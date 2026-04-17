2026-04-17 12:08 女子漾／編輯王廷羽
CP查理回來了！Charlie Puth演唱會2026桃園開唱 搶票時間＋必聽神曲一次看
睽違兩年，Charlie Puth 再度來台！這次直接帶著《Whatever’s Clever! World Tour》空降桃園陽光劇場，從抒情神曲到R&B節奏一次全開，消息曝光後立刻引爆粉絲討論。更狂的是，他還提前在西門町留下「YOU JUST WANT ATTENTION」神秘彩蛋，直接預告降臨台灣，讓整個社群瞬間嗨起來。這篇幫你把演唱會時間、票價、搶票節奏到必聽歌單一次整理好，準備開搶前先看這篇就夠。
文章目錄
Charlie Puth是誰？從〈See You Again〉紅到全球的音樂才子
Charlie Puth是誰？從〈See You Again〉紅到全球的音樂才子
Charlie Puth來自美國紐澤西，是當代流行樂壇最具代表性的創作型男歌手之一，他的特色不只是好聽，還讓人「旋律一聽就記住」。從出道曲〈Marvin Gaye〉開始打開知名度，到與Wiz Khalifa合作的〈See You Again〉直接橫掃全球排行榜，更成為無數人青春回憶中的經典。
後續像〈Attention〉、〈We Don’t Talk Anymore〉等作品，不只持續霸榜，也讓他在全球累積超過350億次串流收聽。除了歌手身分，他也長期替 Justin Bieber、Katy Perry 等歌手創作，是少數「幕前幕後都強」的音樂人。
近年他也積極拓展跨國合作版圖，與韓團 BTS 成員 Jung Kook 合作推出〈Left and Right〉，一上線就引爆全球話題，也讓他的音樂觸及更多不同世代與族群。
Charlie Puth 演唱會桃園場資訊一次看
Charlie Puth 演唱會桃園場資訊一次看
Charlie Puth《Whatever’s Clever! World Tour》演出日期：2026年10月18日（日）
演出時間：20:00（實際依現場公告）
演出地點：桃園陽光劇場
票價：NT$ 4,380～NT$ 5,980、身障優惠票：NT$ 2,190
Charlie Puth演唱會VIP福利
Charlie Puth演唱會VIP福利
WHATEVER’S CLEVER! MERCH PACKAGE（NTD 10,400）
➤ 最貴站區門票一張
➤ 由藝人親自挑選的周邊小禮
➤ 專屬VIP掛牌及掛繩
➤ 首批優先入場資格
➤ 周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）
Charlie Puth 演唱會售票方式一次看
Charlie Puth 演唱會售票方式一次看
1. Charlie Puth 藝人官方預售
預售時間：2026/4/20（一） 12:00－23:59
2.星展萬事達卡卡友預售
預售時間：2026/4/21（二） 10:00－4/22（三） 10:00
（僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款）
3. Live Nation Taiwan 會員預售
預售時間：2026/4/22（三） 12:00－23:59
會員註冊及預購流程見LIVE NATION 官網
4.正式開賣
售票時間：2026/4/23（四） 12:00
售票平台：拓元售票系統
5.台灣大哥大／MyVideo 會員專區
售票時間：2026/4/23（四）－4/26（日）
購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服 app 優惠專區及 MyVideo 會員中心
CP查理回來了！Charlie Puth必聽歌單推薦
CP查理回來了！Charlie Puth必聽歌單推薦
〈We Don't Talk Anymore〉
〈Attention〉
〈One Call Away〉
〈Cheating on You〉
〈Left and Right〉
〈See You Again〉
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower