件時間甚至可追溯至 1990 年代。
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