別讓鏡頭吃掉妳的專業！遠端面試全攻略 教妳穿出、談出高錄取率

編輯/鄭欣宜撰文

在這個數位辦公成為標配的時代，視訊面試早就不只是「把電腦打開」這麼簡單，它更像是一場微型的個人品牌發佈會。身為一個對美感與細節有著極致追求的女子，我們絕對不能容許自己在鏡頭前看起來像是在地窖裡開會，或是背景亂得像剛被外星人劫掠過。

視訊面試考驗的不只是妳的專業能力，更是妳對環境控制與數位工具的掌控力。別讓那些低級的硬體失誤掩蓋了妳閃閃發光的才華，現在就跟著這份攻略，把妳的房間佈置成最有質感的專業面試間，讓面試官隔著螢幕都被妳的氣場折服。

1.打造高級光影

視覺效果是視訊面試的第一戰。請務必選擇「面光」的位置，最好是正對著窗戶接受自然的暖陽光，這會讓妳的膚色看起來清透。如果面試在晚上，請祭出妳的網美補光燈，或者在電腦後方放一盞色溫柔和的檯燈。切記不要背對光源，那會讓妳看起來像在演偵探劇裡的神秘證人。一個光線明亮的畫面，會讓面試官覺得妳神清氣爽，這比任何專櫃粉底液都還要有效。

2.背景就是隱形名片

妳的背景正在偷偷說出妳的秘密。與其使用那種會讓妳邊緣閃爍、看起來很廉價的虛擬背景，不如找一面乾淨的白牆，或是整理出一個帶有綠色植物與幾本書的角落。這種實景背景能展現妳真實的生活質感與條理。如果家裡真的暫時沒法見人，選擇模糊背景的功能會比放一張假夏威夷沙灘照來得專業得多。記住，畫面的簡約感，就是妳專業度的延伸。

選擇一間靜謐的辦公室，或者是家裡的白牆空間視訊，讓面試官覺得妳有所準備。圖/123RF圖庫

3.平視角度才是最有自信的視角

很多人習慣低頭看筆電螢幕，但在視訊中，這會讓妳看起來像是在俯視面試官，而且還會不小心擠出雙下巴。請拿幾本厚厚的原文書或是專業雜誌，把筆電墊高到鏡頭與妳的眼睛平齊的位置。這樣當妳看著鏡頭時，就像是在與對方進行靈魂對視。這種平視的角度不僅能讓妳的臉型更精緻，也能傳遞出平等的專業感與自信心。

4.數位設備的測試與備案

視訊面試最不能容許的就是網路lag或沒電。面試前三十分鐘，請確認妳的耳機連線穩定、筆電插上電源，並進行一次錄影測試。建議把手機的網路熱點也準備好，萬一 WiFi 突然鬧脾氣，妳能在十秒內無縫切換，這種危機處理能力如果被面試官發現，反而會變成妳的加分項。

視訊最不能容許的就是網路lag或沒電。面試前三十分鐘，可以一邊喝飲料，一邊確認剪報內容，以及耳機連線穩定、筆電插上電源，並進行一次錄影測試。圖/123RF圖庫

5.眼神交流的社交技巧

這是一個反直覺的重點：面試時，請看著「鏡頭」而不是看著螢幕上的「對方」。如果妳盯著螢幕裡的臉看，在對方的視角裡，妳的眼神是向下的。當妳看著那個小小的圓形鏡頭說話，面試官才會感覺妳正在跟她進行眼神接觸。妳可以在鏡頭旁邊貼一張寫著「笑一下」的小貼紙，提醒自己保持放鬆且專業的表情，這種小巧思能讓妳在緊湊的問答中依然保持魅力。

6.穿搭完整

雖然視訊通常只拍到上半身，但我強烈建議妳「整套穿好」。別以為穿著睡褲面試沒人知道，那種「下半身很隨便」的心態會潛移默化地影響妳的語氣與姿態。穿上一條俐落的西裝褲，能讓妳的坐姿更挺拔，聲音也會更有力量。選擇一件色彩柔和但剪裁硬挺的上衣，避開太過細碎的條紋（那會讓螢幕產生擾人的閃爍感），妳就是鏡頭前最有說服力的候選人。

視訊面試其實就是一場關於「準備」的實力展演。當妳把光線、角度與設備都調校到完美狀態，妳就已經成功了一半。剩下的，就是把妳對這份工作的熱情，透過那穩定的網路訊號，精準地傳遞到對方的螢幕裡。維持優雅，保持條理，妳會發現隔著鏡頭展現魅力，其實比面對面還要能掌握節奏。

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