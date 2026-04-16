2026-04-16 16:54 女子漾／編輯ANDREA
何潤東霸氣捨百萬流量紅利！蟄伏兩年打磨《對你心動的預言》，曹佑寧日嗑10碗飯增肌
近期古裝劇男星妝容引發「粉底液將軍」熱議，意外讓當年飾演硬漢項羽的何潤東翻紅，社群狂漲百萬粉絲。然而，面對如雪片般飛來的幕前邀約，這位金鐘導演霸氣選擇專注幕後。
昨（15）日，TVBS盛大舉行2026品牌發表會，何潤東帶著籌備兩年的跨國旗艦大戲《對你心動的預言》華麗亮相，率領泰國影后Aokbab（茱蒂蒙）、當紅男神陳昊森、曹佑寧及新加坡鮮肉蔡程俊同台，超強卡司與幕後血淚史瞬間成為全場焦點。
何潤東無視爆紅紅利，堅守導演椅打磨好戲
曾以《翻牆的記憶》奪下金鐘獎最佳導演的何潤東，時隔多年再度與TVBS合作。近期他雖因過往「霸王」形象再度爆紅，但他對突如其來的流量紅利十分淡定。被問及是否考慮接演新戲，他堅定表示：「人生就是選擇題，現在的我就是專心在導演的角色，我想專心坐在導演椅上，好好打磨這群優秀演員的表現。」展現對劇組百分之百的責任心。
泰國影后全中文上陣，陳昊森靠「諧音梗」破冰
發表會現場星光熠熠，飾演女大生「姚可珣」的泰國影后Aokbab自4月初抵台後，便投入密集的高強度訓練。藝術背景出身的她，不僅對取景地高雄的公共藝術印象深刻，更挑戰全劇95%的中文台詞。即便學了兩年中文，她仍苦笑直呼：「語氣跟表達真的好困難！」但她的敬業精神讓何潤東讚不絕口，讀本時甚至完全投入到當場落淚，震撼全劇組。
而與Aokbab在劇中從死對頭一路愛到卡慘死的男主角陳昊森，這次頂著俐落短髮、充滿青春氣息現身。他自爆初次見到影后時其實非常害羞，最後是靠著狂塞「台灣諧音梗」才成功拉近
兩人的距離，培養出絕佳默契。
曹佑寧傳承「飯桶」精神增肌，蔡程俊為帥拒吃滷肉飯
除了浪漫虐戀，男星們的「身材管理」也是一大亮點。棒球國手出身的曹佑寧，這次挑戰飾演籃球天才。為了符合角色霸氣，他接下導演下達的「增肌任務」，挑戰一天狂吃10碗白飯並搭配高強度籃球特訓，宛如復刻了當年何潤東為戲增壯的血淚史。
相比之下，首次來台拍戲的新加坡演員蔡程俊就顯得有些「哀怨」，飾演陳昊森死黨的他，為了完美呈現台灣道地口音，私下找老師苦練台式腔調，本身對台灣滷肉飯情有獨鍾的他，一想到要跟陳昊森、曹佑寧兩位肌肉男神同框，只能忍痛忌口，嚴格實施飲食管理，就怕在鏡頭前「漏氣」。
《對你心動的預言》劇情講述女主角意外穿越時空，卻捲入「相愛即死亡」的殘酷宿命，身兼推手的導演何潤東在會後感性總結：「這部戲在問一個很殘忍的問題：如果知道相愛的結果是失去，你還會選擇愛嗎？」他期盼透過這部跨國大作，帶領觀眾體會那份明知會痛，卻依然義無反顧的「真實」愛情，該劇目前正密集拍攝中，預計將為亞洲影視圈投下一枚震撼彈。
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