台灣87.5%的人說怕買錯房，但沒人在問自己到底為誰買—— 一個問題，可能比所有房市數據更值得你在簽約前想清楚

那天有個朋友跟我說，他說，他最近在看房。看了差不多半年，每個週末都去，看了幾十間。然後他說，他現在反而更不知道該怎麼辦。我問他為什麼。他說：「因為每個人跟我說的都不一樣。建商說現在不買會買到過時的房子。房仲說現在是買方市場，可以殺價。朋友說等一下，2026年下半年才是低點。爸媽說有土斯有財，趕快買。」然後他問我：「你覺得我應該買嗎？」我沒有直接回答他。

我問他：「你知道你為什麼想買房嗎？」他愣了一下。

▋「過時」這個詞，在台灣房市史上第一次出現

某份調查說，87.5%的台灣民眾認為傳統住宅即將過時。說未來的房子需要AI系統、智慧節能、共享空間，說現在那些傳統設計的房子，很快就會沒人要。這句話讓很多人開始焦慮。我理解那種焦慮。買房是人生裡金額最大的決定之一，很少人有機會反悔。你當然不想買錯。你當然害怕十年後你的房子變成「舊款式」，賣不掉，住起來也不對勁。但這個焦慮有一個盲點。

它讓你把注意力放在「房子對不對」，而不是「你為什麼要買這間房子」。

▋台北老公寓住了20年的人，從來沒問過自己的房子「夠不夠智慧」

我認識一個人，住在中山區，屋齡將近35年的公寓，沒有對講機系統，電梯老舊，外牆有一塊要修。但他從來沒想過要換。他說，這棟樓住了二十幾年，樓上樓下都認識，附近的市場、診所、公園，用走的十分鐘以內全部到，孩子小時候的學校還在那條街的轉角。他說：「我知道我的房子不夠新。但我住在這裡有一種安心感，那種感覺不能換算成坪數或坪單價。」

我聽到這句話，突然覺得很多關於房市的討論，漏掉了什麼很重要的東西。

▋2026年的數據能告訴你的，和不能告訴你的

2025年全台買賣移轉棟數萎縮至26.1萬棟，九年新低。七大都會區議價率普遍在9.8%到13%之間，高雄甚至預估到17%。央行第七波信用管制持續，建商庫存壓力接近臨界點，部分區域蛋白區已經在鬆動。這些數字都是真的。它們可以告訴你「現在比兩年前更有條件談判」。但它們告訴不了你：你買這間房子是為了什麼。是因為怕繼續租錢白花？是因為有個空間想給父母住？是因為你想要一個真正屬於自己的地方，可以隨便釘釘子掛畫，可以把牆壁漆成你喜歡的顏色？還是因為每個人都說你應該買，你不想是那個沒買的人？

這些答案，只有你自己知道。

有件事很少人在簽約前想過：如果明天收入停了，這間房子我還住得起多久？不是要嚇誰，只是那個答案，通常比你想的更需要認真對待。一間房子帳面上是資產，現金流不夠的時候，它救不了你。

▋房子夠不夠「未來感」，不是最難的問題

最難的問題是：這個空間，能不能讓你在裡面好好生活？能讓你在裡面喘氣。能讓你早上起來不覺得累。能讓你某個週日下午，坐在那個光線剛好的角落，什麼都不做，也覺得還不錯。我不知道AI管家能不能給你這個感覺。我也不知道傳統設計的房子能不能。這件事，不在調查數字裡，不在坪數和容積率裡，不在建商的發布稿裡。它在你自己知不知道，你買房這件事，到底是在回應誰的需求。

是你的？還是別人替你定義的那個「應該」？

簽約之前，值得想一次。

我是JＴ， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房仲專家， 但有些想法，想跟你分享。