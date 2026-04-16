2026-04-16 19:23 女子漾／編輯王廷羽
曾敬驊戀愛了？緋聞後首回應戀情狂喝水、羞到結巴！新作《失樂園》揭開5大社會真實面
新生代男神曾敬驊近日與擁有17萬粉絲的網紅羅念傳出緋聞，引發全網關注！今（16）日他出席新片《失樂園》試映會，首度直球面對感情提問。現場他緊張到狂喝水，還略顯結巴地擠出招牌靦腆笑容回應：「就是正常交友關係，謝謝大家的關心！」低調的態度給足了外界想像空間。有趣的是，他在片場主動向飾演阿嬤的演員要LINE想討論劇本，竟慘遭對方一句「現場講就好」直接打槍，讓他自嘲迎來了「人生第一次被拒絕」。
不過，八卦話題再熱烈，也敵不過這部新作帶來的震撼，《火神的眼淚》導演蔡銀娟再度發功，執導的《失樂園》將鏡頭對準台灣育幼院與高風險家庭。這部電影宛如一把精準的手術刀，劃開了社會最沉重的角落，這篇女子漾為你盤點《失樂園》揭露的「5大社會真實面」，看完也許會讓你對這個世界有不一樣的體悟。
文章目錄
1. 真實霸凌事件揭開育幼院黑暗角落
《失樂園》最讓人毛骨悚然也最心痛的設定，就在於其背後的真實性，故事源自真實的霸凌事件，導演與劇組也進行長期的田野調查，導演親自走訪第一線，揭開高風險家庭孩子進入育幼院體系後的處境，《失樂園》殘酷地告訴我們，制度的限制往往讓本該是避風港的地方，長出無法忽視的暗角。
2. 曾敬驊曬黑做苦工演出底層疲憊青年
曾敬驊這次徹底拋下男神光環，飾演長期承受生活壓力的青年，他為了完美詮釋底層勞動者的模樣，他刻意曬黑，更親自下海體驗灑農藥、搬金紙等粗重工作。社會底層的真實面貌往往缺乏戲劇化的崩潰大哭，曾敬驊精準演繹出那種「長期累積的疲憊感」。這種為了生存而麻木的壓抑，遠比痛哭流涕還要刺骨。
3. 范少勳詮釋生輔員承受第一線情緒壓力
范少勳化身「最帥生輔員」蔡仁興，一肩扛起最沉重的情緒重擔，作為孩子與現實之間的橋梁，社工必須建立信任，同時得面對關係隨時可能破裂的無力感。片中一場雨中的對手戲，童星自然的真實反應讓范少勳第一顆鏡頭就當場逼哭導演，電影突顯了第一線人員的真實困境：他們同為血肉之軀，在承接社會最破碎的一面時，往往也必須獨自吞下巨型的無力感。
4. 丁寧揭社工角色其實是在接住崩潰
實力派演員丁寧在拍攝前深入育幼院田調，道出了一個顛覆大眾認知的殘酷真相，社工的核心任務在於陪著孩子度過最糟的時刻，並無法施展魔法瞬間解決所有問題。許多進入體系的孩子早已滿身是傷，社工能在第一線做的，就是在孩子崩潰時緊緊接住他們，這種貼身卻難以立刻扭轉悲劇的陪伴，無疑是社會安全網中最沉重的一環。
5. 18歲離院制度讓孩子直面殘酷現實
全片後座力最強的社會現實，莫過於「18歲離院制度」，在一般人的認知裡，18歲代表青春與自由的起點；但對育幼院的孩子來說，18歲卻意味著資源的全面切斷，他們必須赤手空拳面對外頭的社會。失去家庭後盾，他們該如何求生？導演也透露於田調中生輔員最微小的願望，僅僅是希望這些孩子能有一份工作好好活下去，這個對大部分人來說在平常不過的事情，狠狠打臉了我們對社會公平的想像。
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