【選書】天選之人是幸運還是考驗？小女兒給乩身父親最親密的告白—《附神：我那借身給神明的父親》

父親曾說懂命理的人，都知道人的命運是不能被說破，否則將起大變化，如果父親命中注定無法依靠任何親人，甚至要時常被身邊的人拖累，那麼在我寫下一切之時，彷彿詛咒般禁錮的命，會不會就此被破除，我願當那個被依之人，直到命運的終點。

關於乩童與民間信仰的作品，之前曾經看過學者林瑋嬪的《靈力具現》，它探討了傳統宗教在都市化的社會變遷下，所面臨的挑戰與改變；而這次要介紹的《附神：我那借身給神明的父親》，則是從一個女兒的身份出發，在陳述對父親愛意的同時，也讓讀者近距離看見乩身位處在人神交界的矛盾處境。理應是祝福，卻往往帶來更多的苦難與掙扎，甚至外溢到身邊的親近之人，乩身為了渡救世人而成為神明的載體，諷刺的是這樣的大愛，卻可能也讓自己的人生成為一場艱困的修行。

成為神明的代言人是福還是禍？

身為神的代言人具有怎樣的意義？剛好前幾週上映了同樣主題的影集，在主角大展神威的同時，許多人大概對這樣超乎常人的身份產生嚮往；而在《附神》中的父親，就是現實存在的乩身，不只會為迷惘的眾人指引方向，也具有能夠處理陰陽兩界事務的能力。因為是神靈顯現的載體，乩身同樣也獲得信徒仰望的目光，但它也往往容易變質成為詛咒，就如同作者父親般，一生都陷於受傷與背叛的輪迴裡。

《附神》總共分成三個部分，輯一「入乩」談的是作者從小女兒位置，近距離觀察乩身父親，還有成長時期家裡風景變化的紀錄；輯二「日常」則著重在自身的成長體悟；輯三「退乩」寫的則是父親神力退去後，家族事過境遷的感觸，並且進一步去描寫兩人之間既近又遠的微妙距離。其中最能夠抓住讀者眼球的，大概還是最前面，關於父親成為乩身後並沒有獲得庇佑，反而因為奉行「渡世人」的理想與正直，被當成免洗筷、冤大頭的諷刺場面。

以神為題目 寫的依舊是多變的人性

有神力救苦救難的是神明，但大多數時間屬於凡人乩身卻連帶必須背負這樣的期待，尤其當他擁有的比別人更多，無私奉獻也將成為眾人眼中理所當然的義務。書中的父親因為曾做生意發財成為他人眼中的肥羊，就連親友的債務都必須毫無怨尤地處理，否則就將背上罵名；但對於這樣的付出，他人在受益後往往只會轉身離開，或者立刻成為謠言製造器，等到又有所求才會可憐兮兮地央求下一次的救贖。這樣的反轉在呈現人性陰暗面的同時，也會讓人和作者一起質疑神明的存在與行善的意義。

不只是那些令人髮指的信徒面孔，父親過度在意他人目光，讓自己與整個家庭被迫「聖母」的惡性循環。其實神明並不是沒有給予忠告，但在自身無法有所節制的情況下，一切都是枉然；也預示了就算成為少數能夠容納神明的容器，人性終將是最大的苦難，就連善良也可能帶來更多紛擾。

同樣是代言 這次渡世人而是給予父親救贖

以「神」為名，但其實《附神》圍繞的主題還是在於人性，文字中的「父親」更常見於你我周圍；他們往往說著最狠的話、做著最單純的夢，期待善意能夠換得回報，卻總是被現實所背叛。但在陳述那些荒謬與諷刺的同時，作者對於父親的真摯情感也同樣藏在文字當中；神明藉由父親訴說，作者自己則用文字為父親發聲，但這次他們不用拯救世人，只需要療癒、成為彼此的救贖，就足以讓這些被寫下的文字功德圓滿。