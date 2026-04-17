台中戒指DIY推薦【銀戀AdoSi】台中一中店-手作課程推薦，情侶、家人、長輩一起動手製作銀戀手作戒指。親子金工初體驗，可使用文化幣喔!

想親手做出屬於自己的戒指嗎?

我本身很喜歡各種手作體驗，

尤其帶著小孩一起，增加回憶又有意義。

做過許多不同的體驗，唯獨金工還沒有嘗試過。

銀戀AdoSi自台南起家，高雄、台中都有分店，

在這裡可以親手打造獨一無二、高質感純銀戒指，

跟著我一起去體驗，當個一日金工師吧!

銀戀AdoSi 台中一中店 地理位置

AdoSi 銀戀是來自南部的品牌，2013年從台南安平出發。

主要販售許多銀飾，以及金工手作體驗與專業課程教學。

目前有台中一中店、台南安平店、東寧店、誠品店，

以及高雄SKM PARK店、文直旗艦店各兩間。

台南誠品店跟高雄SKM PARK店是在百貨公司裡面，

還有台南台南東寧門市工作室可以預約體驗。

我們這次就是在台中一中店體驗，

位於一中街上的兩層樓店面，空間寬敞舒適。

銀戀AdoSi 台中一中店 門市環境

雖然是販賣銀飾的店，走進去的感覺卻很放鬆，不會有任何壓迫感。

可能是我個人問題，每次進去到賣飾品的店，

無論是百貨公司內的櫃位，或者一般店家，我都會覺得有點緊張。

哈哈，可能精緻與高級的東西，

就會不由自主給我一些不同的感覺。

但在銀戀AdoSi不會喲!

因為服務人員態度親切，或許加上店面設在一中街的關係，

這裡就是充滿著青春氣息，輕鬆的氣氛。

銀戀AdoSi 台中一中店共有兩層樓，

一樓店面擺放商品櫃，陳列著手鍊、戒指、耳環、項鍊等等飾品。

再往裡面走，有一間穿洞室，這裡也有穿洞的服務。

而我們今天是來當一日工匠的，繼續往樓上走，

金工手作體驗課程是在二樓的教室上課。

教室有著寬大的木桌，桌上擺放著各種工具，看起來很專業。

雖然對這些工具感到很陌生，

第一次當金工師，我還是興奮大過於緊張。

銀戀AdoSi 台中一中店 手作戒指分享

那就動手來做戒指吧!

製作以前，會先讓我們選擇想把戒指戴在哪一指，確定戒圍。

我才知道原來戒指戴在不同手跟手指頭，

代表的意義有這麼多耶!

因為跟林恰恰已經有婚戒了，我這次想跟苳一起做個母女戒。

DIY手作對戒真的很特別，

情侶、家人、長輩都很適合一起來動手製作美麗銀戒。

我選擇要戴在右手的中指，提升運勢；

苳則是右手的無名指，緩和壓力。

話說她是有多少壓力啊?

這天帶著我們製作的金工師名叫資評，

專業溫柔又有耐心，是真的很有耐心耶!

苳回家還跟我說:「那個老師超有耐心的，媽媽妳要多跟她學習。」

拜託!

如果我在外面當金工師，對來上課的學生我也會很有耐心好嗎!(應該吧??)

銀戀的戒指是925純銀，是國際公認的製作飾品標準銀。

也是因為有了這次的體驗，

我才知道，原來戒指是從一條長長的銀條開始做起的。

從將銀條用火烤變軟、塑形，再調整，

從零到完成，大概需要1.5-2小時。

因為會有使用到火烤的部分，如果像我們一樣想親子同行，

建議年紀要在國小以上的孩子，而且家長必須陪同，會比較安全喔!

其實做戒指真的是一個很療癒的過程，跟我喜歡做甜點的道理是一樣的。

每一個環節你都會全神貫注，非常投入且認真。

從長長的銀條，把它變成戒指的樣子，

經過一道道程序，使用不同的工具，

除了滿滿的新鮮感以外，還有更多的成就感。

金工老師每一個步驟都會仔細地講解、示範，也在旁邊協助，

即使是像我們這樣完全沒經驗的新手，都能順利完成。

看著自己親手打造的戒指慢慢成形，真的是一個很棒的回憶。

銀戀AdoSi 台中一中店 成品:平面莫比烏斯銀戒

經過近兩個小時的努力，

得到一日銀匠的認證，我們完成了第一個手作戒指。

看這成品，是不是超美啊!

我選擇做的款式是平面莫比烏斯銀戒，以莫比烏斯環的扭轉結構為核心，

靈感來自數學符號 ∞，代表永恆。

大家也可以在戒指上鑲鑽、刻字、鍍色、指紋品項，這是要另外加購費用的。

尤其如果是情人對戒，應該會蠻需要刻字。

我個人覺得這個款式簡簡單單就很美，便沒有再另外多做其他裝飾囉!

銀戀AdoSi 台中一中店 相關資訊

如果是外國朋友想體驗，銀戀AdoSi也有提供英文教學喔!

店家可以使用文化幣，台中金工體驗分享。

跟朋友、家人、另一半，

一起度過美好療癒的手作時光吧!

官網：銀戀

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