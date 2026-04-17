【演員專題】187cm 治癒系暖男！「豆腐臉」小鮮肉金載原：從《我們的藍調》初戀到《名校的階梯》霸總的進化之路

在韓國演藝圈，有一種顏值被稱為「豆腐臉（Dubu-sang）」，意指長相清爽、乾淨，沒有攻擊性，卻讓人越看越著迷。金載原正是這類型的佼佼者。擁有 187 公分的模特兒身材，卻配上一副無害的少年笑顏，這種「反差感」讓他從 2022 年出道起就備受矚目。站在 2026 年的今天回頭看，他不僅僅是靠臉吃飯，更是一位極具靈氣的實力派。

【關於金載原1】Z 世代的誕生：平凡家庭孕育的藝術靈魂

2001 年出生於首爾的金載原，與許多演藝世家不同，他的成長環境相對平凡且單純。據他身邊的人透露，金載原從小就是個性格溫和、有禮貌的孩子，這或許解釋了為何他在螢幕上總能散發出一種與生俱來的「乾淨感」。

家人的支持是他演藝之路的墊腳石。儘管在高中時期才正式決定要走上表演這條路，但父母並未施加壓力，反而鼓勵他去追求自己的夢想。這種充滿愛的家庭環境，造就了他現在穩定、不浮躁的演藝心態。

【關於金載原2】模特兒界的「小巨人」：從伸展台跨越到鏡頭前

由於擁有 187 公分的優越身高，金載原最初是以模特兒身分踏入演藝圈。他曾簽約於 Mystic Story 旗下（該公司由著名音樂人尹鍾信創立），在模特兒時期，他便以優雅的體態與能消化各種風格的臉孔在時尚圈嶄露頭角。

然而，對他而言，模特兒只是一個過程，真正的目標始終是「演員」。他在訪談中曾說過：「模特兒是用身體在說話，而演員是用靈魂在溝通。」這份覺悟讓他比同期模特兒更早開始鑽研劇本與表演課程，為日後的轉型埋下伏筆。

【關於金載原3】名校出身的優等生：中央大學戲劇電影系的專業洗禮

不同於許多僅靠外貌入行的偶像演員，金載原是貨真價實的「科班出身」。高中就讀首爾藝高戲劇電影的他考入了韓國演藝圈的殿堂級學府——中央大學戲劇電影系（著名的校友包括河正宇、玄彬等）。

在大學期間，他並未急著接戲，而是紮實地學習表演理論與劇場實務，這段經歷給了他深厚的底蘊，讓他即便是在出演配角時，也能精準捕捉角色的細微情緒。身為評論家，我常在新生代演員身上看到「演技浮躁」的問題，但在金載原身上，你卻能看到一種與年齡不符的沉穩。

【關於金載原4】一秒入坑的奇蹟：10 分鐘《我們的藍調》驚艷全韓

如果要選出金載原的「命運之作」，那絕對是 2022 年的《我們的藍調時光》。他在劇中飾演車勝元的少年時期（高漢修）。雖然戲份不多，但他穿著高中校服，在濟州島的陽光下，對著少女展現燦爛笑容的那一幕，瞬間引爆韓國論壇熱搜。

「那個演少年漢修的男生是誰？」成為當時最火熱的關鍵字。金載原成功地演繹了初戀的青澀與悸動，那種純粹的少年美，讓他被媒體封為「國民初戀接班人」。這僅僅 10 分鐘的火花，正式開啟了他的大勢之路。

【關於金載原5】演技轉型：從《King the Land》最帥空少到《名校的階梯》霸總

隨後的《King the Land（歡迎來到王之國）》，金載原飾演溫柔體貼的後輩李路雲，成功吸引了一大票姊姊粉。然而，他並不滿足於此。在 Netflix 原創劇《名校的階梯（Hierarchy）》中，他挑戰了性格高冷、城府極深的校園權力者金俐晏。

這次的表現讓業界大為驚艷。他證明了自己不只能演陽光男孩，更能詮釋內心破碎、陰暗的角色。他在劇中展現的禁慾美與壓抑的爆發力，讓他徹底擺脫了「花瓶」的標籤，正式邁向「實力派男星」的行列。

【關於金載原6】私底下的「Gap 萌」：運動狂、愛犬人士與繪畫天分

螢幕外的金載原，是一個極具生活情趣的年輕人。他是一個標準的「運動迷」，為了維持 187 公分的健美體態，他對重訓與各種戶外運動近乎癡迷，這也造就了他「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的好身材。

此外，他還是個出了名的「狗奴」，經常在社群媒體上分享與愛犬的互動，那種溫柔的神情總能融化粉絲的心。更令人驚訝的是，他私下對繪畫非常有興趣，這種安靜、感性的愛好與他陽光的形象形成了迷人的「反差萌」，展現了他內在細膩的一面。

【關於金載原7】柔美的男人將成為「巔峰」？新生代男演員的「績優股」

要說 2026 年最讓全球粉絲激動的消息，莫過於金載原正式接下《柔美的細胞小將 3》男主角——申馴鹿。在原著網漫中，申馴鹿是女主角柔美感情旅程中的「終點站」，也是人氣最高的一位男性角色。

申馴鹿是一個職場中專業冷靜、私底下卻有著極大反差萌的角色。金載原那種「平時清冷、笑起來甜死人」的特質，與申馴鹿簡直是不謀而合。據悉，為了完美詮釋這位柔美最終的男人，金載原甚至特別研讀了多遍漫畫。這部劇的播出，無疑會讓金載原的人氣推向另一個全球性的高峰。

除了《柔美的細胞小將 3》，金載原的腳步完全沒有停下來。據傳他已經接下了《那年，我們的夏天》的導演金銳真的新作《我也反對我的戀愛》男主角一位，隨著這兩部重磅作品的加持，2026 年的金載原，絕對花路一直走下去。

推坑人妻總結：金載原的魅力核心

如果你喜歡那種「看著他笑，世界就亮了」的療癒感，那你一定要追金載原的作品。但他會帶給你的驚喜遠不止於此——你會在他深邃的眼神中，看到一個演員對表演的敬畏與野心。

推薦必看三部曲：

入坑首選：《我們的藍調時光》（感受純粹初戀感） 沉淪首選：《名校的階梯》（領略高冷禁慾美） 療癒首選：《柔美的細胞小將 3》（尋找理想型老公）





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