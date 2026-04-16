2026-04-16 17:14 女子漾／編輯周意軒
許光漢爆「秘戀周子瑜」親回應！Nike造型反成全場焦點
近期娛樂圈再掀話題熱浪，許光漢與周子瑜被網友爆出「秘戀」傳聞，不只衝上微博熱搜第一，甚至連周子瑜媽媽與許光漢的合照都被過度解讀為「見家長」，讓整起事件迅速延燒。對此，許光漢今（16日）出席品牌活動時也首度正面回應，本人今天現身Nike活動穿搭也成焦點！
緋聞瘋傳登熱搜！本尊一句話定調
面對突如其來的戀情傳聞，許光漢態度顯得相當淡定。他直言「網路上的謠言大家不要亂相信」，對於事件本身並未感到困擾，甚至笑說「現在網路不就這樣嗎？」語氣輕描淡寫。至於是否與周子瑜私下有交情，他則回應：「見到會打招呼。」簡短一句話，也等於間接否認所謂「秘戀」說法。至於未來是否有合作機會，他則保留空間，表示仍要看是否有合適邀約。
從熱搜話題到現場焦點 許光漢穿搭意外成亮點
比起戀情話題，許光漢當天現身Nike活動的造型，同樣掀起討論。他以一套「運動×日常混搭」風格亮相，延續他一貫自然不費力的穿衣哲學。他本人也分享：「一直很喜歡把運動風格融入日常穿搭」，強調運動服不只是機能單品，更是一種個人風格的延伸。整體造型重點可以整理成三個關鍵：
輕機能上衣＋寬鬆剪裁，打造舒適又有型的日常感
運動鞋作為主角，提升整體造型的俐落度
簡約配色，讓風格更耐看、不過度用力
親自設計系列曝光 私下穿搭喜好同步公開，除了現場造型，許光漢這次更參與設計「Nike By HSU KUANG HAN」系列，將個人風格融入設計之中。他透露，平時最常穿的單品其實就是休閒鞋，講求舒適與實穿性。在生活習慣上，他也分享近期興趣除了跑步、打籃球外，未來還想嘗試滑板，展現出更貼近日常的生活樣貌。
Nike台北品牌體驗店亮點一次看
這次活動同時揭開Nike台北品牌體驗店的全新內容，現場規劃多個主題區域，從運動到生活風格全面延伸：
ACG戶外系列：主打越野與戶外探索機能
Kobe Bryant系列：致敬曼巴精神的經典與創新
Tennis網球系列：結合性能與城市運動趨勢
此外，店內也推出限定活動，包括許光漢設計系列商品、專屬購物袋，以及跑者試跑體驗與步態掃描服務，強化品牌與消費者之間的互動連結。
從戀情烏龍到時尚話題 許光漢人氣持續升溫
從「秘戀傳聞」到品牌活動現場，許光漢再次證明自己不只是話題製造機，更是能穩穩接住流量的代表人物。即便面對緋聞，他依舊以輕鬆態度回應，也讓外界將焦點重新拉回作品與個人風格。而這場活動，也讓「許光漢穿搭」再次成為搜尋關鍵字，無論戀情是真是假，他的魅力與影響力，顯然還在持續升溫中。