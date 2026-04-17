2026-04-17 11:38 造咖
水壺變身穿搭配件！7款高顏值隨行杯爆紅 從法式極簡到明星愛用款全都想收
說真的，現在的水壺早就不只是「裝水的容器」從健身房、辦公室到通勤路上，一只好看的水壺，幾乎已經等同於你的生活品味配件。這一波水壺市場，不只比功能，更比設計、質感，甚至還比「好不好拍照」。從法國極簡風、義大利設計師聯名，到社群爆紅潮流款，各大品牌紛紛出招，讓人一不小心就想再多買一個，這次幫大家整理7款近期討論度超高的水壺與隨行杯，無論你是顏值派、機能派，還是單純杯控，這份清單都很值得收藏。
1.SANTECO：把「不費力的時髦」裝進水壺裡
來自法國的生活風格品牌SANTECO，這次正式登台，可以說是為水壺界帶來一股久違的「優雅革命」。主打的GEMINI真雙飲吸管保溫杯，把法式設計哲學「Less is More」發揮到極致，外型沒有多餘裝飾，卻越看越有質感。霧面瓶身搭配低飽和色調，不論是帶去咖啡廳還是健身房，都毫無違和。
功能上更是亮點滿滿！它採用專利「真雙飲」設計，透過內部鋼珠結構，能依照杯身傾斜角度自動切換「吸管」或「直飲」，完全不用手動調整，這種「直覺式設計」，讓喝水這件事變得流暢又優雅。再加上可拆式杯蓋、人體工學提把與貼唇飲口設計，從清潔到使用體驗都考慮周全，說它是「水壺界的法國女人」，真的不誇張。
2.Nespresso×Blue Bottle Coffee：把精品咖啡儀式感帶著走
如果你是咖啡控，這波聯名真的會讓人失守。Nespresso攜手Blue Bottle Coffee推出的限量系列，不只咖啡機與膠囊話題滿滿，連隨行杯也充滿設計感。由義大利設計師Federico Peri操刀的Travel隨行杯，以透明外層搭配細緻紋理，讓冰咖啡的層次與光影直接變成日常風景。握在手上的觸感也很穩定，不只是好看，更是實用。某種程度上，這已經不是杯子，而是「移動式咖啡儀式」。
3.Owala：社群爆紅的雙飲設計王者
如果你最近滑IG或Threads，一定看過Owala。它最厲害的地方在於「雙飲口設計」可以用吸管優雅小口喝，也可以直接大口暢飲，兩種模式共存而且切換自然。吸管流速順到被網友狂讚，甚至有人形容「喝水變享受」再加上每一季推出的繽紛配色與各種聯名，成功把水壺變成潮流配件，連Rosé都被拍到使用，也難怪人氣一路飆升。
4.Stanley：百年老牌變身潮流Icon
說到水壺界的「長青樹」，Stanley絕對榜上有名。經典款防漏吸管隨手杯 不只保冰效果強，還因為大容量＋手柄設計，在歐美社群爆紅。加上顏色選擇多、可客製化貼紙或文字，讓它從工具變成個人風格的一部分，甚至像G-Dragon、Jennie等大咖明星都愛用，也讓這個百年品牌成功翻紅，變成年輕人最愛的「潮水壺」。
5.HOLOHOLO：台灣咖啡魂的延伸
HOLOHOLO背後是一群熱愛咖啡文化的團隊，從代理精品咖啡器具起家，逐步延伸到環保杯領域。旗下 STTOKE保溫杯搭配「Hydrate+擴充水蓋」，可以直接增加容量，還提供吸管與直飲兩種模式，實用度大大提升。材質採用Tritan™，耐高溫又不含BPA，對日常使用來說更安心。
6.康寧餐具：SNOOPY控會失控的可愛系列
康寧餐具這波直接打中可愛派的心！SNOOPY「花野拾光」與「旅行趣」系列，以奶油色、嫩綠與軍藍打造不同風格，從文青到活潑通通有。容量從360ml到720ml，搭配不同杯型設計，不管是辦公還是戶外都適用。不只好看，材質還使用316醫療級不鏽鋼與鋅陶瓷塗層，在安全與機能上也沒有妥協。
7.星巴克：把夏天裝進杯子裡
今年夏天，星巴克用「Bearista™度假村系列」幫大家提前放假。整體設計走復古海島風，從棕櫚樹、衝浪板到熊寶寶角色，充滿度假氛圍。配色則以奶油黃、鼠尾草綠與橘色為主，視覺上非常療癒。不管是冷水壺還是不鏽鋼隨行杯，都很適合當「日常小確幸」單品。
看完這一輪，不難發現現在的水壺，真的不只是喝水用。它可以是風格、是態度，甚至是一點點「讓生活變更好的儀式感」。無論你偏愛極簡法式、潮流聯名，還是療癒可愛風，選對一只水壺，真的會讓每天多喝幾口水（這點很重要）。
【本文為造咖授權提供】
延伸閱讀
甜點吃貨請看！4月甜點清單：beard papa's抹茶生乳泡芙、初韻超Q舒芙蕾
吃喝版圖更新！6大登台美食：COMPOSE金泰亨聯名飲品、Soranoiro東京蔬菜系拉麵
4月微醺這樣喝！臺虎「櫻花白桃氣泡調酒」，罐頭豬LuLu聯名梅酒
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower